Zahlreiche Interessenten: Salzburgs Top-Spieler in Europa wieder hoch im Kurs

Knapp zwei Monate vor Saisonschluss beginnt wieder die Zeit, in der die Medien voll von Gerüchten rund um die Schlüsselspieler von Red Bull Salzburg sind. Klar ist: Auch im kommenden Sommer werden den Roten Bullen wieder einige Top-Leute abhanden kommen.

Das neueste Gerücht hat es in sich und kommt zudem relativ unerwartet. Zwar konnte sich der 20-jährige, in Salzburg geborene Bosnier Amar Dedic diese Saison in die Startelf der Salzburger spielen, aber dass nun der FC Barcelona Gefallen am Rechtsverteidiger haben soll, ist doch recht überraschend.

Der fünffache bosnische Nationalspieler, dessen Vertrag in Salzburg noch bis 2027 läuft, soll das Interesse der Katalanen geweckt haben und wäre damit wohl ein Backup für den Uruguayer Ronald Araújo und Routinier Sergi Roberto. Der Salzburger wird allerdings mit Sicherheit nicht der einzige Akteur auf der Liste des Großklubs sein, was die Rechtsverteidigerposition betrifft.

In mehreren Ländern gefragt ist Noah Okafor, der bereits seit Jänner 2020 in Salzburg spielt und nur noch ein Jahr Vertrag in der Mozartstadt hat. Auch deshalb könnten einige Spitzenklubs auf eine für sie lukrativere Ablösesumme spitzen. Der 22-jährige Schweizer könnte demnach schon ab kommender Saison bei einem der beiden Mailänder Großklubs oder bei Tottenham Hotspur spielen. In der jüngeren Vergangenheit war zudem von Interesse von Liverpool, den beiden Manchester-Klubs, mehreren deutschen Bundesligisten und sogar Real Madrid die Rede. Den Weg zum absoluten Topspieler schaffte Okafor in Salzburg allerdings noch nicht, demnach ist zu erwarten, dass sich auch Klubs einer etwas kleineren Kategorie im Sommer noch um die Dienste des flexiblen Offensivmanns anmelden werden.

Auch um den fünffachen ÖFB-Teamspieler Chukwubuike Adamu gab es zuletzt immer wieder Wechselgerüchte. Der 21-Jährige hat über den Sommer hinaus noch zwei Jahre Vertrag in Salzburg und wurde zuletzt etwa mit West Ham United, Leeds United, Augsburg, Hoffenheim, Frankfurt und RB Leipzig in Verbindung gebracht. Zuletzt wurde es allerdings wieder etwas ruhiger um den Angreifer.

Ebenfalls etwas ruhiger ist es derzeit um den beinharten Innenverteidiger Oumar Solet, der vor allem auf dem Zettel von Inter Mailand ganz oben stehen soll. Im vergangenen Sommer war zudem Interesse des FC Turin öffentlich geworden. Wie Adamu hat auch Solet noch bis 2025 Vertrag in Salzburg.

Lose Gerüchte gibt es zudem immer wieder um einige der Leistungsträger im Mittelfeld, etwa Luka Sucic und Nicolás Capaldo, der zuletzt einen merkbaren Sprung nach vorne machte. Auch um Maurits Kjaergaard wird es nicht derart ruhig bleiben und auch Stammtorhüter Philipp Köhn stand zuletzt immer wieder im Fokus ausländischer Klubs.

Fix sind bisher nur zwei Abgänge beim Serienmeister: Sowohl Benjamin Sesko, als auch Nicolas Seiwald werden die Salzburger im Sommer in Richtung in Leipzig verlassen. Als Ablöse für die beiden Leistungsträger wurden zuletzt insgesamt 44 Millionen Euro kolportiert.