Sturm-Fans: „Es geht um 20 bis 30 Millionen Euro“

Der SK Sturm trifft im Spitzenspiel der österreichischen Bundesliga auf den Tabellenführer Red Bull Salzburg und kann mit einem Heimsieg den Serienmeister überholen. Glauben die Sturm-Fans an drei Punkte, die den Titelkampf unheimlich spannend machen würden? Wir haben uns für euch wie immer im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Diskussionsforum, umgehört und die Stimmungslage zusammengefasst.

necki1983: „Es geht um die Tabellenführung, mit einem Sieg wären wir wohl endgültig mittendrin statt nur dabei. Andererseits hat sich die Träumerei mit einer Niederlage wohl erledigt. Sei es drum, es ist einfach nur geil überhaupt in der Situation zu sein. Das wird ein Fest, auf die Schwoazen – wir haben noch Großes vor!“

Vöslauer: „Weiß noch nicht was ich von der Partie halten soll, Vorfreude mit Übelkeit wechselt sich hier täglich ab… Auf alle Fälle wirds eine nationale Standortbestimmung, bei unseren letzten Auftritten gegen Salzburg gabs immer ein kleines „ABER“ -> ABER RBS hat sich noch auf die Europa League konzentriert, ABER für sie gehts in der Liga ja um nichts, ABER sie haben sich noch geschont… Am Sonntag gibts definitiv kein ABER mehr sondern offenes Visier beider Mannschaften.“

OoK_PS: „Angesichts des CL-Fixplatzes geht es in den Duellen gegen Salzburg um fixe 20 – 30 Mio. Euro. Das gab es natürlich noch nie in Österreich, weil die Bundesliga früher keine Top-10-Liga war. Bisschen vergleichbar mit dem Championship-Playoff in England, das als wertvollstes Spiel der Welt gilt.“

Sohnemann: „Sieben Spieltage vor Saisonende und man hat noch immer die Chance, die realistische Chance, den großen Wurf zu schaffen. Aus eigener Kraft. Wahnsinn. Die Spieler müssen sich dieser, wahrscheinlich für die nächsten 10 Jahre einmaligen Chance bewusstwerden und dem alles unterordnen. So billig bekommst du die Bullen nicht mehr. Da muss die beste Mannschaft aufs Tableau gebracht werden. Die Spieler müssen die Zähne zusammenbeißen und, vor allem im Hinblick auf gelbe Karten, klug in den Zweikämpfen agieren. Viele Fehler dürfen wir uns nicht mehr erlauben.“

Vuibret: „Ich glaub sogar, dass unsere Chancen ziemlich gutstehen, diese Partie zu gewinnen. Bei Salzburg passiert gerade etwas, was sie nicht kennen und anscheinend nicht so umgehen können. Jedoch muss man aufpassen, jedes Ergebnis nicht falsch einzuordnen. Ein Feyenoord 2.0, wo man gefühlt schon aufgestiegen war und dann in Dänemark etwas verteidigte, das man noch nicht hatte, braucht hier niemand.“

Steinzeit: „Vorweg, ich freue mich riesig auf das Spiel. Aber diese enorme Erwartungshaltung, ja fast schon teilweise Unbescheidenheit, macht mir Sorgen. Auch wenn sie mit 3 X-erln anreisen, es kommt RBS, mit einem enorm starken Kader, enormer Erfahrung aus der CL und sind letztendlich doch (noch!) über uns zu stellen. Natürlich, die jungen Kerle verspüren wahrscheinlich erstmalig so richtig Druck in Österreich und ein Scheitern wäre wohl die größte, sportliche Blamage des Erfolgskonzerns nach Düdelingen. Sollte der Spielverlauf dazu beitragen, die Salzburger weiter und intensiver zu verunsichern, ja dann ist wirklich alles möglich. Gelingt allerdings RB der Befreiungsschlag und sie gehen in Führung, dann werden wir leiden und sehr, sehr schwer die Sensation schaffen. Wie aber reagiert der Fan bei negativem Ausgang? Kollektive Trauer, Enttäuschung und das Ende der Euphorie? Ich sehe dieses Spiel als Bonusding. Wir hatten eine grandiose Saison mit unendlich vielen Highlights, ein Cup-Finale steht uns noch bevor und selbst bei einer Niederlage wären wir noch immer Favorit auf den CL-Quali-Platz (inklusive FIXER EL-Gruppenteilnahme!). Ja, Meistertitel wäre genial, aber auch ohne hätten wir Grandioses erreicht und können berechtigt stolz auf uns sein. Spielt euer Spiel und habt Spaß an dieser Partie, denkt nicht an einen Meistertitel oder Millionen, feiern wir gemeinsam eine weitere Sternstunde!“

rmax1: „Bei diesem Spiel heißt es die gleiche Intensität aufs Feld zu bringen, wie auch bei den letzten Duellen gegen die Bullen und die sich ergebenden Chancen auch zu nutzen. Dann ist vielleicht wirklich etwas möglich.“

kranklhaska: „Also „leichter“ als dieses Jahr, wird es wohl nie wieder. Bin tierisch aufgeregt und hoffe einfach man hält sich zumindest am Leben. Wir können RBS schlagen und bestätigen des Ganzen wäre dann gegen die Austria, dass sind die drei wichtigsten Spiele der Saison, diese bzw. nächste Woche- Austria und dann Rapid im Cup-Finale. Schön wäre auch, wenn der LASK verliert gegen Rapid, diese sechs Punkte Vorsprung würden schon sehr gut tun, weil Platz 2 heißt auch CL-Quali, da sind dann auch einige Milliönchen für Sturm drinnen.“

MrBroesel: „Also ich habe mal gar kein so gutes Gefühl. Man denkt halt trotzdem immer, wenn Salzburg gut spielt hat keine andere Mannschaft in AUT ein Leiberl. Die werden auf Teufel komm raus versuchen, allen in AUT ihre Vorherrschaft klar vor Augen zu führen. Bin gespannt ob ich mich da täusche und mittlerweile auch ein vollmotiviertes Salzburg gebogen werden kann. Zum Thema Erwartungshaltung bzw. wie reagieren die Fans wenn es in dem Spiel nicht reicht, mache ich mir wenig Sorgen. Mir wird das Thema immer etwas zu heiß gekocht, insgeheim weiß trotzdem jeder, dass Salzburg Meisterfavorit ist. Darum nehmt euch schonmal Urlaub für den Montag nach dem letzten Spiel, es wird eine Meisterfeier zum Verdauen geben!“