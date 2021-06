WSG Tirol holt dänischen Routinier Blume, Boateng ist zurück in Berlin

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der...

Die Sommertransferzeit beginnt erst im Juli, aber schon jetzt gibt es einige fixe Übertritte ab der neuen Saison. Wir fassen die abgeschlossenen Deals der nationalen und internationalen Fußballbühne regelmäßig und kompakt für euch zusammen.

Bror Blume

ZM, 29, DEN | Aarhus GF – > WSG Tirol

Der 29-jährige Däne Bror Emil Blume Jensen wechselt nach Wattens. Der Kopenhagener und ehemalige dänische U20-Teamspieler kommt von Aarhus, wo er zuletzt in 3 ½ Jahren 16 Tore und 11 Assists in 107 Spielen erzielte. Blume spielte bei Aarhus vor allem auf der Position eines Achters und gilt als flexibler, spielintelligenter Akteur. Er kann auch als Spielmacher eingesetzt werden bzw. auf der Position eines linken, offensiven Mittelfeldspielers, weniger als Flügelflitzer, sondern eher als Spieler für die Halbräume. Dort ist er auch bei der WSG Tirol eingeplant.

Issiaka Ouédraogo

ST, 32, BFO/AUT | SKU Amstetten – > FC Marchfeld Donauauen

Mit einer halbjährigen Unterbrechung, in der er in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielte, spielt Issiaka Ouédraogo seit 13 Jahren in Österreich. Der Burkiner kickte unter anderem für die Admira, den WAC, den SKN St. Pölten und zuletzt in Amstetten. Nun geht der 32-Jährige eine Etage tiefer: Der Stürmer wechselt zum FC Marchfeld Donauauen, letzte Saison Siebter in der abgebrochenen Regionalliga Ost Saison und ab Juli von Thomas Flögel betreut. „Sakko“ erzielte in der Bundesliga in 207 Spielen 37 Tore und 23 Assists und spielte 21-mal für das Nationalteam von Burkina Faso.

Gloire Amanda

ST, 22, CAN/TZN | Oregon State Beavers – > SK Austria Klagenfurt

Der in Tansania geborene Kanadier Gloire Amanda wechselt zum SK Austria Klagenfurt und unterschreibt bei den Kärntnern einen Zweijahresvertrag. Der 22-Jährige spielte zuletzt in der US-amerikanischen College League NCAA I, wo er zum besten Spieler der Saison gewählt wurde. Der 178cm große Offensivspieler gilt als quirliger Stürmer, der hart gegen den Ball arbeitet, unangenehm presst und auch auf beiden Flügeln eingesetzt werden kann. Im Nachwuchs kickte Amanda für die Vancouver Whitecaps, bevor er im Jänner 2018 nach Oregon wechselte und seitdem US-College-Soccer spielte.

Kevin-Prince Boateng

OM, 34, GHA/GER | AC Monza – > Hertha BSC

Nach drei Jahren in Italien und der Türkei wechselt Kevin-Prince Boateng nach Hause nach Deutschland – und sogar in seine Heimatstadt Berlin. Im Sommer 2007 verließ Boateng die Hertha und wechselte in die englische Premier League, wo er zunächst für Tottenham Hotspur spielte. Unter anderem spielte der 15-fache ghanaische Teamspieler später für den AC Milan, Schalke 04, Eintracht Frankfurt und sogar für Barcelona. In der abgelaufenen Saison spielte Boateng in der italienischen Serie B bei Berlusconis Klub AC Monza, der vor der Saison groß aufrüstete, dann aber im Playoff den Aufstieg in die Serie A verpasste. Auch Union Berlin war an der Verpflichtung des 34-Jährigen interessiert, aber der Berliner entschied sich für einen Wechsel zu „seiner“ Hertha, wo er nun vorerst einen Einjahresvertrag unterzeichnete.