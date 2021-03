Die EM kann kommen: Die wichtigsten Fakten rund um das Turnier der Superlative

Fußballfans können es kaum erwarten. Nachdem die EM im vergangenen Sommer leider ausfallen musste, kann Österreich nun dieses Jahr endlich auf europäischem und asiatischem...

Fußballfans können es kaum erwarten. Nachdem die EM im vergangenen Sommer leider ausfallen musste, kann Österreich nun dieses Jahr endlich auf europäischem und asiatischem Rasen beweisen, was es kann. Einen Monat lang kämpfen 24 Mannschaften an zwölf unterschiedlichen Austragungsorten um den Siegerpokal. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 2021 in Rom statt, das Finale am 11. Juli 2021 in London.

Schon jetzt stehen im Fußballolymp alle Zeichen auf EM, denn die Einteilung der Gruppen für das Turnier der Superlative hat bereits stattgefunden und die ersten Begegnungen stehen damit fest. Auch für die Sportwettenanbieter ist damit der Startschuss zur EM offiziell gefallen. Seriöse Wettanbieter sind auch bereit und bieten eingefleischten Fußballfans so die Möglichkeit, auf ihre Favoriten zu wetten.

Die Gruppen stehen fest: Diese Länder treten gegeneinander an

Insgesamt 24 Mannschaften nehmen in diesem Sommer an der EURO 2021 teil. Diese treten in sechs unterschiedlichen Gruppenkonstellationen gegeneinander an:

Gruppe A: In Gruppe A spielen die Türkei, Italien, Wales und die Schweiz.

Gruppe B: In dieser Gruppe treten Dänemark, Finnland, Belgien und Russland gegeneinander an.

Gruppe C: Neben unserer österreichischen Nationalmannschaft kämpfen hier auch die Niederlande, die Ukraine sowie Nordmazedonien um den Sieg.

Gruppe D: Schottland, Kroatien, England und Tschechien spielen in Gruppe D gegeneinander.

Gruppe E: In Gruppe E wird der Wettkampf zwischen Spanien, Polen, Schweden und der Slowakei ausgetragen.

Gruppe F: Mit Deutschland, Frankreich, Portugal und Ungarn ist die sechste Gruppe für die Gruppenphase komplett.

Es steht also bereits fest, dass es zu spannenden Spielen kommen wird. Wie stehen beispielsweise die Chancen für das zuletzt schwache Deutschland, das in derselben Gruppe wie der amtierende Europameister Portugal spielt? Und auch unsere Nationalmannschaft sollte überlegt zusammengestellt werden, egal ob bei den Torhütern, den Stürmern oder der Defensive.

Die Gruppenphase: Wer spielt wann und wo?

Insgesamt werden in einem Monat 51 Spiele ausgespielt. Die Gruppenphase erstreckt sich dabei vom 11.06. bis zum 23.06. Wir haben zusammengefasst, wann die Gruppenspiele der einzelnen Gruppen angesetzt sind und in welchen Städten diese jeweils stattfinden.

Gruppe A

Gruppe A spielt vom 11. bis zum 20. Juni 2021. Am 11. Juni findet um 21 Uhr in Rom das Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien statt. Direkt am nächsten Tag liefern sich Wales und die Schweiz um 15 Uhr in Baku das erste Duell. Anschließend spielen die Türkei und Wales am 16. Juni um 18 Uhr – ebenfalls in Baku. Am selben Tag treten Italien und die Schweiz um 21 Uhr in Rom gegeneinander an. Weitere zwei Spiele finden dann am 20. Juni um 18 Uhr statt: Hier spielen zeitgleich Italien und Wales in Rom sowie die Türkei und die Schweiz in Baku.

Gruppe B

Die Gruppenspiele der Gruppe B sind vom 12. bis 21. Juni angesetzt. Gleich am 12. Juni finden zwei Spiele statt: Während Dänemark um 18 Uhr in Kopenhagen gegen Finnland antritt, kämpfen Russland und Belgien um 21 Uhr in Sankt Petersburg um den Sieg. Vier Tage später spielt Russland um 15 Uhr nochmal in Sankt Petersburg, diesmal gegen Finnland. Am 17. Juni findet um 18 Uhr das Duell Dänemark-Belgien in Kopenhagen statt. Am 21. Juni spielen schließlich wieder alle Mannschaften zeitgleich um 21 Uhr: Russland und Dänemark in Kopenhagen, Finnland und Belgien in Sankt Petersburg.

