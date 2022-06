Das denken die Austria-Fans über Reinhold Ranftl!

Austria Wien hat Reinhold Ranftl von Schalke 04 ausgeliehen. Damit stärken die Veilchen ihre ohnehin gut besetzte rechte Seite noch weiter. Wir haben die...

Austria Wien hat Reinhold Ranftl von Schalke 04 ausgeliehen. Damit stärken die Veilchen ihre ohnehin gut besetzte rechte Seite noch weiter. Wir haben die Meinungen der Austria-Fans zum Transfer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

and111: „In der Kombi mit Tabakovic kann das schon gut funktionieren. Leihe macht auch am meisten Sinn.“

Rickson: „Sicher kein Überkicker, kann aber, wie beim LASK bereits bewiesen, in einem funktionierenden Kollektiv sehr wertvoll sein. Ich bin mir sicher, dass er bei uns wieder an diese Leistungen anschließen kann. Herzlich Willkommen.“

PurpleRain: „Endlich wird auch auf den Charakter der Neuzugänge geachtet. Reini Ranftl ist von der Mentalität mit dem Manfred Fischer vergleichbar, er wird 90 Minuten die rechte Außenbahn auf und ab marschieren.“

Violetter_Spielmacher: „Guter und wichtiger Transfer, auf den wir diese Saison mit Sicherheit noch häufiger angewiesen sein werden! Nicht nur qualitativ! Auch wenn das manche noch nicht wahr haben wollen! Wir sind die letzten Jahre nie von Verletzungen verschont geblieben und jetzt noch der Europacup dazu.“

ooeveilchen: „Gerade die letzte Saison hat uns doch gezeigt, dass es schon mehr als die halbe Miete ist, wenn man Spieler hat, die sich voll rein hauen.“

seldom: „Die Leihe verleiht diesem Transfer mehr Sinn. Ich bin nicht übermäßig begeistert aber wenn er nicht nur kämpferisch top ist (das waren auch Ebner und Konsorten) sondern auch spielerisch was bringt, kann er durchaus wertvoll werden.“

Gizmo: „6-facher Teamspieler, beim LASK international einigen prominenten Gegnern viele Probleme bereitet. Kann man mal nehmen.“

ViolettErlaa: „Eigentlich ein (für unsere derzeitigen Verhältnisse) perfekter Transfer! Österreicher, routiniert, flexibel einsetzbar und durch die Leihe auch kein großes finanzielles Risiko!“

veilchen27: „Ranftl wird von Schmid, wie auch von Schalke, vor allem als Mittelfeldspieler angedacht. Unsere offensiven Flügel haben bisher durchaus noch einen Spieler vertragen, um wirklich auf jeder Position doppelt besetzt zu sein. Bisher waren wir das nur, wenn man Pecar oder Kreiker in der KM mitdenkt. Jetzt mit Ranftl sind unsere Flügel defensiv wie offensiv top besetzt, jede Offensiv-Position wirklich qualitativ gut aufgestellt, um ohne großen Qualitätsabfall regelmäßig rotieren zu können. Rechts Ranftl und Teigl, links Fischer und Keles. Alle vier können aber auch andere Positionen spielen, Ranftl auch in der Innenverteidigung, in der wir nicht sehr dicht besetzt sind. Wir sind also super flexibel und für Rotation gerüstet. […] Ranftl gilt als „Mentalitätsmonster“ und Führungsspieler. Das wird unserem Kader gut tun, ebenso wie seine (internationale) Erfahrung: 6 A-Länderspiele für Österreich, 26 internationale Spiele in Europa League und CL-Quali, dabei 10 (!) Assists und 2 Tore, zudem 160 Bundesliga-Spiele Erfahrung. So viele internationale Spiele haben wir in unserem Kader nicht, werden wir aber brauchen, um in Europa bestehen zu können.“

the dude: „Guter Transfer. Der Spielerflüsterer Schmid wird ihn wieder auffrisieren.“

Sigurd: „Hab bei Fischer nix erwartet und er hat voll eingeschlagen – ähnlich konnte es bei Ranftl werden – ein klassischer Teamplayer, der in der richtigen Mannschaft passen könnte.“

HwG: „Solider Buli-Spieler. Nicht mehr, nicht weniger. Leihe passt auch.. Welcome!“

