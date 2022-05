Nach Klassenerhalt: Magnin verlässt Altach

Der CASHPOINT SCR Altach muss Cheftrainer Ludovic Magnin nach einem halben Jahr ziehen lassen. Der Schweizer macht von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag Gebrauch...

Nach dem geschafften Klassenerhalt, der am vergangenen Freitag mit einem 2:1-Heimsieg gegen die WSG Tirol fixiert wurde, hat Magnin die Verantwortlichen des SCR Altach über seine Entscheidung informiert, das Angebot seines Heimatvereins anzunehmen, welcher die vertraglich vereinbarte Ausstiegssumme bezahlt. Über die Ablösemodalitäten wurde zwischen beiden Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Magnin hat den SCR Altach Anfang des Jahres am Tabellenende übernommen. Nach einem missglückten Start mit vier Niederlagen, gelang unter Magnins Regie im Qualifikationsdurchgang die Wende: Der SCR Altach holte nach der Punkteteilung 16 Punkte und durfte am vergangenen Freitag in der CASHPOINT Arena den Klassenerhalt feiern.

Ludovic Magnin stand in 14 Pflichtspielen des SCR Altach als Cheftrainer an der Seitenlinie, in denen vier Siege, vier Remis und sechs Niederlagen zu Buche standen.

Christoph Längle, Geschäftsführer: „Die heutige Zeit, auch im Fußball, ist sehr schnelllebig. Ludovic hat uns nach Erreichen des Klassenerhalts über seinen Herzenswunsch informiert. Natürlich haben wir versucht, ihn zu halten. Leider ist uns dies nicht gelungen und dann ging alles sehr schnell. Am Sonntag hatten wir erstmals Kontakt mit dem FC Lausanne. Gerade in der jetzigen Situation ist sein Abgang sehr bitter, weil wir den Weg unbedingt mit ihm weitergehen wollten. Seine Entscheidung gilt es zu akzeptieren und zu respektieren. Es sagt sehr viel über den Menschen Ludovic Magnin aus, dass er seinem Heimatverein nach dem Abstieg in die 2. Liga unbedingt helfen will. Mir bleibt nur ihm im Namen des SCR Altach Danke zu sagen. Er geht als Freund und wird uns als Freund zukünftig in der CASHPOINT Arena besuchen.“

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter: „Ludovic Magnin ist es gemeinsam mit unserem Trainerteam gelungen, den Glauben an den Klassenerhalt bis zum letzten Spiel am Leben zu erhalten und schlussendlich unser gemeinsames großes Ziel zu erreichen. Aufgrund der Ausstiegsklausel, die eine seiner Bedingungen für das Engagement in Altach war, ist Ludovics Entscheidung zu respektieren. Wir wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren Weg und die neue Aufgabe, die für ihn als gebürtigen Lausanner eine Herzensangelegenheit ist.“