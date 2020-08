Canadi holt Galvao nach Athen, interessante Neuzugänge bei Österreichs Zweitligisten

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. Lucas Galvao IV,...

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich.

Lucas Galvao

IV, 29, BRA | FC Ingolstadt – > Atromitos Athen

Nachdem sein Vertrag in Ingolstadt aufgelöst wurde, holt Damir Canadi den aufbaustarken Brasilianer Lucas Galvao nach Griechenland. Der Ex-Rapidler, der zuletzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei Al-Wasl spielte, unterschreibt für eine Saison bei Atromitos Athen und kommt ablösefrei. Galvao verbrachte die Saison 2017/18 beim SK Rapid und wechselte um 2,4 Millionen nach Ingolstadt, wo er sich aber nicht durchsetzen konnte. Dabei hatte der beinharte Linksfuß mit Knöchelproblemen zu kämpfen und fehlte 2018/19 fast ein halbes Jahr. Damir Canadi hatte zuletzt auch seinen einstigen Altach-Schützling Patrick Salomon nach Athen geholt.

Josef Ganda

LA, 23, ISR/DRC | FC Augsburg II – > Admira Wacker Mödling

Der ehemalige israelische Nachwuchsteamspieler Josef Ganda überzeugte die Admira-Verantwortlichen beim Probetraining und unterschrieb nun einen Dreijahresvertrag bei den Südstädtern. Der kongolesisch-stämmige Offensivspieler, der auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann, kommt ablösefrei aus der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Erst vor einem Jahr war Ganda von Hapoel Tel Aviv nach Augsburg gewechselt, wo er aber nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. In zwölf Partien in der bayrischen Regionalliga erzielte der 23-Jährige drei Treffer. Im Herbst 2017 erlitt Ganda einen Kreuzbandriss, der ihn fast ein ganzes Jahr außer Gefecht setzte.

Anthony Schmid

ST, 21, AUT/FRA | SC Freiburg II – > Floridsdorfer AC

Erstmalig in seiner Karriere wechselt der Mittelstürmer Anthony Schmid nach Österreich. Der Sohn einer Französin und eines Niederösterreichers und Bruder von Freiburg-Profi Jonathan Schmid wechselt in die 2.Liga zum Floridsdorfer AC. Zuletzt hatte Schmid sieben Jahre im Nachwuchs des SC Freiburg gespielt: Für die U17 traf er viermal, für die U19 zwölfmal und in der Regionalliga brachte er es auf zwei Treffer in 18 Spielen. Im Jahr 2018 war der gebürtige Franzose zweimal für die österreichische U21-Nationalmannschaft zum Einsatz gekommen.

Fabio Strauss

IV, 26, AUT | Admira Wacker Mödling – > Blau-Weiß Linz

Nach seinem Aus in der Südstadt wechselt Fabio Strauss in die 2.Liga zu Blau-Weiß Linz. Der 195cm große Innenverteidiger spielte zuletzt vier Jahre für die Admira und brachte es auf 72 Pflichtspieleinsätze für die Niederösterreicher. Zuvor stand Strauss beim SV Grödig und Austria Salzburg unter Vertrag. Im Sommer 2018 erlitt er einen Kreuzbandriss, weshalb er in den letzten beiden Saison nur auf sechs Bundesligaeinsätze für die Admira kam und zuletzt nur noch in der zweiten Mannschaft spielte.

Felix Strauss

IV, 19, AUT | Viktoria Köln U19 – > Blau-Weiß Linz

Kurioserweise holt Blau-Weiß Linz noch einen zweiten Innenverteidiger namens Strauss. Felix Strauss verbrachte fünf Jahre im Nachwuchs von Red Bull Salzburg, ehe er nach Deutschland zu Viktoria Köln wechselte. Dort wurde der 186cm große Abwehrspieler auf Anhieb Kapitän der U19-Mannschaft und absolvierte 19 Partien in der A-Junioren Bundesliga West. Bei Blau-Weiß Linz unterschrieb der gebürtige Salzburger nun einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr.

Matthias Maak

IV, 28, AUT | SC Rheindorf Altach – > SC Austria Lustenau

Das Gastspiel des routinierten Innenverteidigers Matthias Maak beim SCR Altach war nicht unbedingt von Erfolg gekrönt. Der 28-Jährige stand bei den Altachern nur neunmal in der Startelf, wurde neun weitere Male eingewechselt und konnte sich somit nie richtig durchsetzen. Maak wechselt nun ein paar Kilometer weiter zum SC Austria Lustenau und unterschreibt beim Zweitligisten einen Einjahresvertrag. In Österreich ist dies die bereits sechste Profistation für den Abwehrspieler. Die Saison 2016/17 verbrachte er in Dänemark bei SönderjyskE.

Stephan Palla

LV, 31, PHI/AUT | vereinslos – > GAK

Der 31-jährige Linksverteidiger Stephan Palla kann bisher auf eine bewegte Karriere zurückblicken. Lange Zeit spielte Palla für den SK Rapid, für den er 13 Pflichtspiele bestritt und den er erst im Sommer 2014 fix verließ. Zuvor war Palla von den Hütteldorfern an Dunajska Streda, den FC Lustenau und die Admira verliehen worden. Später zog es den philippinisch-stämmigen Österreicher nach Wolfsberg, wo er einerseits zum Stammspieler avancierte und andererseits zum Nationalspieler wurde. Palla durchlief diverse Nachwuchsnationalteams des ÖFB, spielte ab 2015 allerdings in 14 Partien für die Philippinen. Nach einem sehr kurzen St.Pölten-Intermezzo und einigen Monaten in der Vereinslosigkeit wechselte Palla nach Thailand und spielte fortan ein Jahr für Buriram United. Dort bestritt der Außenverteidiger aber auch nur zehn Spiele. Nachdem er zuletzt neun weitere Monate vereinslos war, kehrt Palla nun zurück nach Österreich und unterschreibt beim Grazer AK in der 2.Liga.