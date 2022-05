Austria vermeldet 11.000 abgesetzte Tickets fürs Saisonfinale gegen Sturm

Die Veilchen haben die große Chance, im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Sturm Graz (Samstag, 17:00 Uhr) mit...

[ Pressemeldung FK Austria Wien ]

Die Veilchen haben die große Chance, im letzten Saisonspiel zu Hause gegen Sturm Graz (Samstag, 17:00 Uhr) mit einem Sieg aus eigener Kraft Platz drei und damit die Teilnahme an einer Europacup-Gruppenphase zu fixieren. Mehr als 11.000 Tickets wurden bis Montag-Früh bereits abgesetzt, die Nachfrage ist seit Sonntagabend noch einmal stark gestiegen. Abonnent*innen erhalten jeweils eine Freikarte. Es geht am Samstag in Wien-Favoriten nicht nur um den Europacup und die Krönung unserer Saison, sondern auch um einen gebührenden Abschied zweier großer Austrianer: Markus Suttner & Alex Grünwald.

Manfred Fischer bedankt sich stellvertretend für die Mannschaft einmal mehr für den großartigen Support der Austria-Fans beim Auswärtsspiel in Klagenfurt und freut sich auf das Heim-Finale gegen Sturm Graz: „Ich hoffe, dass die Hütte voll sein wird. Bitte kommt und feuert uns an, wir brauchen jeden Einzelnen. Die Mannschaft hätte sich das verdient. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an unser Heim-Finale denke“, betont Manfred Fischer.

Die Austria liegt vor der letzten Runde auf dem dritten Platz, der vierte Rang (Q3 der UEFA Europa Conference League) ist der Austria nicht mehr zu nehmen. Ein Sieg wäre gleichbedeutend mit der Qualifikation für das UEFA-Europa-League-Playoff und damit auch zumindest mit der Teilnahme an der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League:

„Jetzt haben wir eine Situation, in der wir nur gewinnen können. Die Jungs brennen auf dieses Spiel. Die Stimmung in den letzten Heimspielen war überragend. Man sieht, dass der Verein wieder zu leben beginnt und spürt, dass sich die Fans mit unserem Weg identifizieren. Ich glaube, wir haben jetzt schon etwas Großartiges erreicht. Am Samstag wollen wir unsere Saison krönen“, sagt Trainer Manfred Schmid.