Auslaufende Verträge 2023: FK Austria Wien

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie...

Die Bundesligasaison läuft nach der aktuellen Länderspielpause noch genau zwei Monate und Ende Juni laufen zahlreiche Spielerverträge aus. Wir fassen in dieser zwölfteiligen Serie zur Länderspielpause zusammen, mit welchen Spielern die Klubs noch sprechen müssen.

Die Wiener Austria hat derzeit nicht nur das Problem, dass einige Schlüsselspieler gehalten werden müssen, sondern auch, dass man sich das möglicherweise einiges kosten lassen müsste. Die finanziellen Probleme der Veilchen sind natürlich bereits zur Genüge diskutiert worden – die nötigen Vertragsverlängerungen machen sie allerdings klarerweise nicht einfacher.

Zwei Leihspieler

Derzeit hat die Austria nur zwei ausgeliehene Spieler in ihren Reihen. Reinhold Ranftl, der sich als starker Neuzugang entpuppte, sollte per günstiger Kaufoption von Schalke 04 losgeeist werden können. Anders verhält es sich bei Doron Leidner, der bisher noch nicht Fuß fassen konnte. Auf den jungen Israeli von Olympiakos Piräus halten die Veilchen keine Option und er wird Wien wohl nach Saisonende wieder verlassen.

Manfred Fischer

Eine der drei wichtigsten Personalien, deren Verträge im Juni auslaufen, spielt im zentralen bzw. offensiven Mittelfeld. Der Steirer Manfred Fischer mauserte sich in den letzten Monaten zu einer echten Führungspersönlichkeit in Violett. Im August wird Fischer 28 Jahre alt und wenn er noch das Abenteuer Ausland angehen will, sollte er es bald tun. Im Winter war bereits von Interesse aus den USA die Rede. Hier wird es wohl auf die Angebotslage ankommen, ob Fischer der Austria erhalten bleibt oder nicht.

Lukas Mühl

Der deutsche Kapitän der Austria ist ebenfalls ein Schlüsselspieler, aber beim 26-Jährigen, der über drei Monate mit Leistenproblemen ausfiel, wird die Nachfrage wohl nicht so groß sein, wie bei Fischer. Auch der Status als Kapitän spricht eher für eine Verlängerung. Allerdings kann es natürlich jederzeit passieren, dass sich noch spontan ein deutscher Klub zu Wort meldet…

Marvin Martins

Der 28-jährige Luxemburger avancierte nach und nach zu einem ausgesprochen wichtigen Spieler für die Austria und nimmt im neuen „System Wimmer“ die innere Innenverteidigerposition in der Dreierkette ein. Seine Aufgaben erfüllte er dort zuletzt ausgezeichnet. Deshalb stehen auch bei ihm nach zwei Jahren Austria die Zeichen auf Verlängerung.

Nikola Dovedan

Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten kam Dovedan zuletzt etwas besser in Schuss und schon alleine aufgrund seiner Vereinsverbundenheit zur Austria könnte es hier zu einer unkomplizierten Verlängerung kommen.

Georg Teigl

Anders sieht es wohl bei Georg Teigl aus. Der 32-Jährige war schon vor seiner schweren Kopfverletzung nicht unumstritten und ist mittlerweile eindeutig zum Ergänzungsspieler degradiert. Hier wird die Austria wohl eher auf den eigenen Nachwuchs setzen (müssen).

Lukas Wedl

Der Ersatzkeeper kam vor zwei Jahren aus Innsbruck, bestritt aber kein einziges Spiel für die Austria. Selbst in der zweiten Mannschaft kam er nur dreimal zum Einsatz. Hier wird es zu keiner Vertragsverlängerung kommen.

Young Violets mit auslaufenden Verträgen

In der zweiten Mannschaft der Austria laufen mehrere Verträge von Spielern aus, die lange Zeit als riesige Talente galten, dann aber nie den Sprung nach ganz oben schafften. Dies gilt etwa für Niels Hahn (21), Florian Fischerauer (24) oder Anouar El Moukhantir (25). Weiters laufen die Verträge des 21-jährigen Josef Pross und des 19-jährigen Timo Schmelzer aus. Bei den meisten Young-Violets-Akteuren sind die Vertragslaufzeiten allerdings nicht öffentlich bekannt, weshalb auch bei anderen Kickern das Vertragsende anstehen könnte.