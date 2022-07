Austria-Fans: „Wird eine temporeiche Partie auf Augenhöhe“

Die Wiener Austria trifft nach der Auftaktniederlage gegen RB Salzburg auf den LASK. War erwarten sich die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft? Wir...

Die Wiener Austria trifft nach der Auftaktniederlage gegen RB Salzburg auf den LASK. War erwarten sich die Fans der Veilchen von ihrer Mannschaft? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Violetter1911: „In Runde 1 konnten unsere Veilchen trotz guter Leistung in Salzburg nichts mitnehmen. Treten wir wieder so stark auf kann es am Sonntag nur den ersten Saisonsieg geben. Und so wird es auch kommen.“

hope and glory: „Wird auch nicht leicht. Das Fehlen von Michorl bei den LASKlern ist kein Nachteil für uns. Rechne mit einer temporeichen Partie auf Augenhöhe. Hoffe, Jukic ist wieder fit und voll einsatzfähig!“

L3g0l4s: „3:0, damit wir wieder ein ausgeglichenes Torverhältnis haben.“

violet heat: „Nach der Enttäuschung vom Wochenende wäre eine Steigerung über 90 Minuten für den erwünschten Erfolg vonnöten. Freue mich auf ein packendes Spiel mit erträglichen Temperaturen. 3:1, Tipp 1 ohne Wenn und Aber. Jukic, Fischer und Huskovic treffen.“

Leimi1911: „Die Motivation und Euphorie stagniert seit dem RB-Spiel. Auch wenn man sich nicht viel erwarten durfte, ist es mühsam Jahr für Jahr abgeschossen zu werden bzw. nichts mitzunehmen. Und die minus drei Punkte machen es nicht besser.“

pramm1ff: „Sollte Jukic nicht fit sein, würde ich diesmal Fischer auf links auflaufen lassen, Muki als hängende Spitze bzw. im offensiven Mittelfeld aufstellen und Tabakovic vorne reinstellen, sofern er für 60 Minuten fit ist.“

Groovee: „Wenn wir endlich unsere Chancen in den ersten Minuten nutzen wirds ein 3:1.“

Decay26: „Wird ein spannendes Spiel werden, ich schätze uns aber aktuell ein wenig stärker als den LASK ein. Der Ausfall bzw. die Sperre von Michorl spielt uns in die Karten. Erwarte mir ein offensivfreudiges Spiel mit vielen Aktionen rund um den Sechzehner.“

leidenderfreak: „Hoffe, die bearbeiten Martins nicht vom Anpfiff an mit Goiginger. Sutti beendet, Sheiwi noch lange nicht einsatzbereit, Baltaxa mit Verletzung geholt. Der Linksverteidger wird immer wichtiger als Auf- und Abgeher, Flankenbringer und Hinterläufer. Einer der wichtigsten Positionen im modernen Fußball.“

Triggerpoint: „Der LASK war trotz Didi gar nicht so schlecht letzte Woche. Ich hoffe, dass wir mindestens einen Punkt holen. In Wahrheit rechne ich natürlich mit drei Punkten und Tore durch Holland, Gruber und Ranftl.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Bundesliga-Spiel zwischen der Austria und dem LASK.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!