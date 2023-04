LASK-Fans: „Das war ein emotionaler Befreiungsschlag“

Der LASK setzte sich am Wochenende gegen den SK Sturm mit 2:1 durch, womit die Revanche für das Aus im ÖFB-Cup glückte. Wir wollen...

Bohemian Flexer: „Puh, sooo wichtig! Die Mannschaft hat wie so oft nach einem Rückstand Moral gezeigt und sich heute sogar voll belohnt! Die Cup Niederlage sitzt noch tief aber sehr wichtig für alle, eine kleine Revanche ist geglückt! Bin zufrieden, Top 3 bleibt das Ziel.“

neunzehnnullacht: „Ljubicic leider nurmehr ein Schatten seiner selbst. Was ist mit dem Jungen los? Wie auch immer. Wichtige 3 Punkte.“

cheesy1987: „Man kann von Didi halten was man will. Aber die Emotionen nach dem Spiel am Spielfeld waren schon fein. Seine Karten brauch ich zwar auch nicht, aber ist mir weit lieber als ein Thalhammer der völlig emotionslos war. Ljubicic zu Zeit ganz schwach. Mustapha deutlich stärker als er. Der Typ taugt mir immer mehr.“

Traunseelaskler: „Der Gegentreffer hat uns richtig gut getan, ab dem Zeitpunkt waren wir gut im Spiel. Zum Glück ist er so früh gefallen! Mutige These: Wäre er nicht so bald in Hälfte 2 gefallen, dann wohl kurz vor Schluss in Verbindung mit dem Resultat einer Niederlage. Zweite These: Die vor dem Spiel angesprochene Seitenwahl war wichtig für das Comeback – ansonsten weiß ich nicht, ob es möglich gewesen wäre, über so einen langen Zeitraum so viel Druck aufzubauen! Und zusammenfassend kann man glaube ich festhalten: Was für ein extrem geiler Fußballnachmittag/-abend!“

LASK08: „Vielen lieben Dank für einen spannenden Fußball-Nachmittag, es war eine echt packende Partie – nicht so hochklassig wie am Donnerstag, aber immer spannend bis zum Schluss.“

Dr med Den Rasen: „Sehr geiler LASK-Abend. Gelungene Revanche. Was will man mehr. Linz ist wieder hungrig…“

Strafraumkobra: „Gerade wenn ich mir die Moral und die Szenen nach dem Abpfiff ansehe, dann macht eine Trainerdiskussion derzeit wenig Sinn. Kühbauer wird nicht ewig LASK-Trainer sein, aber den Willen kann man dieser Truppe nicht absprechen.“

Eldoret: „Mustapha heute eindeutig der Matchwinnner. Was der Kerl gerackert hat war aller Ehren wert und dann natürlich Tor und Vorlage. Für mich, trotz nur kurzer Einsatzzeit man of the Match. Bei Nakamura war’s klar dass er noch ein Tor macht, nachdem alle rund um mich schon gemeckert haben über seine heutige Leistung. Endlich Tore aus dem Spiel im neuen Stadion und dann noch auf das Heimtor. Herz was willst du mehr.“

lasso: „Der heutige Sieg ist irgendwie schwer in Worte zu fassen. Fand uns bis zum 1:0 eigentlich überhaupt nicht im Spiel. Wenig Intensität kaum Druck auf Ball und Gegenspieler. Wie sich dann aber die Mannschaft selbst aus der Scheissgasse geholt hat ist einfach grandios. Schlager und Ibrahim die Hauptdarsteller des heutigen Abends. Jeder der Sturm sieht wird anerkennen, dass es sich um eine absolute Top-Mannschaft handelt aber nach jetzt immerhin schon vier direkten Duellen muss sich der LASK hier leistungstechnisch sicher nicht verstecken. Der Blick geht zumindest bei mir eher Absicherung des dritten Rangs, aber sollte Sturm noch mal schwächeln würde ich mich gegen ein Duell um einen CL-Quali-Platz auch nicht wehren. Vier Punkte Rückstand inklusive den jetzt gewonnenem direkten Duell sind sicher nicht uneinholbar. In erster Linie war dieser Sieg ein emotionaler Befreiungsschlag. Jetzt nach Salzburg fahren und beim Konzern alles raushauen. Gemma.“

