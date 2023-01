Transfergerücht: SSC Neapel an Sturms Bøving interessiert

Laut italienischen Medienberichten hat der SSC Neapel ein Auge auf Sturm-Legionär William Bøving geworfen. Der 19-Jährige wäre damit nach Rasmus Højlund der zweite dänische...

Laut italienischen Medienberichten hat der SSC Neapel ein Auge auf Sturm-Legionär William Bøving geworfen. Der 19-Jährige wäre damit nach Rasmus Højlund der zweite dänische Legionär, der vom SK Sturm in die Serie A wechselt.

Dass der Sturm-Legionär Interesse des SSC Napoli auf sich zieht, kommt vielleicht doch etwas überraschend. Im Gegensatz zu Rasmus Højlund, der sich schnell mit enorm starken Leistungen in die Auslage spielte, konnte Bøving zumindest vergleichsweise bei den Blackies nicht ganz so fulminant durchstarten, auch wenn er einige erfolgsversprechende Einsätze ablieferte. Man darf natürlich nicht vergessen, dass er aufgrund eines Syndesmosebandriss rund zwei Monate pausieren musste. Es ist sicherlich noch viel Luft nach oben vorhanden.

Dass Bøving, der in der Liga bei 10 Einsätzen auf jeweils ein Tor und ein Assist kam, ausgerechnet im Auswärtsspiel beim 2:2-Unentschieden gegen Lazio einen Doppelpack beisteuerte, wird sicherlich auch ein Mitgrund sein, dass er die Aufmerksamkeit von Serie-A-Klubs auf sich zog. Dass Rasmus Højlund bei Atalanta Bergamo seine Torjägerqualitäten nun regelmäßig unter Beweis stellt, ist auch keine schlechte Werbung für den SK Sturm.

Hier findet ihr das Transfergerücht, das mittlerweile mehrere italienischen Medien aufnahmen:

„Der Wintermarkt ist in vollem Gange, und alle Vereine sind auf der Suche nach Verstärkungen für ihre jeweiligen Kader. Es gibt auch einen Grund, auf die nächste Saison vorauszuschauen. In diesem Zusammenhang gibt es einen neuen Namen für den zukünftigen Angriff von Napoli. Nach Berichten von Sky Sport hat De Laurentiis‘ Klub den Sturm Graz-Absolventen von 2003, William Boving, ins Visier genommen. Ein junges Profil, das man für den kommenden Sommermarkt im Auge behalten sollte.

Wer ist William Boving? Er wurde am 1. März 2003 in Dänemark, in Kopenhagen, geboren, und der Fußball war von Anfang an Teil seines Lebens. Seine natürliche Rolle ist die des linken Flügelspielers, aber er kann bei Bedarf auch als Mittelstürmer oder rechter Außenstürmer spielen, da er mit beiden Füßen schießen kann. In der Europa League (2:2) spielte er mit einem Doppelpack gegen Lazio eine große Rolle.“