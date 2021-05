Admira-Vertrag von Klaus Schmidt wird nicht verlängert

Der FC Flyeralarm Admira und Trainer Klaus Schmidt beenden die Zusammenarbeit mit Saisonende. Der auslaufende Vertrag des 53-Jährigen...

[ Presseinfo Admira Wacker Mödling ]

Der FC Flyeralarm Admira und Trainer Klaus Schmidt beenden die Zusammenarbeit mit Saisonende. Der auslaufende Vertrag des 53-Jährigen wird nicht verlängert.

Schmidt war erstmals von September 2019 bis Februar 2020 bei den Südstädtern tätig. Am 26. April 2021 kehrte der Steirer zurück und fixierte mit der Mannschaft am vorletzten Spieltag den Klassenerhalt in der Bundesliga.

Der FC Flyeralarm Admira möchte sich bei Klaus Schmidt ganz herzlich für seinen aufopferungsvollen und unermüdlichen Einsatz bedanken: