Fix! Red Bull Salzburg testet nächste Woche gegen Liverpool!

[ Presseinfo Red Bull Salzburg ]

Der FC Red Bull Salzburg konnte im Zuge der Vorbereitung kurzfristig ein Testspiel gegen einen hochkarätigen und gleichzeitig altbekannten Gegner fixieren. Am 25. August ist der englische Meister FC Liverpool wieder in der Red Bull Arena zu Gast, angepfiffen wird das Duell, in dessen Kader die Ex-Salzburger Takumi Minamino, Naby Keita und Sadio Mane stehen, um 16:00 Uhr (live auf ServusTV).

Möglich wurde dieses Spiel auch durch die Verlegung des ursprünglich geplanten Trainingslagers der Reds. Zusammen mit der SLFC, renommierter Ausrichter von Trainingscamps und Testspielen, hat der FC Red Bull Salzburg kurzerhand die Möglichkeiten mit Erfolg geprüft, die Mannschaft des noch amtierenden Champions League-Siegers ihr Camp im Salzburger Land abhalten zu lassen. Dieses Testspiel bildet für den FC Liverpool den Abschluss dieses Trainingslagers.

Stephan Reiter, Kaufmännischer Geschäftsführer des FC Red Bull Salzburg, freut sich auf dieses Highlight in der Red Bull Arena: