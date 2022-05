Brenden Aaronson wechselt in die Premier League

Brenden Aaronson verlässt den FC Red Bull Salzburg und folgt dem Ruf von Ex-Trainer Jesse Marsch. Der 21-jährige US-Amerikaner spielt künftig beim englischen Premier League-Klub Leeds United.

Auf Klassenerhalt folgt Insel-Transfer

Der flinke Offensivspieler aus Medford (USA) war nach seinem Wechsel aus der MLS im Winter 2021 insgesamt 1,5 Jahre bei den Roten Bullen und verbuchte 66 Einsätze (13 Treffer, 15 Assists). Der nun am allerletzten Premier League-Spieltag fixierte Klassenerhalt des Teams von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch brachte letztlich die Entscheidung für den Wechsel auf die Insel.

Statements

Sportdirektor Christoph Freund:

„Leeds ist schon vor längerer Zeit auf uns zugekommen und hat wirklich alles unternommen, um diesen Transfer umzusetzen. Mit deren Klassenerhalt war dann für uns klar, dass wir dem expliziten Wechselwunsch von Brenden unter diesen besonderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zustimmen werden. Wir hatten mit Brenden in den letzten eineinhalb Jahren eine herausragende und erfolgreiche Zeit und freuen uns mit einem tollen und sympathischen jungen Fußballer, dass ihm jetzt der Sprung in eine der besten Ligen der Welt gelungen ist. Dafür wünschen wir ihm alles Gute!“

Brenden Aaronson:

„Ich kann es kaum glauben, dass es nur eineinhalb Jahre waren, die ich beim FC Red Bull Salzburg gespielt habe. Dieser eigentlich so große Schritt aus meiner Heimat USA nach Europa wurde mir von allen beim Klub, von den Spielern, den Betreuern und allen Mitarbeitern, extrem leicht gemacht, und ich hatte hier eine fantastische Zeit. Nach Salzburg zu kommen, war für mich die absolut beste Entscheidung, die ich treffen konnte! Nach der starken Performance in der abgelaufenen Champions League und dem Gewinn des Doubles ist für mich jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, um in eine neue, eine richtig große Liga zu wechseln.“