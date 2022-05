Nach 1:2 beim WAC: Rapid-Fans lassen ihrer Wut freien Lauf

Die Rapid-Fans standen nach der 1:2-Niederlage gegen den Wolfsberger AC am gestrigen Abend unter Schock. Die Hütteldorfer müssen nun noch ins Europacup-Playoff gegen die...

Die Rapid-Fans standen nach der 1:2-Niederlage gegen den Wolfsberger AC am gestrigen Abend unter Schock. Die Hütteldorfer müssen nun noch ins Europacup-Playoff gegen die WSG Tirol oder den LASK. Wir haben die ersten Reaktionen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

pironi: „Ich bin leer. Einfach nur leer. Ich empfinde nichts mehr, außer eine gewisse Gleichgültigkeit. Ich hätte nicht gedacht, dass es soweit kommen könnte, aber nach dieser Saison ist ein weiterer negativer Höhepunkt erreicht. So einen habe ich nicht Mal nach der Beinahe-Insolvenz Anfang der 1990er verspürt beziehungsweise erlebt.“

patierich: „Ein absolut beschämendes oberes Playoff.“

mrneub: „Habe fertig. Peinlich. Von oben bis unten. Man hat den Erfolg verkauft. Hoffentlich merkt man jetzt das nur Rapid II kein Europa schafft.“

LiamG: „Keine Ahnung,bfmv19 wie man die Partie noch verschenken konnte. Aber es passt in eine Saison, in der man von Beginn an einfach nur schlecht war und nicht mehr verdient hat. Ich bin einfach nur noch leer und die PO Spiele sind mir komplett duttl. Vielleicht gehts ja ohne EC besser in der Liga… Ich will auch keine Ausreden mehr hören. Davon gibts genug in jedem verdammten Jahr.“

bfmv19: „Es ist einfach lächerlich, der ganze Verein die ganze Transferpolitik, der ganze Verein hat dies zu verantworten. Haben die echt geglaubt das es mit so vielen jDCoungen Spielern funktioniert?“

Doena: „Durch die letzten Jahre bin ich ja eh schon ziemlich abgehärtet, aber das heute nimmt auch mich frustrationsmäßig ordentlich mit, das ist schon eine Steigerungsstufe nochmal.“

Offside1991: „Unglaublich…ein Spiel symptomatisch für die heurige Saison. Wir stellen uns komplett blauäugig an.“

Wanky: „Unfähig, Unfähiger, Rapid. Wahnsinn. Sprachlos. Zoki, das hast von deinem Sparkurs. Regelmäßig Spiele am Ende nicht gewinnen, weil der Kader zu dünn ist.“

Starostyak: „Versager. Alle. Diese Matthäuseske Saison hat das passende Ende gefunden, und der finale Schrecken steht noch bevor. Diesen eierlosen Nullen vergönn ich, gegen den LASK den Europacup zu verpassen. Skandalös, wie man das obere Playoff gestaltet hat.“

GRENDEL: „Was besseres als den 5. Platz hat man nach dieser Saison nicht verdient.“

Zuckerhut: „Ein Spiel wo du um 3,4 Tore Unterschied führen musst wird 2:1 verloren. Nächstes Saison wird Rapid nicht International spielen. Egal ob der Gegner WSG oder LASK wird.“

Phil96: „Peinlich. Danke an Zoki für diesen beschissenen Kader.“

LaDainian: „So, irgendwann reicht es dann auch mal! Das OPO war eine desaströse Vorstellung – durch die Bank, das ist so einfach nicht akzeptabel. Spielerisch einfach nicht gut genug, wenn dann nur für eine Halbzeit. Ich erkenne immer noch keinen Fortschritt. Rapid will man sein? Ein Schatten seiner selbst ist man! Chancen genug für zwei Spiele, dann lasst du dir von alten Hasen zwei Türln schießen und die brechen dir das Genick. Die Jungen haben halt viel zu lernen und das hat uns unter anderem den fixen EC-Platz gekostet.“

AntiPessimist: „Wie kann man 60 Minuten lang Spiele dominieren, den Sack nicht zumachen, in wenigen Minuten das Zepter aus der Hand geben und danach die restliche Spielzeit in Schockstarre verfallen und zwar jede zweite Partie der Saison? Was machen wir im Konditionstraining, dass unsere Spieler jede Partie nach 70 Minuten stehend k.o. sind? Das kann doch nicht sein.“

