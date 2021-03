Fans vor Färöer-Spiel: „Das nächste Spiel ist immer das wichtigste!“

Heute Abend trifft das Nationalteam auf die Färöer-Inseln und steht damit vor einem „Pflichtsieg“. Wir haben die Fanmeinungen vor dem Spiel im Austrian Soccer...

Heute Abend trifft das Nationalteam auf die Färöer-Inseln und steht damit vor einem „Pflichtsieg“. Wir haben die Fanmeinungen vor dem Spiel im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

little beckham: „Dragovic kann man ruhig eine Pause gönnen, Schlager soll über die Unleistung gegen Schottland nachdenken. Grbic genauso. Bachmann allein zum Sammeln von Erfahrung – Bewerbsspiel, in dem man hoher Favorit ist, ist eigentlich die ideale Möglichkeit dafür. Nachdem Lainer auch beim Klub so gut wie immer spielt, kriegt auch er eine Pause. Bei Alaba hoffe ich, dass er sich als 6er etwas mehr an den Plan hält und ein bisschen mehr seine Kreativität ausleben kann. Demir und Kara würde ich auf jeden Fall bringen in der Partie.“

revo: „Gehe auch von einer ordentlichen Rotation aus. Sabitzer wird man denke ich schonen um nichts zu riskieren für Dänemark.“

michi87: „Ich wäre auch sehr dafür, mit einer möglichst starken Elf gegen die Färöer aufzutreten. Wenn es dann mal hoffentlich 3:0, 4:0 steht, kann man ja Demir, Kara oder sonst wen probieren.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Ich würde schon mit einer starken 11 starten, falls wir zur Pause führen kann ma ja dann ein paar zur Erholung in der Kabine lassen. Sasa auf jeden Fall wieder als 9er, Grillitsch und Baumgartner wieder in der Mitte. Ilsanker entweder als DM statt Schlager oder gar nicht. Gregoritsch könnte man bringen aber der ist meiner Meinung nach im Formtief seit geraumer Zeit. […] Hoffentlich sind wir kurz vor Schluss safe, dann können wir uns vielleicht Demir und Kara so 5-15 Minuterl anschauen“

Phil96: „Schottland abhaken, die ärgsten Hundskicker aus der letzten Partie rausnehmen und weiter geht’s mit dem lustigen Foda-Gekicke.“

revo: „Die Färöer sind ein starkes Team, die sind nicht umsonst in die C-Liga aufgestiegen und liegen auf Platz 107 der FIFA-Weltrangliste. Als Vergleich: Moldawien liegt auf Platz 177, somit waren das fast zwei verschenkte Punkte der Färinger am Balkan.“

firewhoman: „Das sind sowieso immer Wundertüten. Jeder, der aufsteigen will, MUSS gegen sie je 6 Punkte machen – wenn man welche liegen lässt, wird es schon kritisch. Die haben dagegen nichts zu verlieren und können locker aufspielen. Sehr unangenehm zu bespielen. […] Wenn ich lese, „Den für Dänemark schonen, und den für Dänemark schonen …“, dann wird mir schon schlecht. Dann treten wir wieder mit einer B- oder C-Elf an, und es wird eine Zitterpartie. Oder wir lassen die Punkte liegen, die wir gegen Dänemark machen wollten. Das nächste Spiel ist immer das wichtigste, und das ist das gegen die Färinger! Es kann nur ein Drüberfahren mit der bestmöglichen Elf geben, die dürfen kein einziges Mal Luft gegen uns kriegen! Dann kann man weiterschauen, aber zuerst kommt einmal die Pflicht.“

Eldoret: „Da Foda schon vor dem Schottland Spiel gesagt hat, dass die Tormannfrage noch völlig offen ist, nehme ich an das Pervan oder Lindner spielen wird.. unabhängig von der eher mäßigen Leistung von Schlager gegen Schottland.“

michi87: „Natürlich muss Österreich gegen die Färöer gewinnen. Aber ob es jetzt 2:1 oder 6:0 ist, interessiert mich weniger. Gegen solche Gegner herrscht immer ein Druck und Österreich hat eine Geschichte mit den Färingern. Spannend wird es dann gegen die Dänen, weil man gegen die eigentlich schon gewinnen muss, weil Heimspiel und mutmaßlich Hauptgegner um die Quali.“

