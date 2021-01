Em-reif (1): Darum sollte Foda über diese beiden Torhüter nachdenken

Wir nutzten die Winterpause um in unserer Statistik-Serie die Fußballer der österreichischen Bundesliga gründlich zu durchleuchten. Einige Werte waren durchaus außergewöhnlich und der eine...

Wir nutzten die Winterpause um in unserer Statistik-Serie die Fußballer der österreichischen Bundesliga gründlich zu durchleuchten. Einige Werte waren durchaus außergewöhnlich und der eine oder andere Spieler hätte sich im Hinblick auf die bevorstehende Europameisterschaft einen Platz im Kader der österreichischen Nationalmannschaft verdient. Wir wollen nun einige Kicker noch einmal extra hervorheben, über die der österreichische Teamchef Franco Foda gründlich nachdenken sollte. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.



Es war einmal…eine starke Nummer 1

Im ersten Teil unserer Serie wollen wir uns den Tormännern widmen. Blickt man in die Vergangenheit zurück, dann kann man getrost attestieren, dass gute Tormänner in Österreich selten Mangelware waren. Friedl Koncilia hatte bis zu seinem Rücktritt im Jahr 1985 stolze 84 Länderspiele auf dem Buckel und sein Nachfolger Klaus Lindenberger war ebenfalls ein sicherer Keeper. Bei der Weltmeisterschaft 1990 mussten starke Torhüter wie Knaller und Wohlfahrt zuhause bleiben, da neben Lindenberger auf Michael Konsel und Otto Konrad gesetzt wurde. Konsel löste Lindenberger ab und Wohlfahrt sollte im Laufe seiner Karriere auch noch auf 59 Länderspiele kommen. Danach gab es jedoch kaum mehr richtig dominante Keeper, die in Länderspielen der österreichischen Nationalmannschaft regelmäßig den Unterschied ausmachten.

Spielpraxis und Formkurven

In der jüngeren Vergangenheit setzte Teamchef Franco Foda in erster Linie auf Wolfsburg-Legionär Pavao Pervan, LASK-Goalie Alexander Schlager und Salzburg-Schlussmann Cican Stankovic. Pervan fehlt beim VfL Wolfsburg die Spielpraxis, da er am Einser-Goalie Koen Casteels nicht vorbeikommt. Cican Stankovic, der zuletzt bei den New York Red Bulls im Gespräch war, agierte in dieser Saison alles andere als fehlerfrei und ist auch bei den eigenen Fans nicht unumstritten. LASK-Goalie Schlager ist nach wie vor ein großes Versprechen für die Zukunft und hat das Potential langfristig ein sicherer Rückhalt im Team zu werden. Als absolute überragend lassen sich seine Leistungen in der aktuellen Saison jedoch ebenfalls nicht einstufen.

Verhinderte Tore pro 90 Minuten (aktualisierte Version)

Nach dem Nachtragsspiel zwischen dem Wolfsberger AC und dem SK Sturm aktualisierten wir unsere Statistiken. Für alle die unseren Statistik-Artikel zur Winterpause noch nicht gelesen haben wollen wir noch einmal eine Erklärung zu diesen Werten liefern:

„Der Wert „Verhinderte Tore pro 90 Minuten“ wird mittels der Expected Goals on Target-Statistik berechnet. Wenn ein Schuss auf das Tor geht und einen xG-Wert von 0.10 aufweist, darf sich der Torhüter diesen Wert gutschreiben lassen, wenn er ihn pariert. Ein Strafstoß hat beispielsweise einen xG-Wert von 0.76, den sich Pentz beim gehaltenen Elfmeter gegen den LASK in letzter Sekunde gutschreiben lassen konnte. Kassiert ein Torhüter einen Treffer dann erhält er dafür Minus-Punkte, wobei die Höhe ebenfalls nach der Qualität der Chance ausfällt. Ein Strafstoß, der im Tor landet schlägt demnach mit -0.24 Punkten ins Gewicht. Daraus folgt: Wenn ein Torhüter in dieser Wertung einen Wert von 0.00 aufweist, dann hat er laut diesem Modell nichts „falsch gemacht“, sondern einfach nach der anzunehmenden Erwartung gehalten. Die 0.8 verhinderten Tore pro Partie sind quasi die „Bonus-Paraden“ von Pentz.“

Alternative Nummer 1: Patrick Pentz

Patrick Pentz führte bereits in der vergangenen Saison diese Wertung an, allerdings wies er dabei den deutlich geringeren Wert von 0.19 auf. Es ist kaum auszudenken wo die Wiener Austria ohne ihrem Schlussmann stehen würde, denn Pentz bewahrt seine Mannschaft im Schnitt vor 0.83 (zusätzlichen) Gegentoren pro 90 Minuten. Er ist in dieser Saison der mit Abstand beste Spieler der Wiener Austria und wir wiesen bereits in unserem Statistik-Artikel darauf hin, dass selbst im Vergleich mit den Top-5-Ligen Europas kein anderer Keeper auf einen so hohen Wert kommt.