Gruppe C

Die Gruppenphase der dritten Gruppe erstreckt sich vom 13. bis 21. Juni. Am 13. Juni tritt unsere Nationalmannschaft um 18 Uhr gegen Nordmazedonien an; gespielt wird in Bukarest. Am selben Tag spielen die Niederlande und die Ukraine um 21 Uhr in Amsterdam gegeneinander. Anschließend finden zwei weitere Spiele dieser Gruppe am 17. Juni statt: Um 15 Uhr duellieren sich die Ukraine und Nordmazedonien in Bukarest, während unsere Jungs um 21 Uhr in Amsterdam gegen die Niederlande spielen. Zum Abschluss spielen am 21. Juni alle Mannschaften um 18 Uhr: Nordmazedonien und die Niederlande in Amsterdam, Ukraine und Österreich in Bukarest.

Gruppe D

In dieser Gruppe wird es ab dem 13. Juni ernst, wenn England und Kroatien um 15 Uhr in London gegeneinander antreten. Am nächsten Tag spielen die beiden anderen Mannschaften dieser Gruppe – Schottland und Tschechien – um 15 Uhr in Glasgow. Weiter geht es in dieser Gruppe am 18. Juni 2021: Dann findet um 18 Uhr in Glasgow das Duell Kroatien-Tschechien statt, um 21 Uhr in London das Duell England-Schottland. Am 22. Juni finden um 21 Uhr dann die letzten Spiele dieser Gruppe statt: In Glasgow kämpfen Kroatien und Schottland um den Einzug ins Achtelfinale, in London Tschechien und England.

Gruppe E

Gruppe E spielt vom 14. bis 23. Juni 2021. Der Startschuss dieser Gruppenphase ist am 14. Juni um 18 Uhr in Dublin: Dann spielen nämlich Polen und die Slowakei. In Bilbao findet am selben Tag um 21 Uhr zudem das Duell Spanien-Schweden statt. Am 18. Juni spielen Schweden und die Slowakei um 15 Uhr in Dublin gegeneinander, gefolgt vom Duell Spanien-Polen, welches am 19. Juni um 21 Uhr in Bilbao ausgetragen wird. Die letzten Spiele dieser Gruppe finden am 23. Juni um 18 Uhr statt: Die Slowakei fordert Spanien in Bilbao heraus, Schweden und Polen duellieren sich in Dublin.

Gruppe F

Die Gruppenspiele der Gruppe F sind vom 15. Juni bis 23. Juni angesetzt. Gestartet wird am 15.06. um 18 Uhr in Budapest mit Ungarn und Portugal. In München spielen am selben Tag um 21 Uhr dann Deutschland und Frankreich. Runde zwei für diese Gruppe ist am 19. Juni: Um 15 Uhr spielt Ungarn gegen Frankreich, während unsere deutschen Nachbarn um 18 Uhr in München den amtierenden Europameister herausfordern. Die letzten Spiele der Gruppenphase sind dann am 23. Juni um 21 Uhr: Portugal und Frankreich duellieren sich in Budapest, Deutschland und Ungarn in München.

Achtel-, Viertel- und Halbfinals sowie Finale: Zeitplan und Austragungsorte

Ist die Gruppenphase beendet, ist der Wettbewerb für die ersten Teams beendet und die EM-KO-Phase startet. In den Achtelfinals vom 26. bis 29. Juni spielen nur noch die Mannschaften, die sich in der Gruppenphase gegen die Konkurrenz durchsetzen konnten:

Am 26.06.21 findet um 21 Uhr in London das Spiel zwischen dem Gruppensieger aus Gruppe A und dem Gruppenzweiten aus Gruppe C statt. Um 18 Uhr spielt dann in Amsterdam der Zweitplatzierte aus Gruppe A gegen den Zweitplatzieren aus Gruppe B.

Am 27.06.21 findet um 21 Uhr in Bilbao das Duell 1B – 3A/D/E/F statt, während um 18 Uhr in Budapest die Konstellation 1C – 3D/E/F spielt.

