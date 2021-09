Austria-Fans: „Bessere Mannschaft, aber am Ende zu defensiv“

Auch das fünfte Heimspiel der Austria in der neuen Saison endet mit einem Remis. Gegen den SCR Altach kamen die Veilchen über ein 0:0...

Auch das fünfte Heimspiel der Austria in der neuen Saison endet mit einem Remis. Gegen den SCR Altach kamen die Veilchen über ein 0:0 nicht hinaus. Wir haben die Fanmeinungen der Austria-Anhänger im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

Doc Walter Schleger: „Aus der Sackgasse mit den zahllosen X kommen wir so nicht raus. Djuricin hat in der jüngeren Vergangenheit die Seuche am Fuß, nichts Neues, dementsprechend musst du gegen so einen offensiv harmlosen Gegner eigentlich zwei richtige Stürmer bringen. Dann lässt du auch noch den gelb vorbestraften Demaku so lange drin, bis sich der mit einem völlig retardierten Schwalberl die Gelb-Rote holt… frag mich, ob diese Spieler eigentlich schon mal vom VAR gehört haben. Im Endeffekt mal wieder zwei verlorene Punkte zuhause, frei nach dem Motto „zu Tode gefürchtet ist auch gestorben“.“

the dude: „Gegen eine Mannschaft zu spielen, die nicht Fußball spielen möchte, ist es halt schwierig. Leider war das heute zu wenig. Huskovic verdient sich mehr Einsatzzeit.“

DaMarkWied: „Grindig von Altach, nicht gut genug von uns. Djuricin hatte in Halbzeit 1 die Entscheidung am Fuß, ansonsten hatten wir einige gute Möglichkeiten, bei denen der letzte Pass nicht ankam. Schade. Fischer meiner Meinung nach weiterhin absolut unterdurchschnittlich im violetten Trikot. Djuricin zwar sehr aktiv, aber gelingen tut ihm derzeit auch nicht viel. Martel auch mit einer, vor allem für seine Verhältnisse, schwachen Partie.“

hope and glory: „Altach stand zumeist mit 11 Mann sehr tief und das machten sie auch gut. Wir versuchten Chancen zu kreieren, zum Teil gelang das auch. Wir spielten phasenweise sogar ganz brav. Phasenweise gelang es uns aber nicht sich im vorderen Drittel durch zu setzen. In der Defensive waren wir absolut sattelfest. Auf 90 Minuten gesehen waren wir das bessere Team, dass sich den Sieg mehr verdient gehabt hätte.“

Blackcactus: „Wir waren die klar bessere Mannschaft. Mit besserer Chancenauswertung gewinnen wir das. Gelbe Wand war schwer zu überspielen, wenn Djuricin seine Chance macht, oder noch 1-2 andere Chancen reingehen, dann gewinnen wir das.“

Groovee: „Heute direkt nachlegen hätte wohl wirklich einen Schub nach vorne ausgelöst…so war es halt ein leiwandes Spiel gegen den LASK und heute wieder der übliche Trott. Das wird noch lang dauern bis wir über längere Zeit einmal konstant Leistung bringen. Heute hat der Schmid aber auch einen großen Anteil am 0:0.“

Finlay Mickel: „Natürlich wäre ein Sieg schöner/besser/verdienter gewesen. Aber ein Spiel, das nicht zu gewinnen ist, dann nicht auch noch zu verlieren, zeugt von einer gewissen Reife. Schade. Was soll’s. Nächste Woche geht es weiter.“

KindausFavoriten: „Dass man gegen Altach mit Dreierkette beginnt, kann ich ja noch insofern verstehen, als man so deren Spiel mit den Abprallern von Nuhiu besser in den Griff bekommen kann. Aber spätestens als der draußen war, hätte man auch Schoissengeyer oder Handl rausnehmen und durch einen weiteren Mittelfeldspieler ersetzen oder sogar mit drei echten Spitzen spielen können, wenn man die Partie gewinnen will.Ich würde übrigens gern einmal Huskovic und Djuricin über einen längeren Zeitraum (mindestens eine Halbzeit) miteinander sehen. Auch wenn die beiden durchaus ähnliche Typen sind, könnte das rein spielerisch an vorderster Front interessant sein. Zwei Stürmer, die beide erfolgreich Verteidiger aus dem Stand ausdribbeln können, bekommt selbst ein sehr defensiver Gegner nicht so ohne weiteres in den Griff.“

