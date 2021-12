Statistiken zur Winterpause 21/22: Yeboah tätigt die meisten Dribblings

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Heute wollen wir uns ansehen welche Spieler die meisten Dribblings absolvieren. Bei welchen Kickern ist zudem die Erfolgsrate bei den Eins-gegen-Eins-Situationen besonders hoch?

Die meisten Dribblings in absoluten Zahlen zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Vergangene Saison war der Ex-Austrianer und aktuelle Sturm-Spieler Manprit Sarkaria der dribbelfreudigste Spieler und führte die Wertung vor dem damaligen Ried-Spieler Marco Grüll und Thomas Goiginger an. Heuer steht zur Winterpause mit Kelvin Yeboah der Sechste vom Vorjahr auf Platz 1, denn kein Spieler absolvierte in absoluten Zahlen mehr Dribblings als der quirlige Angreifer des SK Sturm.

Mit Karim Adeyemi steht der Führende der Torschützenliste auf dem zweiten Platz, gefolgt von Admira-Stürmer Marlon Mustapha, der in dieser Saison immer wieder seine Gefährlichkeit aufblitzen ließ. Rapid-Offensivmann Marco Grüll liegt auf Platz 6 und ist der einzige Rapid-Akteur in den Top 30! Auf Platz 18 liegt mit Marco Djuricin der dribbelfreudigste Akteur der Wiener Austria.

Die meisten Dribblings pro 90 Minuten zur Winterpause der österreichischen Bundesliga 2021/22

Sieht man sich aber die meisten Dribblings pro 90 Minuten an, bietet sich ein anderes Bild. Yeboah liegt nur noch auf Platz 7 und mit Ried-Akteur Leo Mikic gibt es einen überlegenen Spitzenreiter. Der Kroate kommt auf starke 11.34 Dribblings pro 90 Minuten und liegt damit vor Okafor auf Platz 2. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass im Laufe der Saison sein Schnitt etwas sinken wird, da 619 Minuten Einsatzzeit noch ein recht überschaubares Sample sind.

In der vergangenen Saison lag in dieser Wertung übrigens Yusuf Demir an der Spitze, der im Schnitt 9.27 Dribblings pro 90 Minuten absolvierte.

Die höchste Erfolgsquote bei Dribblings

Blicken wir zum Abschluss auf die Spieler, die mit ihren Dribblings besonders oft erfolgreich waren. Traditionell sind hier eher Defensivspezialisten im Vorteil, da sie nur in aussichtsreichen Situationen ins Dribbling gehen sollten, da Ballverluste in tiefen Positionen sehr gefährlich sind. Vergangenes Jahr lagen beispielsweise Scherzer, Gugganig und Stojkovic auf den Spitzenplätzen.

In der aktuellen Saison gibt es bis jetzt eine klare Nummer 1, denn der defensive Mittelfeldspieler Mohamed Camara gewann sehr starke 76.32% seiner Dribblings, was ein überragender Wert auf dieser Position ist. Vom SK Rapid findet man in dieser Wertung keinen Spieler unter den Top 30.