Einige Fußballfans kritisierten nach unserem Artikel, dass die Tormänner der Top-Ligen qualitativ besseren Stürmern ausgesetzt sind, die aus ihren Chancen mehr herausholen als die Kicker der österreichischen Bundesliga. Diese Argumentation hinkt ein wenig, denn selbst absolute Spitzenspieler wie Cristiano Ronaldo bleiben bei den Expected-Goal-Werten oftmals hinter den Erwartungen zurück – ihr Merkmal ist eher, dass sie zu mehr Chancen kommen. Um aber auf Nummer sicher zu gehen wie der hohe Wert von Patrick Pentz im internationalen Vergleich zu interpretieren ist, haben wir nun einige Mühen auf uns genommen und die Top-Werte der Schlussmänner von 79 verschiedenen Ligen verglichen. In diesem großen Sample sind sowohl die größten Ligen der Welt, als auch kleinere Exoten dabei – und alles was sich dazwischen tummelt.

Aufgezählt sind die besten Torhüter der jeweiligen Ligen, die mindestens 500 Spielminuten absolvierten:

Liga Tormann mit bestem Schnitt Verhinderte Tore pro 90 Minuten Ukraine Yevgen Volynets (Kolos Kowaliwka) 0.87 Schweiz Noam Baumann (Lugano) 0.85 Österreichische Bundesliga Patrick Pentz (Austria) 0.83 Saudi-Arabien Abdullah Al-Muaiouf (Al Hilal) 0.79 Frankreich (Ligue 1) Anthony Racioppi (Dijon) 0.72 Georgien Giorgi Mamardashvili (Lokomotive Tiflis) 0.67 Irland James Talbot (Bohemians) 0.63 Deutschland (Bundesliga) Frederik Rönnow (Schalke 04) 0.61 Spanien (Segunda B) Jerónimo Lario (SD Logroñés) 0.60 Russland Matvey Safonov (Krasnodar) 0.59 Schweden Aly Keita (Östersunds FK) 0.59 Österreich 2. Liga Andreas Zingl (Lafnitz) 0.56 Brasilien Serie A Roberto Fernández Torres (Botafogo) 0.56 Italien Serie C Michele Nardi (Cesena) 0.56 Uruguay Guillermo De Amores (Fénix) 0.54 Deutschland (2. Liga) Martin Männel (Erzgebirge Aue) 0.53 Marokko Ahmed Tagnaouti (Wydad Casablanca) 0.53 Deutschland (3. Liga) Leo Weinkauf (MSV Duisburg) 0.52 Indien Arindam Bhattacharya (Mohun Bagan) 0.52 Italien (Serie B) Samuele Perisan (Pordenone) 0.52 England (Premier League) Nick Pope (Burnley) 0.50 Lettland Kostyantyn Makhnovskiy (Ventspils) 0.49 Slowakei Adrián Chovan (Zlaté Moravce) 0.49 China Hou Sen (Beijing Guoan) 0.47 Venezuela Alexis Angulo (Yaracuyanos) 0.47 Paraguay Juan Espínola (Nacional Asunción) 0.46 USA Dayne St Clair (Minnesota United) 0.46 Südkorea Han-Bin Yang (Seoul) 0.45 England (Championship) Ryan Schofield (Huddersfield Town) 0.44 Niederlande Konstantinos Lamprou (RKC Waalwijk) 0.44 Spanien (Primera Division) Jan Oblak 0.44 Vereinigte Arabische Emirate Rashid Ali (Al Wahda) 0.44 Bolivien Claudio Santis (Atlético Palmaflor) 0.43 Guatemala José Calderon (Comunicaciones) 0.43 Ungarn Dénes Dibusz 0.43 Usbekistan Sardor Kabuldjanov (Buxoro) 0.43 England (National League) Lucas Covolan (Torquay United) 0.42 Honduras Denovan Torres 0.42 Kasachstan Djurakhon Babakhanov (Taraz) 0.42 Slowenien Matko Obradović (Mura) 0.42 Chile Fernando De Paul (Universidad de Chile) 0.41 Kroatien Nediljko Labrović (Šibenik) 0.41 Mexiko Enrique Palos (Juárez) 0.41 Peru Carlos Grados (Carlos Stein) 0.41 Türkei Ataberk Dadakdeniz (Bursaspor) 0.41 Zypern Fabiano (Omonia Nikosia) 0.41 Griechenland Athanasios Garavelis (Volos NFC) 0.39 Polen Dante Stipica (Pogoń Szczecin) 0.39 England (League One) Jack Stevens (Oxford United) 0.39 Tschechien Marek Boháč (Pardubice) 0.38 Moldawien Dumitru Coval (Dacia-Buiucani) 0.38 Aserbaidschan Nicholas Hagen (Sabail) 0.37 Belgien Louis Bostyn (Zulte-Waregem) 0.37 Brasilien Serie B João Ricardo (Chapecoense) 0.37 Italien (Serie A) Gianluigi Donnarumma (AC Milan) 0.37 England (League Two) Václav Hladký (Salford City) 0.36 Island Kristijan Jajalo (KA) 0.36 Kolumbien Carlos Mosquera (Patriotas Boyacá) 0.35 Ägypten Amer Mohamed (Ceramica) 0.35 Israel Dani Amos (Maccabi Netanya) 0.35 Finnland Henrik Moisander (Inter Turku) 0.35 Montenegro Petar Radulović (Zeta) 0.34 Serbien Dušan Čubraković (Čajetina) 0.34 Japan Masaaki Higashiguchi (Gamba Osaka) 0.33 Costa Rica Kevin Chamorro (San Carlos) 0.32 Estland Marko Meerits (Nõmme Kalju) 0.32 Portugal (Segunda Liga) Beto (Leixões) 0.32 Norwegen David Mitov-Nilsson (Sarpsborg 08) 0.31 Rumänien Mirko Pigliacelli (Universitatea Craiova) 0.30 Litauen Deividas Mikelionis (Kauno Žalgiris) 0.29 Portugal (Primeira Liga) André Moreira (Belenenses) 0.29 Spanien (Segunda Division) Alex Domínguez (Las Palmas) 0.29 Schottland Jak Alnwick (St. Mirren) 0.28 Dänemark Peter Vindahl Jensen (Nordsjælland) 0.27 Bosnien Vasilije Kolak (FK Krupa) 0.22 Ecuador Javier Nicolás Burrai (Barcelona) 0.21 Frankreich (Ligue 2) Axel Maraval (Dunkerque) 0.20 Singapur Syazwan Buhari (Tampines Rovers) 0.19 Katar Meshaal Barsham (Al Sadd) 0.14

