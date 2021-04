Austria-Fans: „Mit Djuricin statt Monschein ist es derzeit etwas anderes!“

Die Wiener Austria startete mit einem Arbeitssieg über den SC Rheindorf Altach in die Qualifikationsgruppe. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum 2:0-Erfolg im...

Die Wiener Austria startete mit einem Arbeitssieg über den SC Rheindorf Altach in die Qualifikationsgruppe. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum 2:0-Erfolg im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

HwG: „Gegen so einen Gegner gewinnen sogar wir noch. Gut ist was anderes, aber zumindest waren wir effizient, wenn man bedenkt, dass wir heute vier reguläre Tore geschossen haben. Über die Schiedsrichter in Österreich brauchen wir nicht mehr diskutieren. Einfach erbärmlich! Wimmer als Linksverteidiger überzeugt nicht nicht, hoffentlich ist Sutti bald wieder voll da!“

farii: „Grottenkick hat zum Glück gereicht gegen zu limitierte Altacher. Djuricin im Gegensatz zu Monschein eine Augenweide, Demaku mit solidem Kampfmannschafts-Comeback. Weiters hoffe ich, diesen Jäger nie wieder ein Spiel von uns pfeifen zu sehen.“

MaxPower: „Keine gute Partie, gewonnen, egal. Fazit: Martel extrem wichtig für uns, Djuricin MUSS statt Monschein spielen, aus dem Spiel geht leider nicht viel.“

Finlay Mickel: „2:0 bei vier regulären Toren. Hätte schlimmer kommen können. Besonders ansehnlich war es aber nicht.“

Blackcactus: „Fand’s eine gute, souveräne Vorstellung. Mutig und durchaus die eine oder andere gelungene Kombination. 3-4 Tore geschossen, wenig zugelassen. Wir hatten gegen Altach schon ganz andere Partien, vergessen wir das nicht. So sind wir gefahrlos 7. oder 8.“

DaMarkWied: „Kein gutes Spiel von uns, aber phasenweise zumindest sehr solide. Das 1:0 war gut herausgespielt und dann technisch sehr fein von Djuricin. Sowas möchte ich zukünftig bitte öfter sehen. Auf jeden Fall absolut verdienter Sieg. Darauf kann man aufbauen.“

Austrianer1969: „Warum Sakaria 90 Minuten am Platz stehen darf mit der Gesamtleistung ist mir ein Rätsel, Fitz trotz Elfer schwach und Monschein darf hoffentlich wieder die Bank drücken.“

pepe6: „Mit Djuricin vorn drinnen ist es halt ganz was anderes, mir taugt er extrem!“

Gizmo: „Starke Kopfleistung. Nachdem Jäger wieder mal alles versucht hat, trotzdem ruhig geblieben und die 3 Punkte geholt. Mehr ist in der aktuellen Situation gegen ein von Canadi gecoachtes Team auch nicht zu erwarten. Altach wird für einige beinhart zu biegen sein.“

hope and glory: „Verdienter und wichtiger Sieg im Abstiegskampf. Extrem wichtig!“

Pirius: „Sehr wichtig ist, dass Djuricin bei uns trifft. Fitz und Sarkaria kommen gegen Mannschaften die so eingestellt sind, aufgrund ihrer bekannten Schwächen, natürlich nicht zur Geltung. Ich sehe jedoch keine Alternativen, bis auf Grünwald und, mit Abstrichen, Jukic. Grünwald darf von mir aus gerne wieder mehr Einsatzzeit bekommen. Rausreißen wird er uns auch nicht. Wenn Suttner / Poulsen wieder fit sind, haben wir immerhin Wimmer wieder als Option auf der offensiven Außenbahn. Das Spiel war halt Licht und Schatten. Teilweise schöne Aktionen, später viel Verunsicherung und Fehler. Das Ergebnis passt und spricht dann doch auch für die Mannschaft, so spät noch zuschlagen zu können.“

veilchen27: „Effizient. Wir waren mies, Altach noch mieser. Letztendlich aber (aus meiner Sicht) 4 reguläre Tore gemacht, also was will man denn mehr am Ende des Tages. Genau diese Spiele, die zäh und ohne Glanz sind, muss man gewinnen, insofern ein guter Nachmittag und der perfekte Start in das untere Playoff. Bravo!“

tifoso vero: „Das zu erwartende schwierige Spiel gegen sehr tief stehende Altacher. Sarkaria und Fitz haben sich heute aus meiner Sicht wieder rehabilitiert und ansonsten wurde das Spiel klarer, als Suttner und Djuricin eingewechselt wurden. In Summe ein verdienter Sieg, wo wir auch gegen die Schiris bestehen mussten, denn fraglos schossen wir zwei Tore mehr. Und ja, Demaku hat sich gut eingefügt. Schwächer waren Teigl und Monschein, der sich zwar viel bewegte, aber eigentlich wenig zuwege brachte. Wurscht, der 1. Sieg im unteren Playoff war wichtig und die Mannschaft hat sich bewährt. Aber es geht sicher noch besser!“

violet heat: „Wichtiger Sieg, wobei wir defensiv viel weniger zugelassen haben als beim 5:1 vor kurzem, wo wir Glück hatten. Glanz kommt nach zwei, drei Siegen am Stück. Wenn Klarheit von außen kommt, können wir noch ein erfreuliches Saison-Finish erwarten. In Hartberg statt Martel lieber Zeka als Ebner oder Grünwald.“

veilchen27: „Stöger wurde vor Anpfiff im Thread sehr kritisiert, dass Fitz und Sarkaria schon wieder spielen dürfen und nicht Zeka eine Chance bekommt. Ich finde es schön, dass Fitz und Sarkaria heute zu den stärksten Spielern gezählt haben und Stöger mit seiner Aufstellung recht bekam.“

Austrianer48: „Mit Demaku und Martel sind wir in der Mitte gut gestanden, da beide doch eher 6er sind, waren nach vorne etwas weniger Aktionen im Spiel. Aber darauf kann man aufbauen.“

DrSaurer: „Vier Tore schießen, aber nur 2:0 gewinnen schafft auch nicht jeder. Schön langsam sind die Fehler der österreichischen Schiris nicht mehr lustig.“

The1Riddler: „Ich sags nicht gern, aber würde Zwierschitz öfters mehr nach vorne tun wie heute, würde ich ihn wohl nicht so häufig kritisieren. Aber heute war wohl eines seiner besseren Spiele für uns.“

