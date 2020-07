Von Hoffenheim bis in die Schweiz: Das sind die neuen ÖFB-Auslandsyoungster

Die Sommertransferzeit 2020 hat begonnen. Wir informieren euch regelmäßig über die wichtigsten nationalen und internationalen Transfers – stets kompakt und übersichtlich. In dieser Ausgabe...

In dieser Ausgabe informieren wir euch über vier ÖFB-Youngster, die den Sprung ins Ausland wagen bzw. den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen versuchen.

Tizian-Valentino Scharmer

LV, 16, AUT | AKA Tirol U16 – > TSG 1899 Hoffenheim U17

Die TSG 1899 Hoffenheim wurde in den letzten Jahren zu einem beliebten Ausbildungsklub für Österreicher. Die jüngsten Erfolge von Christoph Baumgartner und Stefan Posch beweisen außerdem, dass man es bei den Hoffenheimern direkt aus dem Nachwuchs in die Kampfmannschaft schaffen kann. Dies war wohl auch ein wichtiges Argument für den jungen Flügelverteidiger Tizian-Valentino Scharmer, der nun aus der Tiroler Akademie zur TSG wechselt. Scharmer ist ein 185cm großer Linksverteidiger, der bisher viermal für Österreichs U16-Auswahl auflief. In Hoffenheim ist er vorerst für die U17 eingeplant, wo mit dem 15-jährigen Elias Prosic ein weiterer Österreicher im Aufgebot steht.

Kilian Scharner

TW, 17, AUT | AKA St.Pölten U18 – > VfB Stuttgart U19

Fast der gleiche Nachname, zeitgleicher Wechsel ein paar Kilometer weiter: Auch Kilian Scharner wechselt nach Deutschland und kommt dort in der U19 des VfB Stuttgart unter. Der 17-Jährige ist derzeit einer von mehreren Torhütern in Martin Scherbs U17-Nationalteam und wechselt aus der St.Pöltener Akademie ins Schwabenland. Der Nachname des jungen Keepers ist in Österreich natürlich kein Unbekannter, was auch einen familiären Grund hat: Kilian Scharner ist der Neffe des exzentrischen Ex-Teamkapitäns Paul Scharner.

Thomas Komornyik

ST, 19, AUT | ASV 13 – > SpVgg Greuther Fürth II

Einen recht unüblichen Wechsel legt der 19-jährige Angreifer Thomas Komornyik hin. Der 169cm große Stürmer wechselt aus der Wiener Stadtliga in die bayrische Regionalliga zu Greuther Fürth II, wo er einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnete. Zuletzt spielte Komornyik drei Jahre lang für den ASV 13, davor kickte er in Rapids Akademiemannschaften. In der vergangenen, abgebrochenen Saison erzielte der Offensivspieler sechs Tore in 16 Partien. Komornyik kann auch als offensiver Mittelfeldspieler und am Flügel eingesetzt werden. Sein Transfer steht bereits seit Frühling fest, ging im Juli aber nun offiziell über die Bühne.

Ivan Sarcevic

DM, 19, AUT | VfL Wolfsburg U19 – > FC Wil 1900

Den Sprung in den Profifußball wagt der 19-jährige Ivan Sarcevic, der vor drei Jahren aus dem Nachwuchs des Team Wiener Linien zum VfL Wolfsburg wechselte und dort die Nachwuchsmannschaften durchlief. Sarcevic kam zuletzt in der U19-Bundesliga auf 14 Einsätze, zwei Tore und einen Assist und spielt regelmäßig in Österreichs U19-Nationalteam. Dabei kommt er vor allem im defensiven Mittelfeld, oder als Innenverteidiger in einer Dreierkette zum Einsatz. Nun wechselt der 188cm große Youngster in die zweite Schweizer Liga. Der FC Wil, aktuell Sechster in der zehn Teams umfassenden „Challenge League“ und von der Schweizer Fußballlegende Ciriaco Sforza betreut, verpflichtete den bosnisch-stämmigen Wiener für zwei Jahre.