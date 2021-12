Karim Adeyemi wird von einigen der besten Vereine Europas umworben

Karim-David Adeyemi ist aktuell eine der am heißesten gehandelten Personalie im europäischen Fußball. Der Vertrag des Teenagers bei RB Salzburg läuft zwar noch bis...

Karim-David Adeyemi ist aktuell eine der am heißesten gehandelten Personalie im europäischen Fußball. Der Vertrag des Teenagers bei RB Salzburg läuft zwar noch bis zum Sommer 2024, doch gehen Experten davon aus, dass die Österreicher das junge Talent nicht über die Saison hinaus halten werden können. Wegen der sehr guten Leistungen des Offensivspielers und seines jungen Alters von 19 Jahren soll halb Europa hinter ihm her sein. Neben Bayern und Dortmund sollen auch Real Madrid, der FC Barcelona, Paris St. Germain und RB Leipzig Interesse am jungen Stürmer haben. So scheint ein Wechsel im Sommer sehr wahrscheinlich.

Adeyemi ist in München geboren und wurde unter anderem in der Jugend des FC Bayern und der SpVgg Unterhaching ausgebildet. Im Sommer 2018 wechselte er im Alter von 16 nach Österreich ins Förderprogramm von Red Bull. Nach einem Jahr beim RB-Ausbildungsclub FC Liefering stieß Adeyemi Anfang 2020 zur ersten Mannschaft von RB Salzburg, wo er sich schnell durchsetzte. Heute ist er einer der Leistungsträger von Salzburg. In 28 Pflichtspieleinsätzen in dieser Saison kommt er auf 18 Tore und vier Torvorlagen. Dabei konnte der Mittelstürmer besonders in der Champions League auf größtmöglicher Bühne brillieren. Mit drei Toren und zwei Torvorlagen in den sechs Gruppenspielen war Adeyemi ein Garant für das erstmalige Erreichen der CL-K.O.-Phase der Salzburger.

Die sehr guten Leistungen des Offensivspielers blieben natürlich nicht unentdeckt. Glaubt man den Medien, ist eine große Riege an den europäischen Topclubs hinter Adeyemi her. Besonders die beiden Bundesligaclubs Bayern und Dortmund sollen großes Interesse am torgefährlichen Teenager haben. Beim FCB könnte Adeyemi in seiner Heimatstadt auflaufen, wäre aber im Sturm die klare Nummer 2 hinter Lewandowski. Beim BVB könnte er im Sturm gesetzt sein, da die Dortmunder ihren jungen Superstar Erling Haaland wohl kaum über den Sommer hinaus halten können wird. Der Norweger wird wohl im Sommer 2022 seine Ausstiegsklausel aktivieren und zu einem Topclub aus England oder Spanien wechseln. Den dann vakanten Startplatz im Sturm des BVBs könnte Adeyemi einnehmen. Die Chance auf Einsatzzeit ist bei den Schwarzgelben deutlich höher, allerdings müsste der Youngster damit leben, dass der FC Bayern sicher auch nächste Saison von den Fußballwettexperten wie bwin deutlich stärker eingeschätzt wird .