Top Dokus für Fußballfans auf Streaming-Plattformen

Streaming-Dienste sind nicht nur eine Quelle für Serien und Filme rund um den Fußball, sondern auch für spannende Dokumentationen, die sich mit Erfolgsgeschichten, dramatischen...

Streaming-Dienste sind nicht nur eine Quelle für Serien und Filme rund um den Fußball, sondern auch für spannende Dokumentationen, die sich mit Erfolgsgeschichten, dramatischen Einzelschicksalen und skandalträchtigen Ereignissen befassen. Hier sind fünf großartige Produktionen, die ausführlich und informativ den Lieblingssport zahlreicher Menschen näher beleuchten.

Messi

Rekordtorschütze, Champions-League-Gewinner, Fußballer des Jahres und vieles mehr: Lionel Messis Karriere ist übersät mit zahlreichen Preisen und Titeln. Als der begehrteste Fußballspieler der Gegenwart zählt er zu den Topverdienern der Sportswelt. Zudem ist er Publikumsliebling vieler Sportzuschauer, die ihn für seine technischen Fähigkeiten und Spielintelligenz lieben. Hinter diesem Erfolg steckt nicht nur Talent, sondern Ausdauer und ein eiserner Wille zum Sieg.

Amazons Dokuserie „Messi“ beleuchtet genau diese Eigenschaften der lebenden Barca-Legende. Erzählt wird die spannende Biografie angefangen von den ersten Spielen in Messis Heimat Argentinien bis hin zu den Glanzjahren in Camp Nou. Zu Wort kommen Namen wie Pep Guardiola oder Gerard Piqué, die nicht nur Messis Talent preisen, sondern über die Person hinter den Fußballkulissen aufklären. Die Serie wirkt teilweise pathetisch und kritikfrei. Doch sie ist ein Muss für Fußballfans, die kleine und große Geschichten rund um den Fußball lieben. Denn, obwohl sich die gesamte Dokumentation um Messi dreht, vergisst sie nicht zu unterstreichen, dass Fußball mehr als nur ein Sport ist.

Forbidden Games: The Justin Fashanu Story

Statt einer Erfolgsstory wie im Falle „Messi“ präsentiert die Netflix-Dokumentation „Forbidden Games: The Justin Fashanu Story“ die tragische Geschichte von Justin Fashanu, der als aktiver Spieler in den 80ern und 90ern sein Coming-out wagte. Die Zuschauer lernen einen äußerst talentierten Fußballspieler kennen, der weder die „richtige“ Hautfarbe noch die „richtige“ Sexualität besitzt, um in der Sportwelt Fuß zu fassen.

Was die Dokumentation besonders sehenswert macht, ist die Fähigkeit der Macher, den vielschichtigen Charakter Fashanus großartig darzustellen. Die Informationen aus Fernsehaufnahmen, Nachrichten sowie Interviews mit Zeitzeugen werden zu einer faszinierenden Geschichte zusammengewürfelt, die von einem Mann erzählt, der in seinem Leben aufgrund seiner Hautfarbe sowie sexueller Orientierung vielen Ungerechtigkeiten ausgesetzt worden ist und gleichzeitig selbst zahlreiche Fehler begangen hat. Das Ende der Dokumentation wird mit Sicherheit einen faden Beigeschmack hinterlassen und jedermann zum Nachdenken anregen.

Forever Chape

„Forever Chape“, wieder auf Netflix, ist eine herzerwärmende Dokumentation, welche vom Wiederaufbau des brasilianischen Clubs Chapecoense handelt, die zuvor mit seinem Erfolg ein kleines Fußballwunder vollbracht hatte. Die Mannschaft verlor 2016 auf der Reise zum Finale der Copa Sudamericana bei einem Flugzeugabsturz 19 Spieler. Nur drei Teammitglieder überlebten leider den tragischen Unfall.

Mit zahlreichen Interviews konzentriert sich die Dokumentation auf die menschliche Seite der Geschichte und berichtet von der Hoffnung auf ein Neuanfang in einer kleinen brasilianischen Stadt, die ihre Mannschaft aus Herzen liebt und tief um ihre Spieler trauert. Nebenbei sehen die Zuschauer, wie ein unbedeutendes Team innerhalb weniger Jahre aus einem Wir-Gefühl heraus steil die Karriereleiter gestiegen ist und die Aufmerksamkeit der Fußballwelt mit der Teilnahme am Finalspiel des zweitwichtigsten Wettbewerbs im südamerikanischen Vereinsfußball erregt hat. Insgesamt überzeugt der Film mit einer Innigkeit, die bei einigen Zuschauern für Tränen in den Augen sorgen wird.

11 Freundinnen

Wer den Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit schenken will, kann mit der Dokumentation „11 Freundinnen“ auf Amazon anfangen. Sie begleitet das deutsche Team während der Fußball-WM 2011 und gibt persönliche Einblicke in den sportlichen Alltag der Spielerinnen. Das Highlight des Films ist das Viertelfinalspiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion gegen Japan, welches aufgeheizte die Atmosphäre vor dem Spiel sowie die Aufregung der Fußballerinnen vor Augen führt.

Weiterhin zeigt die Produktion deutlich, wie sehr Frauenfußball aufgrund mangelnder Popularität den Männern bezüglich der Lebensumstände hinterherhinkt. Einzelgespräche zeigen, dass einige Frauen neben Fußball einen völlig normalen Alltag mit einem weiteren Beruf nachgehen müssen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Frauenfußball verdient aber ohne Zweifel die Aufmerksamkeit des Publikums. Der Film unterstreicht mit großartigen Bildern diese Tatsache.

Planet FIFA

Eine weitere spannende Fußballdokumentation auf Netflix ist „Planet FIFA“. Diese befasst sich schonungslos mit den Korruptionsvorwürfen seit der Gründung FIFAs ohne dabei die Organisation zu prangern oder den Moralapostel zu spielen. Vielmehr treffen Zuschauer hier auf eine ausführliche Analyse über die Entwicklung des internationalen Fußballs zu einem Milliardengeschäft. Dabei werden Skandale wie die Sperre des ehemaligen FIFA Präsidenten Sepp Blatter oder die Krise um die Schiedsrichter bei der WM in Brasilien unter die Lupe genommen.

Um diesen Film zu schauen, ist es nicht notwendig Fußballfan zu sein. Alle Doku-Liebhaber, die auf eine aufwendige Recherche und qualitativ hochwertige Berichterstattung Wert legen, werden mit dieser Produktion nicht zu kurz kommen.

Fußballdokumentation auf Streaming-Plattformen sind spannende Alternativen für Fans, die Spieler näher kennenlernen möchten sowie ihr Gedächtnis hinsichtlich vergangener Ereignisse aus der Fußballwelt auffrischen wollen. Diese fünf Vorschläge können ein guter Anfang hierfür sein.