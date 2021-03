Austria-Fans: „Ein spannendes „Finale“ wäre schön gewesen“

Die Fans der Wiener Austria hatten auf ein „Finalspiel“ in der letzten Runde vor dem Cut gegen den WAC gehofft, doch nach der 1:2-Niederlage...

Die Fans der Wiener Austria hatten auf ein „Finalspiel“ in der letzten Runde vor dem Cut gegen den WAC gehofft, doch nach der 1:2-Niederlage gegen den Wolfsberger AC ist die Teilnahme am unteren Playoff unumgänglich. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans der Veilchen vor dem Meisterschaftsspiel gegen die Kärntner erwarten, die bei einer Niederlage sogar noch ins untere Playoff rutschen könnten.

tifoso vero: „Wir müssen unbarmherzig sein und dem Gegner keine Punkte schenken. Mehr verlange und will ich nicht. Und ein schönes Spiel, wenn´s geht.“

L3g0l4s: „Leider ziemlich egal die Partie, hätte mich auf ein spannendes Finale gefreut.“

Gschichtldrucka: „Jetzt wo dieses Spiel, im Vergleich zu einem möglichen „Finale ums obere Playoff“, seine Brisanz verloren hat und ich daher denke, dass unsere Mannschaft eventuell etwas befreiter aufspielen kann, gehe ich persönlich davon aus, dass es im Bereich des möglichen liegt den FC Kärnten (schmähvolle Umschreibung für den Wolfsberger Athletiksport Club) mit einer eindrucksvollen Leistung sportlich zu besiegen.“

Killbritney: „Strategisch wäre es gut wenn wir dem WAC nicht im unteren Playoff begegnen, aber ich denke diesmal an ein Motto angelegt an einen Slayer Song: „Show no mercy“.“

Captain DohDoh: „Ich glaube wir gewinnen – aber wohl eher ein 1:0 – mehr trau‘ ich unserem Team gegen schwer motivierte WACler zu.“

vamp_ire: „Weiß eigentlich jemand warum Handl nach seinen zwei richtig starken Partien inklusive Toren nicht mehr berücksichtigt wird?“

ignite: „Wird spannend wieviele Fehlentscheidungen zu unseren Ungunsten es diesmal geben wird. Ich tippe mal auf den Klassiker: Nicht gegebener Handselfer. Elfer gegen uns nach einer Schwalbe von Wernitznig könnte auch passieren.“

DeusAustria: „WAC unten wär suboptimal, dann halte ich Platz 7 für nicht realistisch. Tja.“

QPRangers: „Mit irgendwem müssen wir uns „herumschlagen“, die Tiroler haben eine starke Saison (für ihre Verhältnisse), unsere Spiele gegen Hartberg, naja brauch ich nichts dazusagen. Und sollten wir 7. werden (oder8.) blüht uns erstmals sowieso Hartberg, Wattens oder WAC und in einem möglichen Playoff-Finale ebenso, also müssen wir die Agrarmannschaften auf jeden Fall schlagen, egal wer oben oder unten kickt.“

behave yourself: „Ab jetzt zählen die Punkte fürs untere Playoff und die kleine Chance auf eine internationale Teilnahme bzw die Entwicklung der Mannschaft. Klingt nach beschissenem Zweckoptimismus, aber auf irgendetwas muss man sich ja freuen, wenns schon keinen Stadionbesuch gibt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Austria-Fans vor dem Spiel gegen den Wolfsberger AC.

