Ajax verliert Vereinslegende und verpflichtet einen Weltmeister

Die Wintertransferzeit hat begonnen. Wie immer informieren wir euch in kompakten Viererpaketen über die aktuellsten Transfers auf der nationalen und internationalen Fußballbühne und liefern euch sämtliche wichtige Eckdaten zu den fixen Übertritten in der kalten Jahreszeit.

Benoit Badiashile

IV, 21, FRA | AS Monaco – > Chelsea FC

Der Chelsea FC verpflichtete den 21-jährigen französischen Innenverteidiger Benoit Badiashile und griff für diesen Transfer tief in die Tasche. Die AS Monaco erhielt rund 38 Millionen Euro für das junge Talent und somit etwa die gleiche Summe wie Napoli für Koulibaly. Chelsea investierte zuletzt ordentlich in die eigene Abwehrreihe, denn um die Abgänge von Christensen, Alonso und Rüdiger zu kompensieren, verpflichtete man neben den beiden oben genannten auch Weslay Fofana und Marc Cucurella um rund 80 und 65 Millionen Euro!

Der 21-Jährige erhielt einen Vertrag bis 2030, sodass die Vertragsdauer 7.5 Jahre lang ist. Der junge Abwehrspieler stand schon im Kader Frankreichs, durfte aber nicht zur Weltmeisterschaft nach Katar fahren. Für die AS Monaco absolvierte er 135 Partien in denen er sechs Tore und drei Assists beisteuerte. Badiashile ist insbesondere in der Luft extrem stark, besitzt aber auch ein starkes Stellungspiel und zeigt beim Spielaufbau viel Ruhe am Ball.

Andrey Santos

ZM, 18, BRA | Vasco da Gama – > Chelsea FC

Neben Badiashile nahmen die Blues ein weiteres Talent unter Vertrag, das sogar um drei Jahre jünger als der Innenverteidiger ist. Der Premier-League-Klub soll laut Medienberichten rund 12.5 Millionen Euro bezahlt haben, wobei die Summe dank Bonuszahlungen noch wesentlich höher werden kann.

Andrey Santos eroberte trotz seines jungen Alters einen Stammplatz bei seinem Ex-Klub und erzielte bereits elf Pflichtspieltore für Vasco da Gama. Er ist polyvalent im Mittelfeld einsetzbar und hat seine Stärken sowohl mit als auch gegen den Ball. Der athletische Spieler kann bei passender Entwicklung ein extrem interessanter Spieler werden. Allerdings sollte der Klub Geduld zeigen, denn der Sprung von Brasiliens Serie B, wo der Traditionsklub Vasco da Gama aktuell spielt, zur Premier League ist nicht zu unterschätzen. In jedem Fall aber eine Investition in die Zukunft.

Daley Blind

LV, 32, NED | Ajax – FC Bayern München

Es ist auf den ersten Blick alles andere als ein typischer Transfer des FC Bayern München. Nachdem Blind seinen Vertrag bei Ajax auflöste, verpflichtete der deutsche Rekordmeister den 32-jährigen Routinier ablösefrei. Ein Wechsel, der durchaus Sinn ergibt, da Blind aufgrund seiner Routine der Mannschaft sofort helfen und zudem sowohl als Linksverteidiger als auch im Abwehrzentrum agieren kann, was insbesondere nach dem Kreuzbandriss von Lucas Hernández natürlich sehr wertvoll ist.

Dass Blind und Ajax getrennte Wege gingen war überraschend. Coach Alfred Schreuder bevorzugte Devyne Rensch und Owen Wijndal auf der linken Abwehrseite, obwohl Blind im Nationalteam – auch bei der WM in Katar, Stammspieler war. Die Ajax-Fans standen hinter Blind und forderten die Entlassung des Trainers. Der Abwehrspieler selbst meinte nur, dass er sich den Abschied von seinem Stammverein so nicht vorgestellt hätte. Mit dem FC Bayern fand er immerhin schnell eine spannende neue Aufgabe.

Gerónimo Rulli

TW, 30, ARG | Villarreal CF – > Ajax

Villarreals Stammtorhüter, Geronimo Rulli, gerade erst als Ersatztormann für Emiliano Martínez in Katar Weltmeister geworden, verlässt Spanien und schließt sich Ajax an. Die Niederländer, die in der bisherigen Vereinsgeschichte nie viel Ablöse für einen Torhüter bezahlten, ließen sich die Verpflichtung des 30-Jährigen rund inklusive Bonuszahlungen rund 10 Millionen Euro kosten.

Ajax hatte nämlich das Problem, dass mit dem 40-jährigen Stekelenburg und dem ein Jahr jüngeren Pasveer zwei sehr alte Keeper im Kader stehen, während die beiden jungen Tom de Graaf (18) und Paul Reverson (17) noch nicht so weit sind. Rulli soll daher in den nächsten Saisonen die neue Nummer 1 werden. Rulli war bei Villarreal nicht immer unumstritten und leistete sich immer wieder Fehler, allerdings passt er ins Ajax-Profil, da er bereits in Spanien sehr viel in den Spielaufbau eingebunden wurde und seine Stärken mit dem Ball am Fuß auch bei Ajax unter Beweis stellen wird.