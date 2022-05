Altach-Fans: „Das war brutal!“

Der SCR Altach schaffte in letzter Sekunde den Bundesliga-Klassenerhalt. Wir haben die Reaktionen der Altach-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt. Altachfan1929:...

Altachfan1929: „Was für ein Abend im ausverkauften Schnabelholz! 90 Minuten geile Stimmung und eine Mannschaft, die nie aufgibt und dem hohen Druck standhält. Selbst in Unterzahl. Strauss gefällt mir immer besser in den letzten Wochen. Felix gehört mit 21 Jahren schon zu den Führungsspielern, hat eine super Mentalität und war heute sogar der entscheidende Torschütze durch eine starke Einzelaktion. Ich hoffe er bleibt noch viele Jahre in Altach. Trotz Klassenerhalt sollte die größtenteils schwache Saison aufgearbeitet werden und Leute wie Längle sowie insbesondere Grabherr gehen. Eine weitere Saison möchte ich nämlich nicht bis zum letzten Spieltag zittern müssen.“

Altach: „Dank der Performance nach der Punkteteilung und der Punkteteilung als solches, geschafft! Die Stimmung auf den Rängen hat schon das vorhandene Potential gezeigt! Das passt schon in die Bundesliga! Richtig geil was möglich ist! Freue mich auf Derbys und eine weitere Bundesliga Saison!“

altach95: „Tolles Spiel, tolle Stimmung. Im Großen und Ganzen waren wir die letzten Monate mehr tot als am Leben. Ich hoffe man lernt daraus. Gratuliere an die Mannschaft. Trotzdem Grabherr und Längle raus!“

Anywish: „Es braucht für die kommende Saison dringendst fähige Stürmer! Dringendst!“

A76MK: „Unglaubliche Stimmung heute. Nervenaufreibend und spannend bis zur letzten Sekunde. Davon lebt Fußball. Ein unvergesslicher Abend. Im Nachhinein war mir das lieber als eventuell völlig emotionslos vor 2500 Zuschauern 6. zu werden… aber wie gesagt im Nachhinein eben.“

jtb1995: „Wahnsinn, ich habe keine Stimme mehr und die letzten 20 Minuten ist mir mehrmals fast das Herz stehengeblieben. Die Leistung war alles in allem toll heute, klar nicht ohne Fehler, aber dennoch hat sich die Mannschaft von der genialen Stimmung voll mitreißen lassen und um jeden Zentimeter gekämpft. Wenn man nur das Playoff anschaut, ist der Klassenerhalt mehr als verdient, aber auf die ganze Saison gesehen natürlich sehr glücklich. Ist mir heute aber alles wurscht, der Modus ermöglicht es und Hauptsache erstklassig geblieben. Jetzt können die Derbys kommen.“

Pengsti: „Man sieht was für ein Potential da wäre und sich alle 2 Wochen solche Fußballfeste feiern ließen. Sensationell. Trotzdem muss das jetzt aufgearbeitet werden und es sollte Konsequenzen geben. Seit es die Punktehalbierung gibt sind wir Nutznießer, verschlechtern uns kontinuierlich Jahr für Jahr und haben es diesmal an die Spitze getrieben.“

Mario 7: „Brutale Partie, das war wirklich ein Endspiel mit super Ausgang. Vor allem die Stimmung im Stadion war genial!!“

Altacher1929: „Brutale Stimmung Gestern über 90 Minuten, sowas hat das Ländle in Sachen Sport noch nie erlebt! Und die Feier danach, größer als jede Meisterfeier und nicht zu toppen! Wahnsinn!“

SCRASupporter1929: „Felix Strauß. Der Mann der wichtigen Tore! Wahnsinn! 90+7 Ausgleich gegen die Admira und gestern das so wichtige 2:0. Habe ich nach dem 2:2 gegen die Admira noch gesagt, dass ein Punkt zu wenig ist, rettet uns genau dieser. Einfach geil.“

