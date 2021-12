Casinospiele lieben Sportwetter

Im Zusammenhang mit Buchmachern und Online Casinos ist häufig von Online-Glücksspiel die Rede. Bei den beiden Glücksspielangeboten handelt es sich per Definition um klassisches...

Im Zusammenhang mit Buchmachern und Online Casinos ist häufig von Online-Glücksspiel die Rede. Bei den beiden Glücksspielangeboten handelt es sich per Definition um klassisches Glücksspiel, das durch die vielseitigen Möglichkeiten der Online Casinos und vielfältigen Sportwettenanbieter neu belebt wird. Doch zwischen dem klassischen Gambling und dem Platzieren von Sportwetten bei einem Buchmacher gibt es einige kleine, aber feine Unterschiede. Im Folgenden wird Ihnen Online-Glücksspiel vs. Sportwetten erklärt.

Sportwetten: Informieren, Wetten, Gewinnen

Sportwetten faszinieren. Besonders zu großen Sportturnieren wie den Olympischen Spielen oder der Fußball WM oder EM haben die Sportwetten im Internet Hochkonjunktur. Zur Verfügung stehenden den Sportfans unterschiedliche Wettbörsen und Buchmacher, auf denen sie ihre Wetten in vielfältigen Varianten platzieren können.

So ist es möglich, auf ein einzelnes Spiel zu wetten, den Gesamtsieger eines Turniers zu prognostizieren oder beispielweise auf den ersten Torschützen einer Partie zu setzen.

Ausschlaggebend für den Wetterfolg sind die Wettquoten der diversen Buchmacher. Dabei gilt: Je unwahrscheinlicher ein Sieg, desto höher ist der mögliche Gewinn, wenn der als unwahrscheinlich eingestufte Sieg dennoch eintritt.

Sportwetten haben längst einen Kultstatus erhalten und die Buchmacher buhlen mit attraktiven Neukundenofferten um die Gunst der potentiellen Kunden. Anders als beim Spielen im Online Casino wird die Wahrscheinlichkeit beim langfristigen Platzieren von Sportwetten als höher wahrgenommen.

Dies liegt daran, dass eingefleischte Sportwetter so wenig wie möglich dem Zufall überlassen: Sie vergleichen die Spiele in statistischen Analysen und verfolgen akribisch die aktuellen Newsmeldungen und Berichterstattungen.

Und tatsächlich: Untersuchungen scheinen zu belegen, dass professionelle Spieler, die auf lange Erfahrung zurückgreifen und mit Hilfe von Statistiken und Prognosen Wetten platzieren, deutlich erfolgreicher sind als der durchschnittliche Gelegenheitswetter.

Online Casinos: Besonders gefragt sind die Spielautomaten

Der Grund, warum viele Spieler den Weg in ein Online Casino finden, sind die Spielautomaten. Hier gilt es, möglichst viele Gewinnsymbole entlang der jeweils aktivierten Gewinnlinien zu platzieren.

Die vielseitigen Slots der renommierten Entwickler PlaynGo, Netent, Pragmatic Play und Microgaming bedienen unterschiedliche thematische Felder und sorgen dafür, dass jeder Spieler die Spielform und den thematischen Schwerpunkt findet, der ihm oder ihr liegt.

Abseits der Slots warten die führenden Online Casinos zusätzlich mit den klassischen Tischspielen Black Jack, Roulette und Baccarat auf. Diese Spiele sind bei den meisten Online Casinos auch in Form von Live Dealer Spielen vorhanden.

Besonders diese haben einen großen Reiz: Die Spieler spielen in der Atmosphäre eines richtigen Casinos. Die hochwertigen Streams mit den bekannten Live Dealer werden bei vielen Anbietern aus den größten Spielhallen dieser Welt übertragen und machen durch die immer schneller werdenden Internetverbindungen natürlich besonders großen Spaß.

