Cancola verschlägt es nach Schottland, BVB holt Malen aus Eindhoven

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen...

Die Sommertransferzeit hat begonnen und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Donyell Malen

ST, 22, NED | PSV Eindhoven – > Borussia Dortmund

Dortmund sichert sich die Dienste des 13-fachen niederländischen Teamspielers Donyell Malen. Der 22-Jährige kommt von PSV Eindhoven, unterschreibt bis 2026 und kostet den BVB 30 Millionen Euro Ablöse. Der wendige Stürmer aus der Ajax-Akademie wechselte in jungen Jahren in den Nachwuchs des Arsenal FC, kam dort aber nicht über Einsätze in der U23-Mannschaft hinaus. Später ging es für Malen zur PSV, wo er explodierte und in 116 Spielen 55 Tore und 24 Assists beisteuerte. Zuletzt waren mehrere Top-Klubs, etwa der FC Liverpool und der VfL Wolfsburg an Malen, der auch als Linksaußen eingesetzt werden kann, dran.

Jhon Cordoba

ST, 28, COL | Hertha BSC – > FK Krasnodar

Die letzten sechs Jahre verbrachte der kolumbianische Angreifer Jhon Cordoba in Deutschland. Über Mainz und Köln kam der mittlerweile 28-Jährige nach Berlin, wo er in der vergangenen Saison sieben Bundesligatore erzielte, aber nicht auf der ganzen Linie überzeugen konnte. Dennoch machten die Berliner nun Gewinn mit dem Stürmer und verkauften ihn um 20 Millionen Euro zum russischen Klub Krasnodar. Ein Jahr zuvor hatte die Hertha 15 Millionen Euro nach Köln überwiesen. Cordoba kam am vergangenen Wochenende bereits zu seinem ersten Einsatz für Krasnodar, wurde nach einer Stunde gegen den FK Ural eingewechselt und verwandelte in der Schlussminute einen Elfmeter.

David Cancola

ZM, 24, AUT | Slovan Liberec – > Ross County

Nach einem erfolglosen Jahr in Tschechien wechselt David Cancola weiter nach Schottland. Für Slovan Liberec kam der zentrale Mittelfeldspieler nur zu vier Einsätzen in der tschechischen Liga, weshalb sein Vertrag nicht verlängert wurde. Nun unterschrieb der 24-Jährige, der zuvor Stammspieler in Hartberg war, einen Einjahresvertrag bei Ross County, das in der Vorsaison in der schottischen Zwölferliga als Zehnter den Klassenerhalt schaffte. Zuvor stand auch eine Rückkehr Cancolas nach Hartberg im Raum, die er allerdings für das Abenteuer Schottland verwarf.

Gernot Trauner

IV, 29, AUT | LASK – > Feyenoord Rotterdam

Vor einer Woche wechselte mit Gernot Trauner ein absoluter Leistungsträger und eine echte Integrationsfigur vom LASK zu Feyenoord Rotterdam. Für Trauner war es wohl die letzte realistische Chance auf ein spannendes Auslandsengagement – das erste in seiner Karriere. Der LASK kassierte 1,5 Millionen Euro Ablöse und Trauner unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2025, an dessen Ende er 34 Jahre alt wäre. Der fünffache ÖFB-Teamspieler bestritt 173 Pflichtspiele für den LASK und erzielte dabei 17 Tore und 12 Assists. Im Laufe der vergangenen Saison bzw. im Zuge der EM-Vorbereitung spielte sich Trauner auch ins Nationalteam, obwohl er 2020/21 beim LASK im Verhältnis zu den Saisonen davor, eher durchwachsen agierte. Insgesamt war der Linzer souverän, aber auch der eine oder andere Schnitzer war im Laufe der Saison dabei. Bei Feyenoord, Vorjahresfünfter der niederländischen Eredivisie, dürfte Trauner fix in der Innenverteidigung eingeplant sein, wobei sein Nebenmann mit dem fünf Jahre jüngeren Argentinier Marcos Senesi, ein Hochkaräter wäre.