Auch am 28.06.21 finden zwei Achtelfinals statt: Um 18 Uhr kämpft der Gruppenzweite aus der Gruppe D in Kopenhagen gegen den Zweitplatzierten der Gruppe E, um 21 Uhr in Bukarest kommt es zum Duell 1F – 3A/B/C.

Am 29.06.21 findet in Glasgow um 21 Uhr das Duell 1E – 3A/B/C/D statt, in Dublin treten um 18 Uhr zudem der Gruppensieger aus Gruppe D und der Zweitplatzierte aus Gruppe F gegeneinander an.

Im Juli geht es dann mit den Viertelfinals weiter und der spannenden Frage, welche Mannschaften es ins Halbfinale schaffen. Der Zeitplan gestaltet sich wie folgt:

02.07.21 um 18 Uhr in St. Petersburg: Sieger AF Bukarest – Sieger AF Kopenhagen

02.07.21 um 21 Uhr in München: Sieger AF Bilbao – Sieger AF London

03.07.21 um 18 Uhr in Baku: Sieger AF Budapest – Sieger AF Amsterdam

03.07.21 um 21 Uhr: Sieger AF Glasgow – Sieger AF Dublin

Die Halbfinalspiele und das Finale finden komplett in London statt. Am 06. Juli spielt der Sieger aus dem Viertelfinale in Sankt Petersburg gegen den Viertelfinalsieger aus München. Am darauffolgenden Tag treten der Sieger aus dem Viertelfinale in Rom und der Sieger aus dem Viertelfinale in Baku gegeneinander an. Beide Duelle des Semifinales finden um 21 Uhr statt. Wer sich in diesen beiden Spielen behaupten kann, darf schließlich am 11. Juli in London das Finalspiel bestreiten.

Stadien: Können die Fans mitfiebern?

Dass die EURO 2021 in mehreren unterschiedlichen europäischen und einem asiatischen Land ausgetragen wird, ist eine absolute Neuheit. Zwölf unterschiedliche Stadien werden die Nationalmannschaften empfangen:

Das Wembley Stadion in London

Die Johan-Cryuff-Arena in Amsterdam

San Mames in Bilbao

Arena Nationala in Bukarest

Telia Parken in Kopenhagen

Neues Nationalstadion in Budapest

Hampden Park in Glasgow

Aviva Stadium in Dublin

Krestowski-Stadion in St. Petersburg

Allianz Arena in München

Nationalstadion Baku in Baku

Olympiastadion Rom in Rom

Obwohl diese große Anzahl an verschiedenen Austragungsorten eine Besonderheit ist, erfordert die aktuelle Situation hier eine Entscheidung der UEFA hinsichtlich der Besucher in den zwölf verschiedenen Stadien. So sollen laut einem Bericht auf Derstandard.at nur lokale Zuschauer in den jeweiligen Stadien erlaubt sein; Fanreisen sind aufgrund der besonderen Lage demnach nicht möglich. Aus diesem Grund können auch wir unsere österreichische Nationalmannschaft leider nicht vor Ort, sondern nur vor dem Bildschirm unterstützen.

Wie sich diese Entscheidung auf den Ticketing-Prozess auswirkt, ist noch nicht endgültig entschieden und auch die Auslastung der jeweiligen Stadien wird davon abhängig gemacht werden, welche Bestimmungen in den jeweiligen Ländern gelten werden.

Fazit

Nach dem Finale am 11. Juli 2021 im Olympiastadion in Rom steht der neue Europameister 2021 fest. Ob Titelverteidiger Portugal den begehrten Pokal erneut nach Hause holen kann, bleibt abzuwarten. Im Turnier befinden sich zahlreiche Mannschaften, die dem amtierenden Europameister gefährlich werden können. Auch Weltmeister Frankreich wird alles geben, um seinen Erfolg aus 2018 bestätigen zu können. Doch wir schauen auch gespannt auf die Spiele unserer Nationalmannschaft, wenn auch nur vor dem Bildschirm und nicht im Stadion. Fußballfans dürfen sich jedenfalls auf einen mehr als spannenden Sportsommer freuen.