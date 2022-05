Anstoßzeitenanalyse zur La Liga 2021/22

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen...

Auch in diesem Jahr lohnt sich ein Blick auf die Anstoßzeitenverteilung in den verschiedenen europäischen Ligen, um Klarheit zu diesem bei vielen Fans umstrittenen Thema zu schaffen. Die spanische Liga verteilt ihre Spiele auch weiterhin maximal.

Zehn Spiele, zehn verschiedene Anstoßzeiten – so sieht in der Regel ein Regelspieltag in Spaniens höchster Spielklasse aus:

Freitag: 1 Spiel um 21:00 Uhr

Samstag: je 1 Spiel um 14:00, 16:15, 18:30 und 21:00 Uhr

Sonntag: je 1 Spiel um 14:00, 16:15, 18:30 und 21:00 Uhr

Montag: 1 Spiel um 21:00 Uhr

Die aktuelle Rechteperiode läuft von 2019 bis 2022, befand sich also in der letzten Saison. Neben dem Free-TV-Spiel auf dem Sender GOL, welcher zum Medienunternehmen Mediapro gehört, zeigt die spanische Tochter des Mobilfunkbetreibers Telefónica, Movistar, die anderen neun Spiele jedes Spieltags im Pay-TV.

Die letzten beiden Spieltage fanden wie in vielen Ligen abweichend von den Regelanstoßzeiten statt. Des Weiteren flossen die fünf englischen Wochen nicht mit in die Wertung ein.

Im Free-TV dürfen grundsätzlich keine Spiele von Real Madrid, Barcelona, Atlético, Valencia und Teams, die europäisch spielen, zu sehen sein. In dieser Saison waren das also noch Sevilla, Villarreal, Real Sociedad und Real Betis. Grund dafür ist, dass das Pay-TV bei diesen Clubs die Exklusivrechte besitzt. Scheidet einer der vier letztgenannten Clubs im Saisonverlauf aus einem europäischen Wettbewerb aus, darf er dann in der Restsaison im Free-TV gezeigt werden.







Generell lässt sich bei Freitags- und Montagsterminen die geringe Beteiligung der Topclubs feststellen. Wie im Diagramm genannt, hängt dies damit zusammen, dass meistens das Freitags- (11x) oder das Montagsspiel (14x) für das Free-TV ausgewählt wird. Weil die angesprochenen Teams nicht für eine Übertragung infrage kommen, weicht man auf die nachfolgend beliebten Clubs aus. Dies führt zu der hohen Anzahl an Spielen von Athletic Bilbao und Espanyol Barcelona. Sevilla (EL-Achtelfinale), Real Betis (EL-Achtelfinale) und Real Sociedad (EL-Sechzehntelfinale) konnten im Free-TV erst im Frühjahr vom Free-TV gezeigt werden, als sie aus den europäischen Wettbewerben ausgeschieden waren. Villarreal blieb durchgehend gesperrt, erreicht das „gelbe U-Boot“ doch das CL-Halbfinale. Ansonsten wären alle vier sicherlich häufiger selektiert worden.

Abschließend fällt auf, dass Real Madrid immerhin ein Spiel am Montag ausgetragen hat und Barcelona zwei, wohingegen Atlético Madrid nicht am Montag antrat (jeweils natürlich im Pay-TV).









Während um 14:00 Uhr Mittelfeld- und Abstiegskandidaten die Wertung anführen (mit Ausnahme von Villarreal), ist es bei den Terminen um 16:15 und 18:30 Uhr etwas anders, denn die Topclubs werden etwas mehr zu dieser Zeit angesetzt, allerdings nicht viel. Zur attraktivsten Sendezeit für das heimische Fernsehen um 21:00 sind dagegen vor allem die Topclubs häufig zu sehen (Atlético Madrid, Real Madrid, FC Barcelona).

Die halbjährige Leihe des Japaners Takashi Inui zu Deportivo Alavés im Jahr 2019 scheint sich nachhaltig ausgewirkt zu haben, bekam Alavés am Samstag um 14:00 und 16:15 Uhr doch die meisten Spiele. Ähnliches gilt für Mallorca (ebenfalls die meisten Spiele um 14:00 und die zweitmeisten um 16:15 Uhr), bei denen mit dem Japaner Takefusa Kubo und dem Südkoreaner Kang-in Lee zwei Spieler im Kader sind, die so in ihrer Heimat in der Primetime gezeigt werden können.









Im Gegensatz zum Samstag existieren am Sonntag zwei Anstoßzeiten, zu der die absoluten Topteams gehäuft antreten und das sind die Termine um 16:15 und 21:00 Uhr, wobei erstgenannte etwas weniger attraktiv ist. Bei beiden finden sich Real Madrid, Barcelona. Atlético Madrid und Sevilla vorne.

Der 14:00- und 18:30-Uhr-Termin haben gemeinsam, dass dort die Topclubs fast nie bis nie antreten. Im Gegensatz dazu waren besonders um 18:30 Uhr aber die Teilnehmer an der Europa League hier häufig zu sehen (Real Sociedad 13x, Real Betis 8x). Ferner sticht das Fehlen von Real Madrid und Barcelona um 18:30 Uhr heraus (auch Atlético bekam hier nur ein Spiel) sowie das Fehlen des FC Barcelona um 14 Uhr (Real Madrid und Atlético Madrid kamen nur auf je ein Spiel), was unterstreicht, dass dies die unattraktiven Termine am Sonntag sind.

Durch den chinesischen Spieler Lei Wu kann die Vielzahl der Spiele von Espanyol Barcelona um 14:00 und 16:15 Uhr erklärt werden. Zudem findet sich erneut Mallorca mit vielen Spiele zumindest um 14:00 Uhr bedingt durch Takefusa Kubo und Kang-in Lee.