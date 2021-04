Austria sichert sich Trikotsponsor bis zum Saisonende

Austria Wien wird im Saisonfinish mit ERGE als Brustsponsor auflaufen. Das 1972 gegründete Installations-Unternehmen möchte damit ein Zeichen...

Austria Wien wird im Saisonfinish mit ERGE als Brustsponsor auflaufen. Das 1972 gegründete Installations-Unternehmen möchte damit ein Zeichen setzen.

„Gerade in schwierigen Zeiten gilt es, eng zusammenzustehen“, sagt Michael Beranek, Geschäftsführer der ERGE Installationen GmbH. Für unseren Partner ist ERGE nach wie vor ein „Familien-Unternehmen“, wenngleich es inzwischen stolze 130 Angestellte zählt.

Der Traditions-Betrieb kümmert sich um kleinere und größere Installationen, Reparaturen und Sanierungen. Das Engagement bei der Austria bringe zahlreiche Vorteile mit sich, „allen voran schätze ich die sensationellen Netzwerk-Möglichkeiten, die sich für uns damit auftun“.

Das erste Mal am Austria-Trikot zu sehen sein wird ERGE bereits am Dienstag im Heimspiel gegen die Admira (18:30 Uhr, Generali-Arena). Fünf Partien stehen für die Veilchen in dieser Spielzeit mindestens noch an. Sollte die Mannschaft von Peter Stöger den Sprung ins Play-Off schaffen, ist ERGE dabei ebenfalls auf der Brust der Trikots zu sehen.