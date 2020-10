Europameisterschaft 2021 – auf diesen Spielern ruhen die Hoffnungen Österreichs

Die Österreicher hoffen schon seit vielen Jahrzehnten darauf, dass die österreichische Fußballnationalmannschaft endlich einen wichtigen Titel holt. Bei der kommenden Europameisterschaft 2021 könnte das...

Die Österreicher hoffen schon seit vielen Jahrzehnten darauf, dass die österreichische Fußballnationalmannschaft endlich einen wichtigen Titel holt. Bei der kommenden Europameisterschaft 2021 könnte das zum ersten Mal in der Geschichte wahr werden, obwohl die Konkurrenz zugegebenermaßen sehr stark ist. Allerdings lässt sich nicht bestreiten, dass dem Kader der österreichischen Nationalmannschaft aktuell einige starke Spieler zur Verfügung stehen. Neben einigen Spielern von Red Bull Salzburg, dem Club, der wie schon in den vorigen Jahren zu den Favoriten von Anbietern wie Sunmaker gehört, gibt es noch zahlreiche Spieler anderer Vereine, die im kommenden Jahr den Unterschied machen könnten. Doch auf welchen Spielern ruhen eigentlich die Hoffnungen Österreichs? Schauen wir es uns an.

Andreas Ulmer

Der Abwehrspieler und Kapitän von Red Bull Salzburg spielte bereits in der Champions League und bringt somit die notwendige internationale Erfahrung mit. Außerdem konnte er bei der letzten Europameisterschaft – im Gegensatz zu vielen anderen Spielern – einen positiven Eindruck hinterlassen.

Maximilian Wöber

Ein weiterer Abwehrspieler des Red Bull Salzburg, der bisher eine zufriedenstellende Leistung abgegeben hat. Obwohl Maximilian Wöber bisher nur wenige Einsätze in der Nationalmannschaft hatte, bringt der Linksverteidiger wichtige Qualitäten mit. Er könnte im Abwehrteam eine entscheidende Rolle einnehmen.

David Alaba

Bei David Alaba handelt es sich unumstritten um den größten Star der österreichischen Nationalmannschaft. Trotz eines turbulenten Transferpokers ist der Abwehrspieler für den FC Bayern unersetzlich. Es steht außer Frage, dass er bei der Europameisterschaft 2021 eine Führungsrolle einnehmen wird.

Cican Stankovic

Obwohl bisher nicht feststeht, ob Cican Stankovic von Red Bull Salzburg mit Sicherheit als Torwart auflaufen wird, steht seine Qualität außer Frage. Er überzeugt nicht nur durch seine guten Reflexe, sondern bringt auch internationale Erfahrung mit, was dem gesamten Kader zugute kommen kann.

Martin Hinteregger

Zumindest bei der Abwehr ist Österreich gut aufgestellt, denn mit Martin Hinteregger gibt es einen weiteren Abwehrspieler von hoher Qualität. Der Abwehrhüne von Eintracht Frankfurt konnte in der Bundesliga mehrfach seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Er befindet sich gerade in einer guten Form und könnte in der Europameisterschaft eine Schlüsselrolle einnehmen.

Konrad Laimer

Konrad Laimer ist einer der Spieler, die mächtig Druck auf den Gegner ausüben. Das ist etwas, was die österreichische Nationalmannschaft dringend braucht. Der aggressive Mittelfeldspiele von RB Leipzig wird unumstritten zur Offensive des Nationalteams beitragen.

Valentino Lazaro

Bei Inter Mailand konnte sich Valentino Lazaro nicht durchsetzen und infolgedessen wurde er erst an Newcastle und dann an Borussia Mönchengladbach verliehen. Da er als starker Dribbler gilt, wird er voraussichtlich gemeinsam mit Konrad Laimer zur Torgefährlichkeit der Mannschaft beitragen.

Julian Baumgartlinger

Julian Baumgartlinger gehört zu den wichtigsten Spielern im Kader von Bayer Leverkusen. Zum einen ist er ein echter Teamspieler. Zum anderen sollte seine Torgefährlichkeit nicht unterschätzt werden. Im Mittelfeld wird er wohl eine tragende Rolle einnehmen.

Marko Arnautovic

Da Marko Arnautovic inzwischen bei Shanghai SIPG spielt, hört man auf europäischer Bühne nichts mehr von ihm. Allerdings sollten die Gegner den durchschlagskräftigen Stürmer nicht unterschätzen. Wenn es um das Schießen von Toren geht, ist Marko Arnautovic einer der Führungsspieler in der österreichischen Fußballnationalmannschaft.