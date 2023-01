Wiesinger-Comback bei LASK-Testspiel

Der LASK trennt sich am Freitagvormittag mit 1:1 (1:1) vom polnischen Zweitligisten Termalica. Den Treffer der Linzer erzielt Thomas Goiginger aus der Distanz. Philipp...

Der LASK trennt sich am Freitagvormittag mit 1:1 (1:1) vom polnischen Zweitligisten Termalica. Den Treffer der Linzer erzielt Thomas Goiginger aus der Distanz. Philipp Wiesinger feiert nach neun Monaten Pause sein Testspiel-Comeback.

Der LASK absolviert zum Abschluss seines zehntägigen Trainingslagers in Belek einen Doppel-Testspiel-Tag. Zur Freitags-Matinee duellierten sich die Schwarz-Weißen um 9 Uhr MEZ mit dem polnischen Zweitligisten Termalica Nieciecza. Cheftrainer Didi Kühbauer durfte sich dabei auch über zwei Startelf-Rückkehrer freuen: Sowohl Branko Jovicic als auch Philipp Wiesinger absolvierten ihr erstes Testspiel der Winter-Vorbereitung, Letzterer wurde plangemäß nach einer knappen halben Stunde ausgewechselt.

Am Feld lieferten sich die Teams einen offenen Schlagabtausch, Großchancen blieben aber zunächst aus. Die bis dato beste Gelegenheit fand der LASK in der 30. Minute vor: Efthymios Koulouris eroberte den Ball tief in der gegnerischen Hälfte und legte im Strafraum auf Thomas Goiginger quer. Der Abschluss des Rechtsaußen wurde von der gegnerischen Hintermannschaft gerade noch abgeblockt. Im Gegenzug gelang Termalica die Führung: Nach einem Angriff über den linken Flügel landete der Ball im Rückraum bei Kacper Karasek, der unhaltbar für Tobias Lawal einnetzte (31.). Die Antwort der Athletiker folgte nach zehn Minuten: Thomas Goiginger nahm sich aus rund 25 Metern ein Herz und versenkte den Ball im linken unteren Eck – Ausgleich (41.).

Nach dem Seitenwechsel fanden Efthymios Koulouris und Florian Flecker in der 58. Minute eine Doppel-Chance im Sechzehner vor, beide Schussversuche wurden abgeblockt. In den letzten 30 Minuten waren beide Teams bemüht, nennenswerte Torgefahr vermochten die Mannschaften aber nicht mehr auszustrahlen. Zum Abschluss des Linzer Testspiel-Programms trifft der LASK ebenfalls am Freitag auf Wisła Krakau (13 Uhr MEZ, Facebook-Livestream).

So spielte der LASK: Lawal – Potzmann, Wiesinger (32. Oberleitner), Kecskes (60. Wimhofer), Flecker – Jovicic (46. Kadlec), Celic – Goiginger (60. Würdinger), Taoui, Balic – Koulouris

Tore: Goiginger (41.); Karasek (31.)