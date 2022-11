Sturm-Fans nach 1:1 gegen LASK: „So soll Fußball sein“

Der SK Sturm und der LASK trennten sich am Wochenende nach einer intensiven und sehenswerten Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Was sagen die Fans zum...

Der SK Sturm und der LASK trennten sich am Wochenende nach einer intensiven und sehenswerten Partie mit einem 1:1-Unentschieden. Was sagen die Fans zum letzten Pflichtspiel ihrer jeweiligen Mannschaft? Wir starten mit den Kommentaren der Anhänger aus Graz.

steinzeit: „So soll Fußball sein! Eine wirklich aufregende Partie im vollen Tempo, in der es herrliche Aktionen (von beiden Seiten!) gab. Warum sich ein Schiri nicht zumindest die Elferszenen noch einmal anschaut, bleibt für immer ein Geheimnis und macht den VAR eigentlich unbrauchbar. Aber der Punkt passt auch, die Leistung einmal mehr beeindruckend und wer hätte schon mit so einem Herbst gerechnet? Bravo! Was mir allerdings aufgefallen ist: Unsere „linke Seite“ entwickelt sich zur Problemzone! Dante hat sicherlich immer wieder „Glanzmomente“, aber seine Aussetzer kosten Punkte und Spielfluss. Schnegg ist zwar solide, allerdings im Angriffsspiel limitiert. Da wird (und muss) sich Schicker etwas einfallen lassen, weil wir gerade immer über links Räume finden, die dann eigentlich sinnlos „versandelt“ werden.“

Sohnemann: „Schade, wäre man klarer vor dem Tor gewesen, hätte man gewinnen können.“

sturmfan77: „Passt schon, in Summe war’s wahrscheinlich in Ordnung. LASK hatte auch gute Chancen. Wir geben uns nicht auf und wiedermal nach einem Wechsel eine positive Entwicklung. Die VAR-Schiri-Jammerei bringt niemandem was – Emegha hätte den Sack zumachen können. Gut erholen Burschen und dann im Frühjahr bei Erreichtem weitermachen ohne obligaten Rückfall.“

paytv23: „Man kann sagen ein verdientes Unentschieden, obwohl wir gegen Ende des Spiels dem Sieg näher waren. Die Leute von der Bank konnten nochmal richtig Schwung reinbringen. So bleibt es bei der Hinrunde bei einer Niederlage. Das ist eine sehr gute Leistung, wenn man auch die anstrengenden Europa League Spiele einberechnet. Mal schauen ob nach der kompletten Vorbereitung Bøving, Emegha und Ajeti noch zulegen können. Sturm Graz!“

User1234: „Positiv: fitnesstechnisch sind wir anscheinend eine Bank und auch die Qualität von der Bank ist sicher ein ordentlicher Pluspunkt, die Linzer wirken ohne Doppelbelastung halt bei weitem mehr hin als wir.“

MrColl: „Das Positive ist wir halten den Vorsprung auf den LASK aber da wäre am Ende mehr drin gewesen und der Schiri heute auch wieder naja muss man nicht mehr viel dazu sagen.“

OoK_PS: „So viel also dazu, dass die Mannschaft körperlich und mental am Ende sei… Trotzdem gut, dass jetzt Pause ist. Einfach zu viele Spiele in kurzer Zeit.“

