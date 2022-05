Andreas Herzog nicht mehr Admira-Trainer

Der FC Flyeralarm Admira und Chefcoach Andreas Herzog beenden nach einer Saison die Zusammenarbeit. Dies ist das Ergebnis einer gemeinsamen und umfassenden Analyse, die...

Der Klub bedankt sich bei Andreas Herzog für seine Arbeit und seine Hingabe für den Verein. 31 Runden lang hat der FC Flyeralarm Admira einen Nicht-Abstiegsplatz belegt – der finale Abstieg stellt daher eine außerordentliche Enttäuschung für alle im Verein dar. „Wir sind in unserem Austausch der letzten Tage zu der gemeinsamen Überzeugung gekommen, dass eine Veränderung auf der Trainerposition die beste Lösung für den Verein darstellt“, so Sportdirektor Marcel Ketelaer. Neben dem 53-jährigen Wiener verlassen auch Michael Baur (Co -Trainer) und Marco van der Stehen (Athletiktrainer/Physiotherapeut) den Klub. Eine Nachfolgeregelung auf der Cheftrainer-Position werden die Admira-Verantwortlichen so zeitnah wie möglich treffen.