cyprusfan: „Jukic auszuwechseln war ein Fehler meiner Meinung nach. Ehrlich gesagt hätte ich eher Demaku raus genommen. Der war in der ganzen ersten Hälfte schon irgendwie komplett von der Rolle. Grünwald wäre im Laufe der zweiten Halbzeit sinnvoll gewesen, damit jemand bessere Pässe auf Ohio zum Beispiel spielt. Und Huskovic wirkt jetzt schon äußerst ansehnlich. Der hat Potential.“

maxglan: „Finde schon, dass wir in einem insgesamt schwachen Spiel die bessere Mannschaft waren. Wir hatten stets die Kontrolle und haben keine einzige gefährliche Chance zugelassen. Wir selbst hatten doch die eine oder andere sehr gute Möglichkeit (zB. Djuricin in Hälfte eins), um das Spiel zu entscheiden.“

QPRangers: „Leider fehlen uns die Mittel, so tief stehende Gegner zu knacken, dazu kommt eine Unform von Djuricin bzw. klebt ihm derzeit das Pech am Fuß… es gelingt einfach nichts. Er haut sich eh rein, kommt auch gut in die Situationen, aber dann klappt es nicht. Die Schwalbe von Demaku war massiv dumm, schade… kann nur ein Blackout gewesen sein, wenn man schon Gelb hat. Sowas braucht man in Zeiten des VAR gar nicht mehr probieren. Mühsam war, dass Pentz das Spiel so oft bremst. Da sind die Altacher eh schon so selten vorne und anstatt schnell auf die Flügel zu spielen oder vor zu spielen wartet er, und rollt dann zu Schoissengeyr oder Mühl, die dann oft wieder zurück schieben…das ist gegen so eine Betonierermannschaft wie Altach schon zach. Ohio war 5 Minuten gut, dann war von ihm leider auch nichts mehr zu sehen. Und Huskovic war wieder eine Freude zum Zuschauen. Schnell, gute Reaktionen, giftig, spritzig. Der taugt mir sehr!“

ignite: „Leider nichts aus der Überlegenheit gemacht. Djuricin muss mindestens ein Tor machen.“

farii: „Auf beiden Seiten viel zu viele Defensivspieler. Auch wenn Schmid mit der gleichen Formation beginnen wollte wie in Pasching, aber das hätte frühestens in der Pause korrigiert werden sollen, weil die Altacher waren Null daran interessiert mitzuspielen. Es ist zwar teilweise mühsam, aber es geht trotzdem in die richtige Richtung.“

Hurricane: „Verwertet der Djuricin eine der Großchancen läuft es anders. So halt eine sehr schwierige Partie gegen defensive Altacher. War klar, dass nicht alles eitel Wonne ist, aber die Mannschaft will definitiv. Huskovic würde ich im Moment den Vorzug gegenüber Ohio geben. Der gefällt recht gut.“

Austrianer1969: „In der Defensive sind wir jetzt sehr stabil, Mühl erneut sehr stark, Suttner und Ivkic positiv auffallend. Demaku und Martel kämpfen derzeit mit ihrer Form. Ich weiß bis jetzt nicht, was Fischer für eine Position spielt, aber es gibt Luft nach oben. Offensiv stimmen die Laufwege nicht bzw. fehlt der Pass in die Tiefe – aber von wem? Djuricin rackert und läuft, aber ist nicht in Form und setzt sich selbst unter Druck. Vielleicht sollte einmal Huskovic beginnen, er bringt jedes Mal frischen Schwung.“

t.m.: „Vielleicht seh ichs pragmatisch, aber ich fand die Taktik den Altachern nicht ins offene Messer zu laufen eigentlich ganz ok. War natürlich nicht ganz top anzusehen, aber meiner Meinung nach die bessere Taktik als vorne mit mehr offensiveren Mitteln trotzdem anzustehen und hinten in Gefahr zu laufen. Wir hätten einige Situationen einfach nur besser spielen müssen und bräuchten vorne aktuell einen der auch mal eins macht aus einer Chance oder auch einer Halbchance.“

