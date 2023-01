Transfergerücht: Französischer Stürmer im Sommer zum SK Rapid?

In den letzten Stunden gab es gleich zwei interessante Medienberichte über die Personalsituation im Rapid-Angriff. Zunächst berichtete der KURIER über einen bevorstehenden Abgang von...

In den letzten Stunden gab es gleich zwei interessante Medienberichte über die Personalsituation im Rapid-Angriff. Zunächst berichtete der KURIER über einen bevorstehenden Abgang von Niki Binder zu Austria Klagenfurt. Nun berichtet die Kronen Zeitung, dass die Hütteldorfer an Fally Mayulu von Blau-Weiß Linz Interesse bekunden.

Der 20-jährige französische Stürmer soll im Sommer ablösefrei zum SK Rapid wechseln. Der Angreifer, der beim RC Lens ausgebildet wurde und eine Partie für die zweite Mannschaft des VfL Wolfsburg absolvierte, zeigte zuletzt in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs gute Leistungen und erzielte in 16 Partien sieben Tore und vier Assists.

Der 1.93 Meter große Angreifer besticht durch eine gute Athletik und starke Präsenz. In Linz benötigte er eine kurze Eingewöhnungszeit, insbesondere die Bewegungsabläufe wirkten zunächst alles andere als ausgereift. Seit Oktober zeigte er aber immer öfters seine Gefährlichkeit und erzielte in den letzten sechs Pflichtspielen sechs Tore und zwei Assists. Mayulu kam einige Male auch im offensiven Mittelfeld zum Einsatz, zeigte aber seine besten Leistungen im Sturmzentrum.

Seine hohe körperliche Präsenz im Angriffsspiel lässt sich vor allem an einer Statistik ablesen. Mayulu kam in dieser Saison im Schnitt auf 6.73 Ballberührungen im gegnerischen Strafraum und liegt damit in dieser Wertung in der zweithöchsten Spielklasse auf Platz 1. Mayulu steuerte zudem drei Assist-Assists, also Vorlagen zur Torvorlagen bei, und liegt damit auch auf Platz 1 in der zweithöchsten Spielklasse.