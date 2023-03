Fans vor Estland-Spiel: „Wir sind klarer Favorit“

Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Aserbaidschan erwartet die österreichische Nationalmannschaft der nächste Gegner, der auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland geschlagen werden muss....

Nach dem souveränen Auftaktsieg gegen Aserbaidschan erwartet die österreichische Nationalmannschaft der nächste Gegner, der auf dem Weg zur Europameisterschaft in Deutschland geschlagen werden muss. Ralf Rangnick und sein Team treffen auf Estland und die Fans rechnen mit weiteren drei Punkten. Wir haben die Stimmungslage im Austrian Soccer Board für euch zusammengefasst.

Teamchef Nr. 8.000.994: „Die Vorfreude steigt! Alaba kann spielen, wie lange wird kurzfristig entschieden. Wöber ist verletzt abgereist. Sabitzer und Trauner sind fraglich. Nachdem gegen Aserbaidschan kein Spieler übermäßig negativ aufgefallen ist, wird es von der Formation abhängen, wer spielt.“

Christian2016: „Estland hat in der vergangenen Nations League alle Spiele gewonnen. In einer Dreiergruppe in Liga D mit Malta und San Marino, wohlgemerkt, wobei die Siege gegen Malta jeweils äußerst knapp waren. Wenn die ein Stolperstein für uns sind, ist alles schon wurst. Muss normal ein ungefährdetes 3:0 mit Freundschaftsspielcharakter werden. Ein schnelles Tor muss her, bevor irgendwelche Zweifel aufkommen.“

derbakiauswien: „Man muss wirklich sagen, dass sich seit den Nuller-Jahren echt was getan hat. Wenn jetzt Sabitzer und Posch ausfallen und Alaba nicht rechtzeitig fit wird, könnte man sagen, dass von unserer potentiellen Stammelf sechs Leute fehlen. Mit Kalajdzic, Lienhart und Lazaro fehlen 3 weitere die grundsätzlich im Kader zu finden sind und mit Grillitsch fehlt einer, der aufgrund unglücklicher Entscheidungen gerade herumtümpelt. Trotzdem wird eine Mannschaft antreten, die fast auf jeder Position stärker besetzt ist, also unsere Bestformation von der EM 2008.“

issoisso: „Estland ist, wenn ich einen Blick aufs ELO -Ranking werfe, ziemlich genau auf einer Stufe mit Aserbaidschan. Da wir das Spiel nach 20 Minuten ja komplett im Griff hatten, mach ich mir wenige Sorgen. Allerdings sieht man an Dänemark wie schnell es halt gehen kann. (Anm: 2:3-Niederlage gegen Kasachstan)“

OoK_PS: „Estland ist ein ziemlich weißer Fleck auf der österreichischen Fußballlandkarte. Das Nationalteam hat nur zwei Mal gegen die Esten gespielt (WM-Quali 1998, 3:0 und 2:0), während es auf Vereinsebene noch überhaupt kein Duell gab, was schon sehr ungewöhnlich ist.“

andy69aut: „Interessant, dass Estland in den letzten Spielen immer Formation gewechselt haben. Immer in drei Reihen, dürften auch ein paar robuste Spieler dabei sein. Sind wahrscheinlich mit spielerischen Mitteln am besten zu biegen: sollte etwas für Wimmer, Baumgartner, Mwene sein. Eventuell wäre Kainz auch geeignet für den Spaziergang durch die gegnerischen Reihen.“

little beckham: „Achtung mit Begriffen wie Spaziergang. Wir sind immer noch Österreich. Schade, dass Wöber verletzt ist, als Linksverteidiger mit seinen guten Flanken hätte er gut gepasst. Würde im Vergleich zu Aserbaidschan nicht viel ändern, sollte der Spielverlauf ähnlich sein aber früher wechseln.“

Christian2016: „Ein Spaziergang ist heutzutage in Europa sicher für niemanden mehr ein Quali-Spiel, zumindest solange es noch 0:0 steht, aber Estland ist wirklich, wirklich schlecht. Die sind schlechter als die Färöer und nur knapp besser als Malta. Es ist mir überhaupt ein Rätsel, warum die baltischen Staaten fußballerisch so abgesandelt sind. Sie sind recht klein, aber keine Zwergstaaten. Nach 2004, wo Lettland bei der EM war und sogar ein Remis gegen Deutschland geholt hat, hätte ich mir gedacht, dass sich die fix im europäischen Mittelfeld etablieren, und jetzt sind sie ärger am Sand, als wir es jemals in unserer Geschichte waren. 2012 war Estland übrigens noch in der EM-Quali in der Gruppe vor Serbien, Slowenien und Nordirland und ist erst im Playoff an Irland gescheitert, und jetzt gurkt man in einer Liga mit Malta herum. Komisch!“

Fixabsteiger: „Im Spazieren gehen gewinnst nichts, respektlos oder überheblich geht auch nicht, und ging auch vor 50 Jahren schon nicht, aber Gegner dauernd stärker machen als sie sind, bzw. sie regelmäßig auf Augenhöhe hin zu diskutieren ist fast schon peinlich. Wir sind klarer Favorit gegen solche Gegner und diese Rolle muss man endlich annehmen.“

skv.freund: „So wie Ernst Happel einmal gemeint hat, „wenn wir nicht mit einem Beistrich im Hoserl auftreten, sollten wir doch klar gewinnen“.“

