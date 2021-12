Statistiken zur Winterpause 21/22: Kristensen schlägt die meisten Flanken

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Die Flanken-Statistik in der Saison 2021/22 ist aus einem einzigen Grund wieder spannend – Reinhold Ranftl spielt nach seinem Wechsel zum FC Schalke 04 nicht mehr in der österreichischen Bundesliga, sodass man gespannt sein darf, wer nun die Rolle des Spielers mit den meisten Flanken in der österreichischen Bundesliga einnehmen wird. Der ehemalige LASK-Flügelspieler dominierte diese Wertung in den letzten Jahren und schlug mit 188 Flanken im vergangenen Jahr um ganze 77 Stück mehr als der Zweitplatzierte in dieser Statistik.

Die meisten Flanken in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Dieses Jahr liegen die beiden Stamm-Außenverteidiger von Tabellenführer Red Bull Salzburg auf den ersten beiden Plätzen, wobei der Däne Rasmus Kristensen mit 80 Flanken an erster Stelle liegt. Der 24-Jährige lag in der vergangenen Saison auf Platz 8, Ulmer sogar nur auf Platz 28. Es sieht demnach danach aus, dass Trainer Jaissle von seinen Außenverteidigern mehr Hereingaben erwartet als seine Vorgänger. Ulmer schlug heuer bereits mehr Flanken als in der gesamten vergangenen Saison! Mit Leon Klassen und Leonardo Lukačević liegen zwei weitere Linksverteidiger mit jeweils 59 Flanken auf den Plätzen 3 und 4, die in dieser Saison auch ansonsten einen absolut positiven Eindruck hinterließen.

Bei Kristensen muss man zudem lobend erwähnen, dass er die meisten Flanken in den Fünf-Meter-Raum schlägt. Pro Spiel landen 1.06 Flanken in diese gefährliche Zone. Platz 2 dieser Extra-Wertung geht übrigens an Jakob Jantscher mit 0.83 Flanken pr0 90 Minuten in den Fünf-Meter-Raum.

Die meisten Flanken pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Hier ändert sich nicht besonders viel. Ulmer und Kristensen tauschen die Top-Plätze und der Altacher Edokpolor rutscht auf den dritten Platz nach vorne. Ranftl lag natürlich im vergangenen Jahr auch in dieser Wertung mit 5.81 Flanken pro 90 Minuten ganz vorne.

Die genauesten Flanken zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Sturm-Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic liegt mit einer Genauigkeit von 45.45% angekommener Flanken auf dem ersten Platz, vor dem Rapid-Flügelspieler Marco Grüll. Lukačević und Edokpolor kann man auch lobend erwähnen, da beide nicht nur viele Flanken schlagen, sondern auch bei der Genauigkeit ganz weit vorne sind. Ulmer liegt mit 34.33% auf Platz 14, bei Kristensen fand nur jede vierte Flanke einen Teamkollegen. Im vergangenen Jahr lag der Däne mit 46.34% angekommener Flanken noch auf Platz 3. Damals waren nur Rogelj (47.06%) und Lercher (46.77%) genauer.