Woody: „Jede andere Mannschaft im oberen Playoff hätte dem WAC bei so einer Chaosleistung wie in der ersten Halbzeit 3 Häferln eingeschenkt…“

Da Oide Bimbo: „Auf eine der stärksten Halbzeiten folgte eine der schwächsten Halbzeiten der Saison. Unfassbar wie wenig Emotion und Kampfkraft in unserer Mannschaft steckt. Umbruch kann nur bedeuten 6 – 7 Neue zu holen. Alles andere wäre ein Offenbarungseid als vermeintlicher Spitzenverein.“

Adversus: „Nur 3 (!!!) Auswärtssiege in dieser Saison, mehr braucht man jetzt wirklich nicht dazu schreiben. Da ist dieses Spiel einfach nur das Sinnbild der Saison.“

fuck forever: „Dieser Verein ist zu verkrustet. Zu behäbig um ernsthaft was neues nachhaltiges aufzubauen. Ein großer Reset a la Schalke, Werder oder HSV würde meiner Meinung nach vieles bereinigen.“

TheMichii: „Auer, Moormann, Knasmüllner sind keine Stammspieler. Ecken sind eine Katastrophe. Teils gehen Flanken ins Nirvana. Tut mir leid, aber wenn du außer Demir nur Amateurspieler auf der Bank hast, die einfach kein Bundesliga Niveau haben, ist das auch ein Versagen von Zoki. Ausfälle hin oder her aber das müssen einfach Köpfe rollen und einfach gerade auf der Bank eine komplette Aussortierung stattfinden.“

Stanley-Stiff: „Erbärmlich, beschissen, Rapid im oberen Playoff 2022. Wie in ausgemachter Regelmäßigkeit: 2 Saisonen OK, 1 Saison extrem peinlich, schenant und erbärmlich. Ich bin fertig mit dieser Mannschaft, werde das Zusatzspiel (also das gemeinsame, sozialisierende Beisammensein) mit meiner Stadionpartie genießen aber euren „alle gemeinsam für Rapid“ Marketingsprech via Verein könnts euch für die angesagte Peinlichkeit daheim gegen den LASK einpaganieren.“

rautianer: „Passt so richtig zum ganzen Verein und seiner Rückrunde, da spielen Zweitligaspieler weil man selber zu blöd ist einen Kader so zusammenzustellen, dass man eine Saison damit durchkommt und die Ausreden sind wie immer das Pech, Corona und Salzburg. Jetzt wird wieder alles was geradeaus laufen kann verkauft und Neuzugänge kommen wenn man weiß, ob man international dabei ist. Das wird wieder ein Fest wenn Ende August dann die Resterampe an Halbinvaliden zusammengekauft wird und im Dezember schauen wieder alle deppat weil wir nicht mal mehr eine Ersatzbank hinbringen und man wieder eine Mannschaft hat, der nach 60 Minuten die Luft ausgeht. 10 Siege in einer Saison das ist echt eine Frechheit und da kann Sturm nichts dafür und die Schiris auch nicht. Auch wenn man ein Jahr im Umbruch durchaus haben kann, als nationaler Topklub muss der Anspruch dennoch sein jedes Jahr international zu spielen und das nicht durch den Einsatz von Teenagern zu gefährden, weil man es nicht schafft einen Kader vernünftig auszugestalten.“

Chrisu73: „Alle gemeinsam gilt nur, wennst diesem Verein das Geld in den Allerwertesten schiebst. Ich bin leer, enttäuscht, grantig, komme mir so richtig verarscht vor.“

Lordrefa: „Nächste Saison schaue ich mir als Derby wohl eher FAC vs. Vienna an. Da rennen die Spieler wenigstens noch.“

bw_sektionsbg: „Also ich hoffe sie sind wenigstens so intelligent und machen beim Playoff für Abonnenten und Mitglieder freien Eintritt. Ich bezahle fix nicht für dieses Spiel, da bleib ich lieber daheim.“

Phil96: „Wir stehen halt jetzt ehrlicherweise auch dort, wo der Kader hingehört. Im Mittelfeld.