Im Vergleich zu den Slots hat das Online Casino im Rahmen seiner Tischspiele einen nur geringen Hausvorteil, der natürlich für die Kunden mit einem höheren Gewinnpotential einhergeht. Auch die Online Casinos buhlen – wie auch die Buchmacher – mit interessanten Neukundenangeboten um neue Kunden.

Sportwetten- und Casino Bonus: Der Matchbonus ist die beliebteste Neukundenofferte

Wer sich heute in einem Online Casino oder bei einem Buchmacher anmeldet, der erhält immer auch einen Bonus. Der Bonus ist dabei in der Regel an die erste Einzahlung nach der Registrierung gekoppelt.

Somit wird die erste Einzahlung des neuen Kunden verdoppelt. Viele Casinos bieten neben dem herkömmlichen, beinah schon zum Standard gehörenden Einzahlungsbonus zusätzlich auch Free Spins für besondere Slots, die dank der Free Spins ohne den Einsatz eigenen Geldes getestet werden können.

Damit die Kunden den Bonus auch tatsächlich zur Auszahlung bringen können, müssen die eingezahlten und gutgeschriebenen Bonusbeträge zuvor noch umgesetzt werden. Erst nach dem Erfüllen der casino-individuellen Umsatzbedingungen ist eine Auszahlung des Bonus und der mit ihm erzielten Gewinne möglich.

Die meisten Casinos fordern von ihren Kunden einen 30- bis 50-fachen Umsatz und beziehen sich mit dieser Forderung entweder auf den Umsatz des reinen Bonus oder aber auf die Summe aus der Bonusgutschrift und der ursprünglich getätigten Einzahlung.

Ähnlich sieht es auch bei den Sportwettenanbietern aus: Auch hier erhalten die Kunden bei vielen Anbietern einen 100-prozentigen Matchbonus, der die erste Einzahlung verdoppelt. Möglich sind auf diese Weise bei den meisten Buchmachern Bonusbeträge zwischen 100 und 200 Euro.

Die Umsatzanforderungen im Bereich der Sportwetten fallen hingegen ein wenig anders aus: Hier wird in den meisten Fällen nur ein Umsatz des 6- bis 8-fachen des Einzahlungsbetrages gefordert.

Von Bedeutung ist für den Umsatz des Bonusgeldes aber die sogenannte Mindestquote. Dabei tragen nur diejenigen Wetten zum Erfüllen der Bonusbedingungen des Buchmachers bei, die die Mindestquote erfüllen.

Zulässig sind bei den meisten marktführenden Buchmachern Einzel- und Kombiwetten, um den Bonus freizuspielen. Cashout-Funktionen und auch die Möglichkeit, Systemwetten zu platzieren, stehen in den meisten Fällen nicht zur Verfügung.

Was im Online Casino die Freispiele sind, entspricht im Angebot eines Sportwettenanbieters der Freiwette. Letztere gibt es bei den Sportwettenanbietern ebenfalls in Form von unterschiedlichen Aktionen und Promotionen, die sowohl den neuen Kunden als auch den bestehenden Kunden zur Verfügung stehen.

Online-Glücksspiel – worauf sollten Spieler und Wetter achten?

Alles entscheidend ist bei einem Online Glückspiel-Angebot – unabhängig davon, ob es sich um ein Casino oder einen Sportwettenanbieter handelt – der Bonus. Der Bonus sollte attraktiv sein und fairen Bedingungen unterliegen. Auch Spieler, die sich erstmals dem Online-Glücksspiel zuwenden, sollten eine realistische Chance haben zu gewinnen und den Bonus freizuspielen.

Gute Online Casinos bieten eine Vielzahl von Boni, darunter einen einzahlungsfreien Bonus, den Kunden auch unabhängig von einer ersten Einzahlung direkt mit der Registrierung erhalten.

Dabei kann es sich beispielsweise um kleinen Bonus handeln, der als Startguthaben fungiert, oder um klassische Freispiele, die unabhängig von einer Einzahlung aktiviert werden können.