Expected-Goal-Werte zum 21. Spieltag 2019/20

Wir lassen nach jedem Spieltag die jeweilige Bundesliga-Runde in einer kompakten Form Revue passieren, wobei wir den Schwerpunkt auf die Expected-Goal-Statistiken legen. Alle Daten stammen von Wyscout S.p.a. und bundesliga.at.

Zu hoher Sieg des Wolfsberger AC

Der WAC setzte sich auswärts in St. Pölten mit 4:0 durch, allerdings spiegeln die Expected-Goal-Werte von 2.08:2.05 aus Sicht der Hausherren keinesfalls das Ergebnis wider. Auch die Schuss-Statistik ist so gut wie ausgeglichen, denn beide Mannschaften hatten in etwa gleich viele Schussversuche (15:17) und brachten jeweils fünf Schüsse aufs gegnerische Tor. Gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte kommen die Kärntner meistens auf über 60% Ballbesitz, gegen die Niederösterreicher waren es nun bloß 53,7%. Alles in allem fiel der Sieg keinesfalls so deutlich aus, wie es das Ergebnis auf den ersten Blick glauben lässt.

Punkteteilung in Graz

Mit dem 1:1-Unentschieden gegen den SK Sturm verspielten die Veilchen endgültig die Chance im Frühjahr im Meisterplayoff weiterzuspielen. Die Mannschaft von Christian Ilzer ging zwar in der 70. Minute durch Sarkaria in Führung, doch der eingewechselte Balaj konnte zwei Minuten vor Spielende noch den Ausgleich erzielen, der das Schicksal der Gäste besiegelte. Dass die Grazer nach Schlusspfiff nicht ohne Punkt das Feld verlassen mussten, ist laut dem Expected-Goal-Model von 1.49:0.93 aus Sicht der Hausherren sicherlich gerecht. Während der Ballbesitz recht ausgeglichen war, haben die Grazer in der Schussstatistik die Nase klar vorne, da die Wiener Austria nur zwei Schüsse aufs gegnerische Tor brachte und der SK Sturm immerhin acht.

Verdienter Rapid-Sieg gegen Mattersburg

Der SK Rapid kam im Heimspiel gegen den SV Mattersburg zu einem verdienten 3:1-Sieg. Das Expected-Goal-Modell spiegelt mit 2.97: 1.38 ziemlich genau den Ausgang der Partie wider. Die Hütteldorfer hatten 55% Ballbesitz und brachten von 19 Schussversuchen acht aufs gegnerische Tor, während die Burgenländer vier ihrer 13 Schussversuche aufs Tor brachten. Der SK Rapid fing doppelt so viele Bälle wie der Gegner ab (14:7) und gewann mit 54,1% auch mehr Zweikämpfe. Der überragende Mann am Platz war Stefan Schwab, der nicht nur zwei Kopfballtore erzielte, sondern auch ansonsten enorm ballsicher agierte und mit einer starken Körpersprache überzeugte.

LASK dreht Partie in Überzahl

Für den LASK begann die Partie gegen Hartberg mit einem Schock, denn die Linzer gerieten in der sechsten Minute in Rückstand und Marvin Potzmann musste aufgrund eines Kreuzbandrisses verletzt ausgewechselt werden. Die Hartberger gingen mit dem 1:0 in die Pause, verteidigten zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits seit 13 Minuten in Unterzahl den Vorsprung, da David Cancola in der 32. Minute die gelb-rote Karte sah. In der zweiten Halbzeit sorgten die Gäste rasch für klare Verhältnisse und gewannen schlussendlich mit 5:1. Die xG-Werte lauten aus Sicht der Hausherren 2.67:0.69 – der Sieg war also verdient, auch wenn er wohl ein wenig zu hoch ausfiel.

Unglückliche Punkteteilung aus Tiroler Sicht

Die WSG Tirol und die Admira trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden, wobei die Hausherren als bessere Mannschaft den Punkten mehr nachtrauern werden. Die Expected-Goal-Werte lauten 2.51:1.00 und die Schussstatistik spricht mit 20:7 (7:2 aufs gegnerische Tor) auch eine deutliche Sprache.

Altach prolongiert Salzburg-„Krise“

Die Überraschung des Spieltags fand diesmal in Vorarlberg statt, denn vergangenen Montag setzte sich Altach mit 3:2 gegen den österreichischen Serienmeister durch. Die Salzburger liegen nun eine Runde vor der Punkteteilung sechs Zähler hinter den Linzern und warten nun bereits seit fünf Pflichtspielen auf einen Sieg. Der Erfolg der Vorarlberger war aber laut dem xG-Modell, das aus Sicht der Hausherren mit 0.93:2.33 ausfällt, recht glücklich. Die Gäste hatten rund zwei Drittel Ballbesitz und gaben 19 Schussversuche ab (elf aufs gegnerische Tor), während die Altacher nur sieben Mal abzogen (vier aufs gegnerische Tor).