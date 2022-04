Kann Borussia Dortmund mit Bayern München mithalten?

Dortmund vs. Bayern – ein größeres Duell als dieses findet man in der Bundesliga nicht! Wohl die größte Rivalität im deutschen Fußball besteht zwischen...

Dortmund vs. Bayern – ein größeres Duell als dieses findet man in der Bundesliga nicht! Wohl die größte Rivalität im deutschen Fußball besteht zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Die beiden gehören zu den besten Fußballmannschaften weltweit und haben viele Titel und Auszeichnungen in Europa gewonnen.

Die beiden deutschen Klubs haben die spannendsten Spiele der Bundesliga-Geschichte geliefert. Absoluter Höhepunkt der Rivalität zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erfolgte im Finale der Champions League 2013, als die beiden Teams den europäischen Fußball dominierten. Am 25. Mai 2013 besiegte der FC Bayern München Borussia Dortmund im ersten Endspiel der UEFA Champions League zwischen zwei deutschen Klubs im Wembley-Stadion mit 2:1. Insgesamt trafen die beiden Mannschaften in ihrer Geschichte 132 Mal aufeinander. In diesem Aufeinandertreffen, welches oft als „Der Klassiker“ bezeichnet wird, haben die Roten Borussia 65 Mal besiegt und insgesamt 257 Tore erzielt, wobei Dortmund die Bayern wettbewerbsübergreifend 33 Mal geschlagen und 161 Treffer geschossen hat. Trotzdem sind die Bayern in ihren Zusammenstößen den meisten Statistiken zufolge definitiv der klare Favorit. Bester Torschütze ihrer Begegnungen ist Robert Lewandowski mit 31 Treffern, welcher interessanterweise für beide Vereine gespielt hat, bei FC Bayern jedoch zum Glänzen kam. Die Dominanz der beiden Teams in der Liga beweisen vollends 24 rekordverdächtige Triumphe der letzten 28 Bundesliga-Titel. Die Nase vorne in der Bundesliga Titeldebatte hat jedoch ganz klar der FC Bayern, denn der Verein gewann 31 Bundesliga-Titel, während Dortmund bisher lediglich acht erlangen konnte. Die Münchner haben mit dem Gewinn der Bundesliga, des DFB-Pokals und der UEFA Champions League 2013 und wieder 2020 Geschichte geschrieben. Seit Juli 2021 hat sich der FCB mit Trainer Julian Nagelsman ausgestattet. Bislang gewann er den DFL-Supercup, wurde 2017 Deutscher Trainer des Jahres, 2016/2017 VDV-Manager der Saison und wurde Dritter in der Kategorie Trainer des Jahres der UEFA 2019/2020.

Trophäenübersicht

Bayerns Trophäen: 31 Bundesliga-Titel, 6 UEFA Champions League, 20 DFB-Pokale, 1 Europa League, 6 Liga-Pokal 9 Superpokale, 2 UEFA-Superpokale, 2 FIFA Klub-Weltmeisterschaften, 3 Audi Cups und 2 Weltpokale.

Borussia Trophäen: 8 Bundesliga-Titel, 1 UEFA Champions League, 5 DFB-Pokale, 6 Superpokale, 1 Interkontinentalpokal und 1 UEFA-Pokal der Pokalsieger.

Die beiden sind derzeit die erfolgreichsten Vereine in Deutschland, wobei Bayern seit März 2022 die Rekorde anführt.

Bundesliga 2021/22

Aus der UEFA Champions League, der UEFA Europa League und dem DFB-Pokal sind die Schwarz-Gelben bereits ausgeschieden. Dortmunds Trainer ist Marco Rose, welcher 2016/2017 die UEFA Youth League, 2017/2018 und 2018/2019 die österreichische Bundesliga und 2018/2019 den österreichischen Pokal gewann. Rose ist bisher weitgehend der Schuld für die Kämpfe des Vereins entgangen, mit der Katastrophe in der Europa League jedoch ist mittlerweile der Großteil der Fangemeinde enttäuscht. In der Bundesliga liegt der BVB neun Punkte hinter Tabellenführer Bayern München und ist nur einen Sieg vom Platz in der Champions League der nächsten Saison entfernt. In den verbleibenden fünf Spielen in der Bundesliga möchte Borussia Dortmund hervortreten und die Saison mit einem Höhepunkt beenden. Am kommenden Wochenende treffen sie in der Bundesliga auf den VfL Wolfsburg und ein Sieg gegen die Mannschaft von Florian Kohfeldt würde sie für die UEFA Champions League der nächsten Saison qualifizieren. Danach folgt die Reise ins Bavarialand am kommenden Wochenende, um gegen den FC Bayern München anzutreten. Das Ziel von Borussia Dortmund ist eindeutig – sie müssen den Tabellenzweiten in der Bundesliga sichern. In der Regel sollte dies machbar sein, jedoch liegt der momentan Drittplatzierte Bayer Leverkusen mit nur acht Punkten im Rückstand.

Fazit

In der Debatte zwischen Bayern München und Borussia Dortmund treten die Bavarier unzweideutig hervor. Obwohl beide Mannschaften den deutschen Fußball dominiert haben, hat Bayern München klar die Oberhand in Bezug auf Siege, Trophäen und erzielte Tore. Obwohl es aus dem Champions-League-Titel diese Saison nichts wird, sind sie eines der besten Teams der Welt.