CL: Spitzenspiel in Barcelona und schwere Aufgabe für RBS

Die Champions League Gruppenphase startet heute und der österreichische Serienmeister RB Salzburg trifft zum Auftakt auswärts auf den FC Sevilla. Währenddessen findet in Barcelona das Spitzenspiel des heutigen Tages statt.

FC Sevilla – RB Salzburg

Dienstag, 14.09. 2021, 18:45 Uhr

RB Salzburg startete mit zehn Pflichtsiegen in Folge in die neue Saison, eine Serie die heute enden könnte. In der Champions League wartet nämlich das schwere Auswärtsspiel gegen den FC Sevilla, der in dieser Spielzeit erst drei Pflichtspiele bestritt. Die Spanier starteten mit zwei Siegen gegen Rayo Vallecano und Getafe, sowie einem Unentschieden gegen Elche in die neue Saison. Das Meisterschaftsspiel am Wochenende gegen den FC Barcelona musste verschoben werden.

In der Champions League fehlen dem FC Sevilla noch die Erfolge, allerdings ist die Mannschaft von Trainer Julen Lopetegui dennoch eine der erfolgreichsten Mannschaften in Europa der vergangenen Jahre. Seit 2006 konnte man nämlich unglaubliche sechs Mal die Europa League für sich entscheiden und ist damit mit Abstand der alleinige Rekordmeister in diesem Bewerb. Das letzte Mal gewann man im August 2020 den Titel, als man Inter Mailand im Finale mit 3:2 besiegte.

Der FC Sevilla hat naturgemäß einige sehr bekannte Spieler in seinem Kader, wie etwa die zentralen Mittelfeldspieler Ivan Rakitic und Thomas Delaney. Richtig stark ist auch die Innenverteidigung, die von Jules Koundé und Diego Carlos gebildet wird. Lucas Ocampos, Suso, Erik Lamela sind hervorragende Flügelspieler in der Offensive und Mittelstürmer Youssef En-Nesyri, der in der vergangenen Saison 18 Tore erzielte, steht heuer nach drei Spielen bei ebenso vielen Scorerpunkten.

Auf der Gegenseite tritt RB Salzburg mit der jüngsten Mannschaft aller Teams der CL-Gruppenphase an. Die Mannschaft von Trainer Jaissle nimmt zum dritten Mal in Folge an der Königsklasse teil und will in Sevilla für eine Überraschung sorgen. Neben den Spaniern wird der österreichische Meister auf Lille und Wolfsburg treffen, ein erstmaliges Weiterkommen ist nicht unmöglich.

FC Barcelona – FC Bayern München

Dienstag, 14.09. 2021, 21:00 Uhr

Der FC Barcelona empfängt heute im Nou Camp den FC Bayern München und muss dabei einige verletzte Spieler vorgeben. Insbesondere in der Offensive gibt es einige Ausfälle zu verkraften, so fehlen Martin Braithwaite, Ansu Fati, Sergio Agüero und Ousmane Dembélé allesamt aus. Luuk de Jong wird wohl im Sturmzentrum sein Debüt feiern. Der Angreifer wechselte im Sommer leihweise von Salzburg-Gegner Sevilla zu den Katalanen. Ebenso fraglich sind Jordi Alba und Sergino Dest, wobei Alba vermutlich in der Startaufstellung stehen wird.

Demir wird sich vermutlich mit einem Platz auf der Ersatzbank begnügen müssen, da auf den Flügeln vermutlich Depay und Coutinho zum Einsatz kommen werden. Die Leihgabe des SK Rapid darf aber demnächst vermehrt auf Einsätze hoffen, da sein direkter Konkurrent Braithwaite aufgrund einer Knieoperation länger ausfallen dürfte. Vielleicht darf das junge Talent sogar schon gegen den FC Bayern München sein Können unter Beweis stellen.

Auf der Gegenseite könnte mit Marcel Sabitzer ebenfalls ein österreichischer Nationalspieler zum Einsatz kommen, da der Neuzugang der Bayern wieder fit zu sein scheint. Sabitzer wurde beim 4:1-Auswärtssieg gegen seinen Ex-Klub Leipzig in der 59. Minute eingewechselt und musste sich ein Pfeifkonzert seiner ehemaligen Anhänger anhören. Bei den Bayern fehlen die Franzosen Coman, Tolisso während Gnabry fraglich ist. Wir tippen, dass Marcel Sabitzer zunächst so wie Demir auf der Ersatzbank sitzen wird.

Der FC Bayern München gewann in der Königsklasse 19 der letzten 21 Partien und setzte sich in den letzten sechs direkten Duellen fünf Mal gegen den FC Barcelona durch.

