Sturm-Fans: „Da darf zuhause nichts anbrennen…“

Der SK Sturm trifft heute auf Austria Klagenfurt und die Fans hoffen, dass ihre Mannschaft mit drei Punkten am Tabellenführer Red Bull Salzburg dranbleiben wird. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört und die Kommentare der Fans zusammengefasst.

themanwhowasntthere: „Ich bin ja sonst immer eher skeptisch unterwegs aber in der derzeitigen Form der Klagenfurter muss es unser Anspruch sein sie zuhause zu besiegen, vor allem wenn man die Transfermarkt-Werte der beiden Mannschaften miteinander vergleicht, aber ich gehe natürlich trotzdem wieder vom Schlimmsten aus und befürchte eine Niederlage oder ein Unentschieden, aber lasse mich gerne vom Gegenteil überraschen.“

Vuibrett: „Klagenfurt ist im Moment auch wohl das schwächste Team, aber so ein Gegner ist immer extrem gefährlich. Könnte wieder ein ähnliches Spiel werden wie die WAC-Partie in Graz. Also dass Klagenfurt sogar in Führung geht und wir erst mal zurückkommen müssen. Mein derzeitiger Tipp wäre ein 0:1 zur Pause, aber ein 3:1 Sieg für uns“.

GORILLA: „Klagenfurt hat in zwei Spielen sechs Gegentore bekommen und ist aktuell vermeintlich die schwächste Mannschaft. Da wird nichts anbrennen Zuhause.“

Sohnemann: „Für uns spricht momentan einfach die Qualität auf dem Platz und der gute, vor allem ungewöhnlich gute, Start ins Frühjahr. Bin gespannt auf Samstag.“

Vuibrett: „Ich würde auf eine „eingespielte“ Mannschaft setzen, bzw. eine, die sich so kennt und schon des Öfteren zusammenspielte. Sarkaria und Emegha von Beginn an, da ich (wie bereits geschrieben) damit rechne, dass man zur Halbzeit in Rückstand sein wird und uns die Qualität von der Bank in Halbzeit 2 zum Sieg führen wird.“

lovehateheRo: „Gegen eine Mannschaft wie Klagenfurt, die komplett im A**** ist, braucht man nicht die defensive Variante mit Ljubic aufstellen. Da könnte man eher noch darüber nachdenken, Sarkaria rechts in der Raute spielen zu lassen. Außerdem hätte sich Geyrhofer einen Einsatz verdient statt Borkovic, der gegen Hartberg schrecklich war.“

Whitebeard: „Würde mit der gleichen Mannschaft wie gegen Hartberg starten. Hierländer braucht jetzt viel Spielpraxis, damit er schnell auf ein starkes Level kommt, da wäre es doch kontraproduktiv, wenn man ihn gleich wieder auf die Bank setzt. Mit Emegha, Fuseini und Ljubic hat man dann noch genug Qualität auf der Bank um noch einmal richtig Schwung in die Partie zu bringen. Abgesehen davon, dass ich von einem Sieg ausgehe, würd ich mir wünschen, dass es diesmal auch ein deutliches Ergebnis wird. Es ist halt schon nervenzehrend, wenn man wie gegen Hartberg das ganze Spiel stark überlegen ist und dann am Ende doch nur ein Zittersieg rausschaut. Mein Tipp: 4:0.“