Außer Grüll und Aiwu haben wir keinen Kicker, der auf seiner Position zu den besten der Liga gehört, und das zeigt sich halt.“

Schwemmlandla3: „Wird besser sein man verliert das Playoff, schenkt sich die 1-2 Quali-Runden und macht stattdessen komplett neu formiert eine gute Vorbereitung. So einen Frust hatte ich schon lange nicht mehr. Und was sich seit Jahren durchzieht, wir vergeigen Entscheidungsspiele immer. Echt immer. Einzige Ausnahme seit gefühlt 5 Jahren war Genk.“

Woody: „Wie jedes Jahr haben wir den sportlichen Erfolg für ein paar Euro aufs Spiel gesetzt. Und ja, heuer haben wir mal die Rechnung präsentiert bekommen. Die Kritik des misslungenen Frühjahrs muss sich Zoki schon gefallen lassen, so sehr ich ihn menschlich mag.“

Bojack: „Ich versuch normalerweise, wirklich besonnen zu sein, aber heute ist das nicht möglich. Ich bin noch immer geschockt, dass es möglich war, das heutige Spiel nicht zu gewinnen. Der Kader ist zu schlecht, das stimmt. Er wurde im Winter weiter ausgedünnt und in Wahrheit stünden wir schon viel schlechter da, wenn ein paar junge Spieler wie Moormann, Zimmermann oder Hedl nicht überperformt hätten. Das Problem sind die Knasmüllners – er alleine hätte das Spiel heute entscheiden können, wenn er sein Potenzial auf den Platz brächte. Aber auch die Ljubicics, und Grülls, die nach einem Jahr bei Rapid schon wieder den Abflug machen und mit den Gedanken irgendwo sind. Aber auch unsere Legionäre, die Petrovics, Grahovacs und Kitagawas, die zu schwach sind, um die Mannschaft besser zu machen. Das alles zeichnet ein schreckliches und frustrierendes Bild für die Zukunft, weil es keinerlei Ausblick gibt, dass das besser wird. Es werden die nächsten „satten“ Führungsspieler kommen, die nächsten aufstrebenden Talente, die auf einen Wechsel schielen und die nächsten Legionäre kommen, die nicht gut genug sind. Und trotzdem werd ich beim Playoff im Stadion sein und wie ein Trottel hoffen, dass wir es auf der letzten Rille doch noch dareiten. Weil es gar nicht anders geht für mich.“

rabbitmountain: „Das ganze Drama nur weil wir doch noch ein paar hunderttausend Euro mit Fountas, Kara und Ullmann machen wollten. Die sportlichen Verantwortlichen haben sich sensationell verpokert und ein mögliches Millionen-Defizit zu verantworten. Das war ein Scheitern mit Ansage. Aber hey, laut Peschek, dürfen wir uns ja auf den Kader in der kommenden Saison freuen. Halte die Vorfreude jetzt schon kaum aus.“

schleicha: „So nach kurzem Abstand: Für mich ist die Saison mit heute beendet. Es war zu erwarten, dass es so kommt mit diesem Wahnsinn den man bei Rapid aufführt. Wie man in dieser elementar wichtigen Saison so eine absurdes Risiko im Winter gehen kann verstehe ich nicht. Ist auch nicht mein Job, aber ich kann das Ergebnis beurteilen -> und das ist ein klares Nicht Genügend. Die Meistergruppe war gelinde gesagt blamabel. Eigentlich das ganze Frühjahr wenn man die Spitzenauftritte gegen Hartberg im Cup und gegen Vitesse auswärts hernimmt.“

Stanley-Stiff: „Es ist und bleibt einfach nur ein Skandal, wie wir uns in rigider Regelmäßigkeit zur Lachnummer der Liga machen, spätestens seit den größenwahnsinnigen Nebengeräuschen zur Eröffnung unserer neuen Hütte. Jede dritte Saison grüßt das peinliche, Rapid-unwürdige, blamable Murmeltier. I wü afoch nimma. Dieses Playoff Rückspiel wird eine Herausforderung, bin wirklich schwer bedient aktuell.“

hariano: „So, für mich ist die Saison vorbei. Nach der Saison dürfen sich einige hinterfragen.“

Pivarnik: „Aufstehen, abschütteln, EC-Platz holen.“

Robbe81: „Rapid ist gefühlt seit 10 Jahren im Umbruch, kein Aufbau möglich, kaum spielt einer 10 Spiele gut flüchtet er von diesem Verein. So verpufft auch das Konzept mit der Jugend, denn kaum baust du einen auf, dass er Rapid weiterhilft ist er weg. So weh es mir tut das über meinen Herzensverein zu sagen, aber Rapid hat keine Seele mehr. Es ist eine Kommerzmaschine, wo alles Rundherum wichtiger ist, als der Kader und der Erfolg.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Rapid findet ihr im Rapid-Forum des Austrian Soccer Board.