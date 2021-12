Diese berühmten Fußballspieler lieben das Glücksspiel

Fußballstars, die Werbung für Sportwetten machen, sind von unseren Bildschirmen und aus dem öffentlichen Raum nicht mehr weg zu denken. Oliver Kahn der Titan,...

Unsere Reporterin Simona Eichelberger fragt sich: Welche berühmten Fußballspieler zocken denn eigentlich selbst gerne im Casino?

Sportwetten sind für aktive Spieler streng verboten

Fußball ist zwar glamourös, aber auch ein Millionengeschäft. Deswegen gibt es auch immer wieder Skandale, in denen es um manipulierte Spiele und eben um horrende Summen geht. Daher ist es ziemlich einleuchtend, dass die einzigen, die wirklich etwas am Spielausgang ändern können, die Spieler nämlich, nicht neben ihren Gehältern noch Fußballwetten oder andere Sportwetten betreiben dürfen.

Zlatan beispielsweise handelte sich erst kürzlich Probleme mit der Fifa ein, da er nicht nur Werbung für den Sportwettenanbieter Bethard machte, sondern auch Anteile an diesem besessen haben soll.

Wer zockt was?

Wenn Fußballstars also (selbstverständlicherweise) keine Fußballwetten abgeben dürfen, welches Glücksspiel dürfen sie denn dann betreiben? Die Antwort ist ziemlich einfach: Eigentlich alles andere.

Poker ist beispielsweise sehr beliebt bei den Stars. So war Gianluigi Buffon sogar einige Jahre ein Botschafter für Poker Stars, dem online Casino Anbieter. Genauso wie Wayne Rooney, der wenig glamourös innerhalb von nur zwei Stunden 65.000 britische Pfund verspielte.

Doch leider machen sich Fußballspieler auch hin und wieder daran, das Verbot der Fifa zu umgehen. So erregte beispielsweise der Skandal um Dominique Taboga hierzulande viel aufsehen. Dieser soll an bis zu 14 rechtswidrigen Spielmanipulationen beteiligt gewesen sein. Diese tragische Geschichte, die mit Erpressung, Festnahme und schließlich einem Selbstmordversuch endete, sollte ein eindeutiges Zeichen sein für alle Fußballer, die sich illegal in Sportwetten einmischen wollen.

Es ist schwer zu sagen, wer alles gerne glücksspielt!

Die meisten Fußballspieler, die gerne mal ein wenig zocken, werden häufig erst bekannt, wenn sie einiges an Geld verloren haben oder in Skandale verwickelt werden. Besonders verwunderlich ist das nicht, denn obwohl Glücksspiel natürlich nichts ist, wofür man sich schämen müsste, sind es eben doch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit einer unglaublichen Reichweite.

Wer kann es ihnen verübeln, ihre Hobbies nicht millionen von Menschen mitzuteilen? Gemütlich zuhause auf der Couch ein wenig Zeit mit online Casino zu verbringen, das machen millionen von Menschen. Vielleicht fühlen sich die Stars so ein bisschen “normaler” und den Fans näher, wenn sie sich genauso wie tausende Österreicher auf https://ecasinos.at/ informieren, welche die neuesten und besten online Casinos sind?

Hier finden die millionenschweren Fußballer, genauso wie “Otto-normal”, wo die besten Boni sind, welche neuen Slots auf den Markt gekommen sind, wer die beste App hat und viele weitere Informationen rund um online Casino. Der sogenannte “Otto-normal” hat den Fußballern allerdings einen wichtigen Aspekt voraus: Er kann auch auf Sportereignisse und Fußball seine Wetten platzieren.

Poker ist bei Fußballern besonders beliebt!

Einige weniger erfolgreiche Beispiele für Fußballer, die gerne Poker spielen, haben wir bereits oben erwähnt. Allerdings gibt es aber auch einige Fußballer, die gerne Poker spielen und dabei auch noch gewinnen.

Der ehemalige Dortmunder Sergej Barbarez und Max Kruse, früher bei Werder Bremen, haben sich schon öfters an internationalen Poker Tischen sehen lassen. Die beiden haben bei diesem Zeitvertreib sogar etwas gewonnen.

Glück bleibt Glück und bringt Aberglaube

Egal ob im Fußballstadion oder zuhause auf der Couch: Wer auf Glück vertraut, bringt meistens auch Glücksbringer. Viele Fußballspieler und bestimmt auf viele Casinofans vertrauen auf ihr Glück, wollen es aber nicht ganz aus der Hand geben und nutzen daher Glücksbringer.

Ob alle Spieler vor dem Spiel in das gleiche Urinal pinkeln, sich eine ganze Saison nicht rasieren, speziell vor den Spielen rasieren, ihre Socken nicht waschen oder als erster bzw. als letzter auf den Platz kommen ist eigentlich egal, es geht immer um das Gleiche: Glück bringen soll es.

Bestimmt nutzen viele der Spieler, die gerne im Internet Glücksspiele spielen, ähnliche Rituale. Welche Veränderungen wohl zuhause an den Ritualen vorgenommen werden? Wir überlassen das mal der Phantasie.

Fazit

Wir kennen mit Sicherheit nicht alle Fußballprofis, die gerne online Casinos verwenden, denn meistens wissen wir erst davon wenn es einmal schief gelaufen ist. Allerdings wissen wir daher mit Sicherheit: Es sind wahrscheinlich mehr als wir denken.

Außerdem können wir feststellen, dass wahrscheinlich Poker das beliebteste Spiel unter Fußballprofis ist. Kein wunder, wer fühlt sich nicht gerne wie James Bond?