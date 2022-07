Offiziell: WAC holt Linksverteidiger von Juventus Turin

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Matteo Anzolin bekannt. Der 21-jährige Italiener kommt wie Ervin Omic von...

[ Pressemeldung Wolfsberger AC ]

Der RZ Pellets WAC gibt die Verpflichtung von Matteo Anzolin bekannt. Der 21-jährige Italiener kommt wie Ervin Omic von Juventus Turin.

Der Linksfuß wechselte im Alter von 16 Jahren von LR Vicenza zur „Alten Dame“ nach Turin. In der abgelaufenen Saison absolvierte Anzolin für die U23 der Turiner 33 Spiele in der Serie C, in denen er 2 Assists verbuchen konnte. Ab sofort verstärkt der 21-jährige Italiener die Defensive der Wölfe. Anzolin unterschreibt einen Vertrag über 2 Jahre plus Option auf ein weiteres Jahr und wird im Lavanttal mit der Rückennummer 12 auflaufen.

Robin Dutt:

„Mit Matteo Anzolin haben wir nun neben Johnny Scherzer jetzt auch unseren zweiten Spezialisten auf der linken Seite, sodass auch diese Position doppelt besetzt ist.“

Matteo Anzolin: