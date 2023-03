Ein Stürmer von Napoli könnte in die Premier League wechseln

Der nigerianische Stürmer Victor Osimhen hat mit seinen herausragenden Leistungen für Napoli in dieser Saison die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs auf sich gezogen und...

Der nigerianische Stürmer Victor Osimhen hat mit seinen herausragenden Leistungen für Napoli in dieser Saison die Aufmerksamkeit der europäischen Spitzenklubs auf sich gezogen und seinen Traum von der Premier League zum Ausdruck gebracht. Als Torschützenkönig der Serie A mit 19 Treffern in 22 Spielen wird Osimhen von vielen beneidet. Außerdem machen ihn seine Größe (1,80 m), sein Tempo und seine Abschlussqualitäten manchmal fast unspielbar und festigen seinen Status als echte Nummer neun. Die Frage ist, ob sein Traum, in der Premier League zu spielen, wahr wird und was er einem neuen Team bringen würde.

Steht Osimhen vor einem Wechsel in die Premier League?

Nach Stationen in Wolfsburg, Charleroi und Lille wechselte Osimhen 2020 zu Napoli und erklärte kürzlich, dass er seinen Traum, eines Tages in der Premier League zu spielen, unbedingt verwirklichen möchte. Obwohl Osimhen anerkennt, dass die italienische Serie A eine der besten Ligen der Welt ist, glaubt er, dass die Premier League von vielen Menschen weltweit als die stärkste und beste Liga angesehen wird. In der Premier League zu spielen ist für viele Fußballer der ultimative Traum, und Victor Osimhen ist da keine Ausnahme. Mit seinen beeindruckenden Leistungen für Napoli hat Osimhen die Aufmerksamkeit der Fußballfans weltweit auf sich gezogen. Wer das Beste aus seiner Fußballleidenschaft machen will, kann sich mit den sportwetten tipps auf dem Laufenden halten und fundierte Entscheidungen treffen, wenn er auf Spiele wettet. Ein möglicher Wechsel nach England könnte nicht einfach werden, denn Napolis Präsident Aurelio de Laurentiis ist ein schwieriger Verhandlungspartner. Laut James Horncastle, einem italienischen Fußballexperten, könnte die Ablösesumme für Osimhen mehr als 100 Millionen Euro (89 Mio. £) und möglicherweise sogar 150 Millionen Euro (133 Mio. £) betragen, was ihn zu einem der teuersten Spieler der Geschichte machen würde.

Im Januar hatte Chelsea mit der Verpflichtung des Mittelfeldspielers Enzo Fernandez von Benfica für 107 Mio. £ den aktuellen britischen Transferrekord aufgestellt. James Horncastle erklärte zu Osihens möglichem Wechsel in die Premier League, dass die Verhandlungen mit Napoli bekanntermaßen schwierig sind, wie die fünf Jahre andauernden erfolglosen Versuche des FC Chelsea, Kalidou Koulibaly zu verpflichten, zeigen, bevor man ihn schließlich 2020 im Alter von 31 Jahren für 35 Millionen Pfund kaufen konnte. Horncastle erwähnte auch, dass Chelsea während der Amtszeit von Frank Lampard versucht hat, den Rekordtorschützen von Napoli, Dries Mertens, zu verpflichten. Doch der wechselte erst 2021 zu Galatasaray, als Napoli ihm keinen neuen Vertrag anbieten wollte. Laut Horncastle werden wahrscheinlich viele Vereine beim Präsidenten von Napoli vorstellig werden, um Osimhen zu verpflichten, und nach einem Monat der Verhandlungen könnten sie die hohe Ablösesumme noch einmal überdenken. Nichtsdestotrotz betonte Horncastle den Wunsch von Osimhen, in der Premier League zu spielen, worauf er aktiv hinarbeitet, auch wenn es ungewiss ist, ob dieser Wunsch in Erfüllung gehen wird.

Osimhens Erfolg ist nicht auf eine Saison beschränkt

Osimhen beeindruckt schon seit mehreren Jahren, wobei seine weltweite Bekanntheit in dieser Saison aufgrund der Erfolge von Napoli in Europa und in der Heimat stark gestiegen ist. Sein Weg zum Ruhm begann, als er 2016 in Wolfsburg unterschrieb. Nach einem Probetraining bei mehreren belgischen Klubs wurde er an Charleroi ausgeliehen, wo er 20 Tore erzielte und zum Spieler des Jahres gewählt wurde. Charleroi verlängerte den Vertrag im Mai 2019 und verkaufte ihn zwei Monate später für 12,5 Mio. Euro an Lille. In Lille spielte er eine herausragende Saison, erzielte 18 Tore, darunter eines in der Champions League gegen Chelsea, und wurde zum Spieler des Jahres gewählt. Napoli verpflichtete ihn 2020 für 70 Millionen Euro, und er hat in 89 Spielen 49 Tore für die Italiener erzielt. Allerdings gibt seine Verletzungshistorie Anlass zur Sorge, da er noch keine 40 Spiele in einer Saison absolviert hat. In beiden Spielzeiten in Deutschland fiel er lange Zeit verletzt aus und auch in Italien hatte er einige Verletzungsprobleme.