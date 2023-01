Keine Tore im Testspiel zwischen Austria und Partizan

Das Testspiel zwischen Austria Wien und dem serbischen Topklub Partizan Belgrad endet torlos mit 0:0. Es war das dritte und letzte Match im Rahmen...

Das Testspiel zwischen Austria Wien und dem serbischen Topklub Partizan Belgrad endet torlos mit 0:0. Es war das dritte und letzte Match im Rahmen des Trainingslagers in Belek, am Mittwoch-Vormittag werden die Veilchen wieder nach Wien-Favoriten heimkehren.



Austria-Aufstellung

1.Halbzeit: Kos; Handl (46. Ranftl), Martins (46. Holland), Baltaxa; Teigl, Braunöder, Fischer (46. Jukić), Kreiker (29. Polster); Gruber, Keles, Dovedan.

Ab der 64. Minute: Kos; Ranftl, Kopp, Meisl; Teigl, Holland, Jukic, Polster; Smrcka, Tabaković, Fitz.

Trainer Michael Wimmer: „Es war wieder ein guter Test für uns. Eine Partie zu Null zu spielen, gibt uns auch ein gutes Gefühl. In der Anfangsphase hatten wir in der Defensive Probleme mit den hohen Pässen von Partizan, das haben wir dann in den Griff bekommen. Offensiv müssen wir unser Spiel im letzten Drittel noch verbessern. Wir sind auf einem guten Weg, das Match hat aber auch gezeigt, wo wir noch Probleme haben.“

FK Partizan Belgrad ist aktuell Zweiter in der serbischen Liga und bildet gemeinsam mit Stadtrivale Roter Stern das Top-Duo der Liga, die bereits in nicht einmal zwei Wochen am 4. Februar beginnt, eine Woche vor der österreichischen Bundesliga. International überwinterte Partizan in der UEFA Europa Conference League.

Neuzugang Doron Leidner erlitt im Training einen Schlag auf den Oberschenkel und wurde deshalb geschont, ansonsten kamen bei der Austria bis auf Lukas Mühl alle mitgereisten Spieler zum Einsatz.

Die Veilchen hatten durch einen Gruber-Schuss (7.) nach einem Teigl-Querpass die erste Chance im Spiel, auf der Gegenseite scheiterte Ricardo (15.). Nikola Dovedan schoss nach Braunöder-Pass knapp drüber (36.), umgekehrt setzte Matthias Braunöder den Ball nach Dovedan-Vorarbeit neben das lange Eck (38.). Kurz vor dem Pausenpfiff parierte Partizan-Torhüter Popovic einen Schuss von Can Keles (44.).

In der zweiten Halbzeit konnte sich Austria-Torhüter Mirko Kos mit einer Parade auszeichnen (68.), auf der Gegenseite hatten die Veilchen durch einen Smrcka-Volley in Folge eines Corners eine Möglichkeit. Bitter: Bereits der 29. Minute musste Dario Kreiker vorsichtshalber mit Knieschmerzen ausgetauscht werden.