Wir haben die Daten von 79 verschiedenen Ländern verglichen und festgestellt, dass Austria-Tormann Patrick Pentz die drittbesten Werte aller Top-Keeper aufweist. Nur Yevgen Volynets und Noam Baumann, der in der Schweiz von vielen Fans als logischer Nachfolger von Yann Sommer gehandelt wird, weisen in der Statistik knapp bessere Werte als Pentz auf. Es ist statistisch wahrscheinlich, dass das Spitzentrio diese außergewöhnlich hohen Werte nicht über die gesamte Saison konservieren wird, allerdings lassen diese Statistiken sehr wohl eine Aussage über die aktuell starke Form der Schlussmänner zu. Man darf nicht außer Acht lassen, dass in dieser Tabelle nur die Keeper mit den besten Werten der jeweiligen Ligen aufgeführt sind und die anderen Schlussmänner der jeweiligen Ligen auf die weiteren Plätze verwiesen werden. Insgesamt befinden sich in den Datensätzen weit mehr als 1.000 Torhüter und Patrick Pentz liegt nur knapp hinter den Kollegen aus der Ukraine und der Schweiz auf Platz 3. Ob man es sich leisten sollte einen derart formstarken Schlussmann nicht zur Europameisterschaft 2021 einzuberufen ist fraglich – vorausgesetzt natürlich Pentz zeigt im Frühjahr ähnlich starke Leistungen.

Alternative Nummer 2: Jörg Siebenhandl

Mit Jörg Siebenhandl könnte Teamchef Franco Foda auf einen weiteren verlässlichen Schlussmann zurückgreifen, der aktuell eine bärenstarke Saison spielt. Dem Torhüter des SK Sturm ist es zu einem großen Teil zu verdanken, dass seine Mannschaft in der aktuellen Saison erst fünf Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Wert von 0.43 verhinderten (zusätzlichen) Toren pro 90 Minuten liegt er ligaintern auf Platz 3 und wäre auch in einer Vielzahl der oben verglichenen Meisterschaften auf Platz 1 zu finden. Siebenhandl startete mit einer Glanzpartie in die Rückrunde und bewahrte den SK Sturm im Nachtragsspiel gegen den Wolfsberger AC vor einer Niederlage. Die Grazer agierten über weite Strecken in Unterzahl und der Schlussmann entschärfte sogar einen Strafstoß von Liendl, der ansonsten ein ganz sicherer Schütze vom Punkt ist. Siebenhandl zeigte sich aber nicht nur in diesem Spiel in einer hervorragenden Verfassung, sondern agiert die gesamte Saison über auf einem sehr hohen Niveau. Deshalb wäre er neben Schlager und Pentz aktuell unser dritter Tormann im Kader des österreichischen Nationalteams.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!