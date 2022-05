Austria-Fans: „Das war ein perfektes Drehbuch“

Die Wiener Austria gewann das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2021/22 gegen den SK Sturm mit 4:2 und sicherte sich so den dritten Platz, sodass...

Die Wiener Austria gewann das letzte Meisterschaftsspiel der Saison 2021/22 gegen den SK Sturm mit 4:2 und sicherte sich so den dritten Platz, sodass Manfred Schmid und seine Schützlinge fix in einer Europacup-Gruppenphase einziehen werden. Wir wollen uns ansehen was die Fans dazu sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Alizee: „Ich bin kein Mann der großen Worte. Ich war so nervös, wie selten vor einem Spiel. Ich gehe seit 25 Jahren zur Austria. Ich habe heute mit dem Schlimmsten gerechnet, weil man als Austrianer einfach leidensfähig wird. Ich habe mit vielem gerechnet. Aber nicht mit einem humorlosen 4:2. Ich gebe es zu, ich liebe diesen Verein. Und das wird immer so sein. Einfach Wahnsinn. Feiert heute. Das haben wir uns alle verdient und am meisten die Mannschaft. Manni Schmid. Ohne Worte. Es war immer klar, wohin du gehörst.“

veilchen27: „Wow. Das war eine der besten Saisonleistungen. Nie hatte man das Gefühl, dass das heute nicht gewonnen wird, richtig viel Spielfreude, extrem (!) hohe Einsatzbereitschaft und keine Nervosität zu sehen. Mir fehlen die Worte, um hoch genug zu loben, was die Spieler, das Trainerteam, Ortlechner und andere in den letzten elf Monaten geschafft haben. Dass wir heuer Dritter werden ist massiv und hätte ich echt niemals erwartet. Es gab kaum ein Spiel im Laufe der Saison, das richtig schlecht war, ein einziges hat man mit mehr als einem Tor Unterschied verloren, nach RB Salzburg die wenigsten Niederlagen und wenigsten Gegentore. Heute vor einem Jahr waren Braunöder, Huskovic, El Sheiwi, Keles, Ivkic und Vucic nicht mal noch im KM-Kader, plötzlich standen sie alle im Laufe der Saison öfters in der Startelf, manche wurden richtige Leistungsträger. Bitte was sind Fischer, Braunöder, Martins, Mühl, Martel und Galvao für Maschinen? Deren Einsatzbereitschaft heute war richtig großartig, wie eh von allen. Richtig schön, wie Fitz einer für ihn sehr schwierige Saison beendet hat – das macht große Vorfreude auf mehr. Und natürlich DANKE Sutti & Grüni!“

violet heat: „Was für ein Spiel! Zu früh für eine Analyse, aber das war heute nur magisch. Vom Aufwärmen bis zur Verabschiedung. Da stand eine sensationell siegeshungrige Mannschaft am Platz. Danke Mani, danke an alle. Ich liebe Euch Veilchen!“

jimmyhogan: „Was Manfred Schmid und Manuel Ortlechner in diesem Jahr für die Austria geleistet haben ist in Worten gar nicht auszudrücken! Man sieht die Qualität unseres Trainers vor allem daran, wie er die jungen Spieler ins Team integriert hat. Wie er zum Beispiel einem Dominik Fitz dessen Entwicklung schon in die falsche Richtung ging, wieder dahin gebracht hat, dass er dann sogar die entscheidenden Tore für uns schießt. Mit den Einnahmen aus dem Europacup lässt sich hoffentlich der sportliche Erfolg weiterführen und so auch durch Attraktivität für Sponsoren die finanzielle Situation halbwegs stabilisieren. Wir haben heute einen entscheidenden Tag für die Zukunft des Vereins miterleben dürfen. Danke an alle, dass er zum violetten Fest werden konnte.“

muvu25: „Wahnsinn, wo soll man da anfangen? Selten vor einem Spiel so nervös gewesen, aber nach den ersten Minuten habe ich gespürt, dass die Partie heut, gegen sehr motivierte und in Bestbesetzung spielende Grazer, gewonnen wird. Fußballerisch ist uns die Ilzer-Truppe vielleicht noch einen Tick voraus, aber so ein Einsatz, eine Mentalität wie heute gewinnt Fußballspiele. Wahnsinn wie sich Motz, Fischer, aber auch ein Grüni und Sutti sowieso in jeden verdammten Zweikampf hauen. Hinten eigentlich bombensicher, Lucas und Lukas ein echtes Bollwerk in der Innenverteidigung. Wahnsinnige Stimmung wie man sie selten gesehen hat, ein stehendes und klatschendes Stadion in der Osim-Minute (auch das ist Austria Wien!). Kampfgeist, Siegeswille, Leidenschaft, heut war alles zu spüren. Diese Truppe ist einfach geil und verdient sich diese EL-Teilnahme. Wunderschöne Verabschiedung unserer Legenden. Ich bin so stolz auf diesen Verein. Auf eine richtig geile nächste Saison, ich bin richtig spitz darauf!“

Sigurd: „Eines der schönsten Spiele als Austria Fan – hatte bei den Auswechselungen Tränen in den Augen und am Ende nur mehr Gänsehaut. Wahnsinn was Schmid und sein Team da erreicht haben – vor allem unser Kondi-Trainer muss ein Genie sein – vielen Dank an die Austria.“

behave yourself: „Das Spiel gegen Zagreb bleibt unerreicht, aber heute kommt schon sehr nahe heran – das war ein perfektes Drehbuch.“

ozzy: „Dieses Team hat über das Jahr so eine tolle Entwicklung genommen. Und man hat die Fans zurückgeholt, auch emotional. Heute gab es auch etwas zu verlieren und man hat dieses spiel einfach nur großartig absolviert und dem Druck standgehalten. Und das ist nicht selbstverständlich. danke an Sutti und Grüni, echte violette Legenden. Genau so etwas wie heute haben sich die beiden als letzten Tanz verdient. Sie treten als Nummer Eins von Wien ab.“

Ghost_fakvie: „Ein Wahnsinn, finde es schwer Worte zu finden – seit 30 Jahren Austrianer, selten so glücklich gewesen, geweint, keine Stimme.“

Dani-Man: „Das war kein Match einer jungen, unerfahrenen Truppe heute. Das war reif, abgebrüht und abgezockt wie man es von europäischen Topteams kennt. Unglaublich. Ich habe viel erwartet. Aber das nicht. Ganz großes Kino! Ich verneige mich.“

