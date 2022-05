28 Millionen Euro Ablöse: Brenden Aaronson wechselt in die Premier League

Nach nur 1 ½ Saisonen in Salzburg wird der 18-fache US-Nationalspieler Brenden Aaronson in die Premier League wechseln. Die Unterschrift bei Leeds United ist...

Nach nur 1 ½ Saisonen in Salzburg wird der 18-fache US-Nationalspieler Brenden Aaronson in die Premier League wechseln. Die Unterschrift bei Leeds United ist laut nahezu allen namhaften britischen Medien nur noch Formsache.

Der Transfer des US-amerikanischen Nationalspielers in Höhe von 25 Millionen Pfund (28 Millionen Euro) wurde am Ende des Januar-Fensters ausgehandelt, war aber an die Bedingung geknüpft, dass Leeds in der höchsten Spielklasse bleibt.

Aaronson zählte zuletzt zu den Stützen der Roten Bullen, erzielte in Salzburg insgesamt 13 Tore und 15 Assists in 66 Spielen. Salzburg hatte im Jänner 2021 etwa 5,5 Millionen Euro Ablöse an Aaronsons Stammverein Philadelphia Union bezahlt und den wendigen US-Boy mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Der Rechtsfuß, der mit Vorliebe auf der linken Seite spielt, um zur Mitte ziehen zu können, war dieses Jahr bereits mit zahlreichen internationalen Topklubs in Verbindung gebracht worden. Speziell die Bundesligaklubs Freiburg, Mönchengladbach, Frankfurt, Hoffenheim und Leipzig hatten großes Interesse am 21-Jährigen. Bei den meisten dieser Klubs war er schon vor seinem Wechsel nach Salzburg ein heißes Thema.

Mit den fast 28 Millionen Euro, die Leeds United nun für Aaronson bezahlen wird, kam aber niemand mit. In Leeds wird Aaronson auf seinen Ex-Trainer Jesse Marsch treffen, der den Traditionsverein am letzten Spieltag von einem Abstiegsplatz wegführte. Das entscheidende 2:1 gegen Brentford durch Jack Harrison fiel erst in der Nachspielzeit. Ohne diesem Treffer wäre Leeds abgestiegen und Aaronson wäre vermutlich noch in Salzburg geblieben.

Die gewaltige Ablösesumme wird Aaronson zum viertteuersten Verkauf der Red Bull Ära nach Keita, Daka und Adeyemi machen. Salzburg hat damit schon jetzt fast 60 Millionen Euro auf dem Transfermarkt eingenommen, obwohl die Transferzeit noch gar nicht offiziell begonnen hat.