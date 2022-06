Altach leiht Amankwah Forson aus Salzburg

[ Pressemeldung SC Rheindorf Altach ]

Der CASHPOINT SCR Altach verpflichtet Amankwah Forson leihweise für eine Saison von RB Salzburg.

Der nächste Sommertransfer ist unter Dach und Fach: Amankwah Forson schnürt in der Saison 2022/23 seine Schuhe für den SCR Altach. Das 19-jährige Talent aus Ghana wechselt leihweise für ein Jahr von der Mozartstadt ins Ländle.

Forson ist im offensiven Mittelfeld beheimatet und kam im Winter 2021 vom ghanaischen Premier-Ligisten West African Football Academy nach Salzburg. Anschließend wurde er als Kooperationsspieler an den FC Liefering verliehen, bei welchem er auf 29 Partien und 14 Torbeteiligungen zurückblickt (6 Tore, 8 Vorlagen). Dieses Frühjahr feierte er sein Bundesliga-Debüt und darf sich somit bereits Österreichischer Meister nennen.

Amankwah wird in Altach mit der Rückennummer 15 auflaufen und ist bereits zum Team, welches sich im Trainingslager in Braz befindet, dazugestoßen.

Steckbrief:

Name: Amankwah Forson

Geburtsdatum: 31.12.2002

Nationalität: Ghana

Position: Offensives Mittelfeld

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter:

Amankwah Forson:

„Ich freue mich sehr nach Altach zu kommen. Ich sehe es als idealen nächsten Entwicklungsschritt an, beim SCRA in der Bundesliga richtig Fuß fassen zu können. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an gezeigt, dass ich hier gebraucht werde und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen kann.“