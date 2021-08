Sabitzer-Deal mit Bayern fix, LASK verliert Andrade und holt Horvath

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen...

Die Sommertransferzeit ist in vollem Gange und es gibt bereits zahlreiche, fixe Übertritte für die neue Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Sascha Horvath

OM, 25, AUT | TSV Hartberg – > LASK

Am vorletzten Tag vor Ende der Transferzeit schlug der LASK noch einmal beim TSV Hartberg zu und verpflichtete Sascha Horvath. Der offensive Mittelfeldspieler hatte offenbar eine Ausstiegsklausel im ungefähren Wert von 400.000 Euro und unterschrieb nun für drei Jahre bei den Linzern. Zuvor war Horvath auch als möglicher Neuzugang beim SK Rapid im Gespräch, soll sich mit den Wienern bereits einig gewesen sein, entschied sich dann aber für ein besseres Angebot des LASK. Der ehemalige U21-Teamspieler bestritt für die Hartberger zuletzt 34 Pflichtspiele und erzielte dabei sieben Tore und sieben Assists. Auch was die Assist-Assists betrifft, war Horvath vergangene Saison einer der besten Spieler der Liga. Die meisten Spiele in seiner Karriere bestritt er für Sturm Graz (52) und Dynamo Dresden (50).

Andres Andrade

IV, 22, PAN | LASK – > Arminia Bielefeld

Gleichzeitig verliert der LASK seinen spielstarken Innenverteidiger Andres Andrade in die deutsche Bundesliga. Arminia Bielefeld verpflichtet den Panamaer leihweise und hält eine Kaufoption. Andrades Vertrag in Linz würde noch bis Sommer 2024 laufen. Der neunfache Nationalspieler wechselte vor drei Jahren aus Mexiko nach Linz und spielte die Hälfte der Zeit in der 2.Liga beim FC Juniors OÖ und die zweite Hälfte in der Bundesliga für den LASK. Speziell in der vergangenen Saison avancierte der 22-Jährige aus Panama City zum Stammspieler und war vor allem als Linksfuß enorm wichtig für das Aufbauspiel des LASK.

Marcel Sabitzer

OM, 27, AUT | RB Leipzig – > FC Bayern München

Nach sechs Jahren in Leipzig und einem langen Transferhickhack in den letzten Wochen wechselt Marcel Sabitzer zum FC Bayern München. Der ÖFB-Teamspieler kostete die Bayern „nur“ 15 Millionen Euro und erhält bei den Münchnern einen Vertrag bis 2025. Dies bedeutet, dass auch heimische Klubs aufgrund des obligatorischen Solidaritätsbeitrags recht großzügig am Transfer mitpartizipieren: Dem Vernehmen nach erhält die Admira etwa 225.000 Euro, Rapid 150.000 Euro, der GAK 112.000 Euro und auch Red Bull Salzburg und die Wiener Austria schneiden mit kleineren Summen mit. Sabitzer hatte für die Leipziger 229 Pflichtspiele bestritten und war mit 52 Toren und 42 Assists nach und nach zum Leistungsträger avanciert. Im Laufe des Juli bekundeten auch der AC Milan, Borussia Dortmund, Atlético Madrid und der FC Sevilla Interesse am 54-fachen Nationalspieler.

Lukas Hinterseer

ST, 30, AUT | Ulsan Hyundai – > Hannover 96

Nach etwas mehr als einem halben Jahr in Südkorea kehrt Lukas Hinterseer wieder nach Deutschland zurück, wo er zuvor bereits 6 ½ Jahre spielte. Der Tiroler schließt sich gegen eine Ablösesumme von kolportierten 300.000 Euro Hannover 96 an und unterschreibt für zwei Jahre. Für seinen südkoreanischen Ex-Klub Ulsan Hyundai bestritt Hinterseer 28 Spiele und erzielte neun Treffer. Hannover 96 startete schwach in die neue Saison, steht momentan auf dem vorletzten Tabellenplatz und erzielte in den ersten fünf Partien nur zwei Treffer, weshalb spontan eine Verstärkung für die Offensive hermusste.